Ahbap'a bilirkişi incelemesi! Bakan Gürlek'ten açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği tarafından deprem sonrası toplanan bağışların kullanımını incelemek üzere alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdiğini açıkladı. Heyet, tüm mali kayıtlar ve para transferlerini mercek altına alarak ayrıntılı rapor hazırlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bilirkişi heyetinin bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek ayrıntılı bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkesi gözetilerek, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle tamamladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.

Türk milleti; dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır.