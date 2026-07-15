Haluk Levent’in AHBAP soruşturmasında verdiği savcılık ifadesi A Haber’de: "Yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in savcılık ifadesinin detaylarına A Haber ulaştı. Levent ifadesinde, "Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum. Yeliz Kaya'nın hesaplarını ben yönettim. Kendi adıma banka hesabı kullanmıyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesine A Haber ulaştı.

"KENDİ ADIMA BANKA HESABIM YOK"

Levent, ifadesinde kendi adına banka hesabı kullanmadığını, konser gelirlerinin ise asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı VakıfBank ve Halkbank hesaplarına yatırıldığını, bu hesapları bizzat kendisinin yönettiğini söyledi. Ayrıca Zafer Yay adına kayıtlı borsa yatırım hesaplarını da kullandığını beyan etti.

"ÜZERİME KAYITLI MAL VARLIĞI YOK"

İfadesinde, üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz, araç veya mal varlığı bulunmadığını, resmi olarak sahibi olmadığı halde kullandığı herhangi bir mal varlığının da olmadığını ifade eden Levent, yalnızca organizasyon alanında faaliyet gösteren Risus Organizasyon Ltd. Şti.'nde gayriresmi ortak olduğunu söyledi.

DERNEK HESAPLARINDA TEK YETKİLİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ahbap Derneği'nin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Levent, dernek hesapları üzerindeki para çekme yetkisinin tamamen kendisinde olduğunu, parasal konularda tek yetkilinin kendisi olduğunu ifade etti. Ahbap İktisadi İşletmesi adına bulunan çek karnesini de kendisinin kullandığını, zaman zaman bu çekleri kişisel teminat amacıyla da kullandığını söyledi.

"DEPREM BAĞIŞLARINDA 4,3 MİLYAR TL TOPLANDI"

Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığını öne süren Levent, bunun yaklaşık 4 milyar TL'sinin aynı yıl içerisinde harcandığını, harcamalara ilişkin belgelerin ve denetim raporlarının ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu savundu.

USULSÜZLÜKLERİ KABUL ETTİ

İfadesinde, 2026 yılına ilişkin usulsüzlükler bulunduğunu kabul eden Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini, ancak tapu işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediğini öne sürdü. Operasyonun bu işlemler tamamlanmadan gerçekleştirildiğini iddia eden Levent, söz konusu 80 milyon TL'nin kendi parası olduğunu savundu.

"YOLSUZLUK DEĞİL USULSÜZLÜK YAPTIM"

Levent ayrıca, Ahbap çekleri ve senetlerini bazı durumlarda teminat olarak kullandığını, yüksek miktarda borçlandığını belirterek, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Ahbap Derneği'nin İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve olumsuz bir tespitte bulunulmadığını ileri süren Haluk Levent, kendisi açısından asıl sorunun 2026 yılına ilişkin mali süreçler olduğunu söyledi. Daha sonra ise bazı sorular yönünden susma hakkını kullanacağını beyan etti.