Haluk Levent'in asıl "AHBAP"ları kim? Devlet kurumlarına yönelik yıpratma operasyonu: Amaç hükümete karşı siyasal girişim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Haluk Levent'in kuruculuğunu yaptığı Ahbap Derneği'ne "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Haluk Levent'in de olduğu toplamda 18 şüpheli tutuklanırken, derneğin mal varlığına el konuldu.

Türkiye'nin gündemini sarsan olayda Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinde toplanan yardım bağışlarını amacı dışında kullanıldığı, Haluk Levent'in dernek üyelerinin banka hesaplarını kullanarak yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği ve aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu bazı kişilerin dolandırıldığına dair savcılığa yaptığı suç duyurularıyla skandal gün yüzüne çıktı.

Haluk Levent'in tutuklanmasıyla birlikte bazı sözde gazetecilerin ve fondaş medyanın geçmişte yaptığı övgü dolu ifadeleri unutarak "kandırıldık" açıklamaları dikkat çekerken, Ahbap vurgununun arkasında kimlerin olduğu sorusu ise A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen Dr. Eray Güçlüer Banu El'in sunduğu Arka Plan programında "Muhalefetin Haluk Levent'i neden sahiplendiği" sorusunu yanıtlarken sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KAHRAMANLAŞTIRMA VE ROL MODEL ÇABASI"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Haluk Levent'in 6 Şubat depremleri sırasında bazı gruplar tarafından kahramanlaştırmaya çalışıldığını belirterek "Belli bir kesimde sürekli bir kahramanlaştırma ve rol model yaratma çabası var. Kimse bu insanların geçmişine bakmıyor; Google'daki iki üç kuruşluk bilgisiyle hareket ediyorlar. Bir yardım derneği kurmak ve devletten onay almak sanıldığı kadar kolay bir iş değil; güvenlik soruşturmaları ve ciddi izin süreçleri gerektirir" ifadelerini kullandı.

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar ise Sohtaoğlu'nun açıklamalarına katılmadığını belirterek dernek kurma süreçlerindeki denetim eksikliğine vurgu yaparak, "Yedi kişi bir araya gelip bir günde derneği kurabiliyorsunuz. Hiçbir adli sicil kaydı sorgulanmıyor. Dernekler Yasası'nı bu noktada eleştirmek lazım" sözleriyle mevcut boşluklara dikkat çekti.

Kemal Olçar, Ahbap Derneği'ne yönelik oluşturulan güven algısının bir operasyon olduğunu ve durumun devlet kurumlarına karşı yıpratıcı bir saldırı olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"DEVLET KURUMLARINA YÖNELİK PLANLI SALDIRI"

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, devletin zirvesini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine değinerek, "Özellikle 15 Temmuz 2016 kalkışmasından sonra devlet kurumlarına programlı bir saldırı var. Külliye'ye 'kaçak saray' diyenler sadece FETÖ'cüler değil, CHP içindeki üst düzey yöneticilerdi. Kurumları yıpratmak için planlı bir operasyon başlattılar. FETÖ'nün dışarda yuvalanmış olan hainlerin sosyal medyadan dezenformasyon yapmaya başlatırken içeriden ise bu durum karşılık buldu. Yani kurum yıpratıcı saldırı başlatıldı." dedi.

Olçar, bu yapıların afet dönemindeki tutumunu eleştirerek, "Bu yapılar afeti fırsata çevirdiler. 'Devlet yok, Ahbap var' algısını yerleştirmeye çalıştılar. Bu planlı ve programlı bir şeyin devamı. Bu tipler CHP içerisinde o yüzden karşılık buluyor. Ahbap gibi bu yapının içindeki kadroların birçoğu sabıkalı ve dönen dolaplar devletin dikkatinden kaçmadı" ifadelerini kullandı.

"300 MİLYON DOLARLIK DEVASA SİRKÜLASYON KİME HİZMET EDİYOR?"

Mali tablodaki korkunç rakamları açıklayan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Dernekler yasasına göre şahısların doğrudan para aktarması tartışmalıyken, 4.3 milyar liraya ulaşmış bir yapı var karşımızda. 7 milyarlık toplam bilanço ve 20-25 milyar liralık bir finansal sirkülasyondan bahsediyoruz. Bu devleti yıpratmak için bazı kuruluşlar tarafından aktarılmış paralardır." bilgisini paylaştı.

Olçar, bu fonların kaynağına işaret ederek, "Tıpkı FETÖ'nün 100 milyar dolarlık bütçesiyle yürüttüğü yıkım operasyonuna benziyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.