Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı
Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyet ifadesindeki dikkat çekici beyanları ortaya çıktı. 2023 yılında Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar lira bağış geldiğini söyleyen Levent; Ahbap’a ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Mahkeme tarafından Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.
HALUK LEVENT DAHİL 14 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
|Sıra
|TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER
|1
|Haluk Levent
|2
|Ece Güner
|3
|İlker Çetin
|4
|Nurdan Eriş
|5
|Yusuf Can Ertit
|6
|Kemal Ötünç
|7
|Şehmuz Baştuğ
|8
|Abdülcevat Özkan
|9
|Emrah Gödeliner
|10
|Erhan Dökmeci
|11
|Halil Bostancı
|12
|Mehmet Ulu
|13
|Yeliz Kaya
|14
|Zafer Yay
Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
MASAK RAPORU ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ
Sevk yazısında, "Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesine A Haber ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğiyle bağlantılı mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Haluk Levent'in emniyette verdiği iki ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen Levent, isnatları reddetti. Ancak derneğin mali yönetimi, banka hesapları, borsa işlemleri, çek ve senetler ile 80 milyon liralık para hareketine ilişkin dikkat çekici kabullerde bulundu.
"AHBAP'A 2023'TE 4,3 MİLYAR LİRA BAĞIŞ GELDİ"
Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine 2023 yılında yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söyledi.
Bu paranın yaklaşık 4 milyar lirasının aynı yıl içerisinde harcandığını söyleyen Levent, bağışların neredeyse tamamının iki yıl içinde deprem bölgesindeki faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü.
Levent, yardım faaliyetlerine ilişkin faturaların ve teslim belgelerinin ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu belirtirken, soruşturmaya konu olan mali sorunların 2026 yılında başladığını iddia etti.
"BORSADA İŞLEM YAPMAK GİBİ BİR ZAAFIM VAR"
İfadesinde borsa işlemlerine yer ayıran Levent, borsada işlem yapmasını "zaaf" olarak nitelendirdi. Deprem döneminin kendisine getirdiği ekonomik maliyetler nedeniyle daha fazla borsa işlemi yaptığını ve daha büyük riskler aldığını söyleyen Levent, bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.
Levent, "Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım" ifadelerini kullandı.
Ahbap Derneğinin parasını borsada kullandığı iddiasını reddeden Levent'in, kendi adına banka hesabı kullanmadığını ve başka kişiler adına kayıtlı hesapları yönettiğini açıklaması ise soruşturmadaki şüpheli para hareketlerini gündeme getirdi.
"KENDİMİ VE İŞLERİMİ DOĞRU DÜRÜST YÖNETEMEDİM"
Haluk Levent, derneğin mali işleyişi ve kendi işlemleri hakkında dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.
"Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim" diyen Levent, Ahbap Derneğinde 2026 yılına ilişkin eksiklikler ve usulsüz görünen işlemler bulunduğunu kabul etti.
Levent, söz konusu işlemleri yıl sonuna kadar dernek kayıtlarına geçirerek düzeltmeyi planladığını, ancak operasyon nedeniyle buna fırsat bulamadığını ileri sürdü.
"DERNEK ÇEKLERİNİ ŞAHSİ TEMİNAT OLARAK KULLANDI"
Ahbap İktisadi İşletmesine ait çek karnesini kullanma yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen Levent, dernek bağlantılı çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etti.
Levent, ifadesinde, "Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi.
Derneğin mali araçlarının şahsi borç ilişkilerinde kullanıldığını ortaya koyan bu beyan, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
"80 MİLYON LİRA İÇİN "BENİM PARAM" SAVUNMASI"
Haluk Levent, Yeliz Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon liraya ilişkin olarak söz konusu paranın kendisine ait olduğunu savundu.
Levent, "80 milyon benim paramdır" diyerek bu tutarın Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.
Paranın hangi işlemlerden geçtiği ve dernek hesaplarıyla nasıl ilişkilendirildiğine yönelik incelemeler sürerken Levent, borcu taşınmaz devri yoluyla kapatmayı planladığını söyledi.