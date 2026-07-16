Hatırlanacağı üzere, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışlar ile derneğin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilk dalgada gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Dernek Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 23'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma; bağış paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

DEPREM DÖNEMİNDE 4,3 MİLYAR BAĞIŞ TOPLANDI Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda emniyette ifade veren Haluk Levent, Yeliz Kaya adına banka hesaplarını kendisinin yönettiğini, konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını ve kendi adına banka hesabı kullanmadığını söyledi. Zafer Yay adına kayıtlı borsa aracı kurumlarda hesabı bulunduğunu belirten Levent, Ahbap Derneği'nin kuruluşundan itibaren başkan olduğunu, para çekme ve çek düzenleme yetkisinin kendisinde bulunduğunu ifade etti. Deprem döneminde Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını hatırladığını söyleyen Levent, bağışların büyük bölümünün harcandığını ileri sürdü.

Levent, Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunarak, bugünkü değeri 150 milyon TL olarak ifade ettiği 20 taşınmazı Ahbap Derneği'ne 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini öne sürdü.

"USULSÜZLÜK DİYEBİLİRSİNİZ AMA..."

Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı işlemlerde teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi. Borsada işlem yapmayı ise "pis bir zaaf" olarak nitelendiren Levent, Hüseyin Başaran dosyasının gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savunarak ayrıntılı savunmasını cumhuriyet savcısına vereceğini söyledi.