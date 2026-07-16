(Foto: AA)

6 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARDEŞİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Haluk Levent'in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil'in de olduğu öğrenildi.

Tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle: "Berkant Acil, Arif Sevik, Berk Ulu, Erkin Köse, M.Sait Köse ve Mert Ulu."

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 6 şüpheliye daha tutuklama talebi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soruşturma devam ederken Berkant Acil, Arif Sevik, Erkin Köse, Sait Köse tutuklandı.

HALUK LEVENT KARTEPE CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Tutuklama kararının ardından Haluk Levent, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Cezaevindeki kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından Levent'in kuruma teslim edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile mali işlemlere ilişkin iddialar kapsamında devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

HALUK LEVENT DE DAHİL 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.