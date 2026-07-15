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Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyet ifadesindeki dikkat çekici beyanları ortaya çıktı. 2023 yılında Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar lira bağış geldiğini söyleyen Levent; Ahbap’a ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Mahkeme tarafından Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

HALUK LEVENT DAHİL 14 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sıra TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER
1 Haluk Levent
2 Ece Güner
3 İlker Çetin
4 Nurdan Eriş
5 Yusuf Can Ertit
6 Kemal Ötünç
7 Şehmuz Baştuğ
8 Abdülcevat Özkan
9 Emrah Gödeliner
10 Erhan Dökmeci
11 Halil Bostancı
12 Mehmet Ulu
13 Yeliz Kaya
14 Zafer Yay

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

MASAK RAPORU ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Sevk yazısında, "Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesine A Haber ulaştı.

HALUK LEVENT'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğiyle bağlantılı mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Haluk Levent'in emniyette verdiği iki ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen Levent, isnatları reddetti. Ancak derneğin mali yönetimi, banka hesapları, borsa işlemleri, çek ve senetler ile 80 milyon liralık para hareketine ilişkin dikkat çekici kabullerde bulundu.

Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı - 1

"AHBAP'A 2023'TE 4,3 MİLYAR LİRA BAĞIŞ GELDİ"

Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine 2023 yılında yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söyledi.

Bu paranın yaklaşık 4 milyar lirasının aynı yıl içerisinde harcandığını söyleyen Levent, bağışların neredeyse tamamının iki yıl içinde deprem bölgesindeki faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü.

Levent, yardım faaliyetlerine ilişkin faturaların ve teslim belgelerinin ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu belirtirken, soruşturmaya konu olan mali sorunların 2026 yılında başladığını iddia etti.

"BORSADA İŞLEM YAPMAK GİBİ BİR ZAAFIM VAR"

İfadesinde borsa işlemlerine yer ayıran Levent, borsada işlem yapmasını "zaaf" olarak nitelendirdi. Deprem döneminin kendisine getirdiği ekonomik maliyetler nedeniyle daha fazla borsa işlemi yaptığını ve daha büyük riskler aldığını söyleyen Levent, bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

Levent, "Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneğinin parasını borsada kullandığı iddiasını reddeden Levent'in, kendi adına banka hesabı kullanmadığını ve başka kişiler adına kayıtlı hesapları yönettiğini açıklaması ise soruşturmadaki şüpheli para hareketlerini gündeme getirdi.

Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı - 2

"KENDİMİ VE İŞLERİMİ DOĞRU DÜRÜST YÖNETEMEDİM"

Haluk Levent, derneğin mali işleyişi ve kendi işlemleri hakkında dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

"Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim" diyen Levent, Ahbap Derneğinde 2026 yılına ilişkin eksiklikler ve usulsüz görünen işlemler bulunduğunu kabul etti.

Levent, söz konusu işlemleri yıl sonuna kadar dernek kayıtlarına geçirerek düzeltmeyi planladığını, ancak operasyon nedeniyle buna fırsat bulamadığını ileri sürdü.

"DERNEK ÇEKLERİNİ ŞAHSİ TEMİNAT OLARAK KULLANDI"

Ahbap İktisadi İşletmesine ait çek karnesini kullanma yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen Levent, dernek bağlantılı çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etti.

Levent, ifadesinde, "Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi.

Derneğin mali araçlarının şahsi borç ilişkilerinde kullanıldığını ortaya koyan bu beyan, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

"80 MİLYON LİRA İÇİN "BENİM PARAM" SAVUNMASI"

Haluk Levent, Yeliz Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon liraya ilişkin olarak söz konusu paranın kendisine ait olduğunu savundu.

Levent, "80 milyon benim paramdır" diyerek bu tutarın Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

Paranın hangi işlemlerden geçtiği ve dernek hesaplarıyla nasıl ilişkilendirildiğine yönelik incelemeler sürerken Levent, borcu taşınmaz devri yoluyla kapatmayı planladığını söyledi.

Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı - 3

"80 MİLYONA KARŞILIK 150 MİLYONLUK 20 DAİRE"

Levent, bugünkü değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğunu öne sürdüğü 20 taşınmazı, 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneğine vermek istediğini anlattı.

Bu işlem için dernek yönetim kurulundan karar aldırdığını belirten Levent, 20 dairenin Ahbap Derneği adına tescili için Çerkezköy Tapu Müdürlüğüne başvurulduğunu savundu.

Levent, 80 milyon liralık borcun dairelerin devredilmesiyle faiziyle birlikte kapanacağını ileri sürerken, tapu işlemlerinin gözaltına alınmasından önce tamamlanamadığını söyledi.

"BİR GÜN DAHA BEKLENSEYDİ PARA ÇIKIŞI OLMAYACAKTI"

Operasyonun zamanlamasını eleştiren Haluk Levent, taşınmazların devrinin tamamlanmasına kısa süre kala gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Levent, "Ben 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı" şeklinde beyanda bulundu.

Operasyonun 12 Temmuz Pazar günü yapılmasını "bilinçli ve kasıtlı" olarak nitelendiren Levent, bir gün daha beklenmesi hâlinde Yeliz Kaya'ya aktarılan paranın taşınmazlarla kapatılacağını ve operasyonun "boşa düşeceğini" savundu.

Ancak Levent'in "Bir gün daha beklenseydi dernekten para çıkışı olmayacaktı" şeklindeki ifadesi, operasyon öncesinde planlanan para ve taşınmaz hareketlerinin niteliğine ilişkin şüpheleri artırdı.

"BAŞKALARININ HESAPLARINI YÖNETTİĞİNİ KABUL ETTİ"

Haluk Levent, kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya adına kayıtlı VakıfBank ve Halkbank hesaplarını kendisinin yönettiğini söyledi.

Konserlerden kazandığı paraların bu hesaplara yatırıldığını ve paraları kendisinin kullandığını belirten Levent, Zafer Yay adına kayıtlı bir yatırım hesabını da kullandığını kabul etti.

Levent ayrıca Risus Organizasyon şirketinde gayriresmî ortak olduğunu, şirketin resmî sahibinin ise Zafer Yay olduğunu ifade etti.

Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı - 4

"DERNEĞİN PARASAL ANLAMDA TEK YETKİLİSİ BENİM"

Ahbap Derneğini kendisinin kurduğunu ve kuruluşundan itibaren başkanlık görevini yürüttüğünü söyleyen Levent, dernek hesaplarında para çekme yetkisinin yalnızca kendisinde olduğunu açıkladı.

Levent, "Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim" diyerek derneğin mali işlemlerindeki doğrudan sorumluluğunu kabul etti.

Dernek hesapları, başkaları adına kayıtlı banka ve yatırım hesapları ile şahsi borç ilişkilerinin birbiriyle bağlantısı, soruşturma kapsamında mali raporlar ve banka kayıtları üzerinden inceleniyor.

ADLİ MAKAMLAR İFADENİN SULANDIRILMASINA İZİN VERMEYİNCE LEVENT SUSMA HAKKINI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

İfadenin ilerleyen bölümünde kendisine yöneltilen milyarlarca liralık para trafiği verileri ve soruları gören Levent'in, yöneltilen sorulara yanıt vermek yerine ifadeyi sulandıracak şekilde davranması üzerine ifadeye ara verildiği öğrenildi.

Şüpheli işlemlere ve faaliyetlere ilişkin hususlara yanıt vermesi kendisine bildirilen Levent'in, en kritik sorulara karşı susma hakkını kullanmak istediğini beyan ettiği öğrenildi.

Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı - 5

BAŞARAN DOSYASINDA "ALACAK-VERECEK MESELESİ" DEDİ

Haluk Levent, diğer soruşturma kapsamında müşteki Hüseyin Başaran ile aralarındaki meselenin gayrimenkul ticaretinden doğan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savundu.

Dolandırıcılık suçlamasını reddeden Levent, taşınmazların iddia edilen değerde olmadığını ve bazı ödemeler yaptığını söyledi. Bu dosyaya ilişkin ayrıntılı savunmasını Cumhuriyet savcısına vermek istediğini belirten Levent, emniyette başka bir açıklama yapmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, Haluk Levent'in ifadeleri; banka kayıtları, mali raporlar, çek ve senetler, taşınmaz işlemleri ve diğer şüphelilerin beyanlarıyla birlikte değerlendiriliyor.

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