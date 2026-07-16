Ahbap soruşturmasında yeni detaylar MASAK'ta! Yurt dışından alınan bağışları bildirmediler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, bağışların kullanımı ve mali işlemlere ilişkin iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Bu kapsamda, MASAK raporuna göre Ahbap, yurt dışından yapılan yardımların hiçbirini kayda geçirmedi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışlar ile derneğin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilk dalgada gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Dernek Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 23'ü adliyeye sevk edildi.
Bu kapsamda İstanbul Adliyesine adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık ifadeleri gece geç saatlerde sona erdi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma; bağış paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.
Tutuklanan isimler şöyle: Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.
DEPREM DÖNEMİNDE 4,3 MİLYAR BAĞIŞ TOPLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda emniyette ifade veren Haluk Levent, Yeliz Kaya adına banka hesaplarını kendisinin yönettiğini, konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını ve kendi adına banka hesabı kullanmadığını söyledi. Zafer Yay adına kayıtlı borsa aracı kurumlarda hesabı bulunduğunu belirten Levent, Ahbap Derneği'nin kuruluşundan itibaren başkan olduğunu, para çekme ve çek düzenleme yetkisinin kendisinde bulunduğunu ifade etti. Deprem döneminde Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını hatırladığını söyleyen Levent, bağışların büyük bölümünün harcandığını ileri sürdü.
Levent, Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunarak, bugünkü değeri 150 milyon TL olarak ifade ettiği 20 taşınmazı Ahbap Derneği'ne 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini öne sürdü.
"USULSÜZLÜK DİYEBİLİRSİNİZ AMA..."
Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı işlemlerde teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi. Borsada işlem yapmayı ise "pis bir zaaf" olarak nitelendiren Levent, Hüseyin Başaran dosyasının gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savunarak ayrıntılı savunmasını cumhuriyet savcısına vereceğini söyledi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski şoförü İlker Çetin, emniyette verdiği ifadede banka hesabının Haluk Levent'in talimatıyla kullanıldığını öne sürdü. Çetin, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para transferi yapıldığını, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta 1 ila 2 milyon lira değerindeki kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden satın alındığını iddia etti.