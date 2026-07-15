Ahbap derneğine yönelik yolsuzluk soruşturması! Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

HALUK LEVENT DAHİL 14 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sıra TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER 1 Haluk Levent 2 Ece Güner 3 İlker Çetin 4 Nurdan Eriş 5 Yusuf Can Ertit 6 Kemal Ötünç 7 Şehmuz Baştuğ 8 Abdülcevat Özkan 9 Emrah Gödeliner 10 Erhan Dökmeci 11 Halil Bostancı 12 Mehmet Ulu 13 Yeliz Kaya 14 Zafer Yay

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

MASAK RAPORU ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Sevk yazısında, "Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesine A Haber ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğiyle bağlantılı mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Haluk Levent'in emniyette verdiği iki ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.



"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen Levent, isnatları reddetti. Ancak derneğin mali yönetimi, banka hesapları, borsa işlemleri, çek ve senetler ile 80 milyon liralık para hareketine ilişkin dikkat çekici kabullerde bulundu.