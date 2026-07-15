Haluk Levent’in AHBAP soruşturmasında verdiği savcılık ifadesi A Haber’de: "Yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in savcılık ifadesinin detaylarına A Haber ulaştı. Levent ifadesinde, "Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum. Yeliz Kaya'nın hesaplarını ben yönettim. Kendi adıma banka hesabı kullanmıyorum." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesine A Haber ulaştı.
"KENDİ ADIMA BANKA HESABIM YOK"
Levent, ifadesinde kendi adına banka hesabı kullanmadığını, konser gelirlerinin ise asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı VakıfBank ve Halkbank hesaplarına yatırıldığını, bu hesapları bizzat kendisinin yönettiğini söyledi. Ayrıca Zafer Yay adına kayıtlı borsa yatırım hesaplarını da kullandığını beyan etti.
"ÜZERİME KAYITLI MAL VARLIĞI YOK"
İfadesinde, üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz, araç veya mal varlığı bulunmadığını, resmi olarak sahibi olmadığı halde kullandığı herhangi bir mal varlığının da olmadığını ifade eden Levent, yalnızca organizasyon alanında faaliyet gösteren Risus Organizasyon Ltd. Şti.'nde gayriresmi ortak olduğunu söyledi.
DERNEK HESAPLARINDA TEK YETKİLİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Ahbap Derneği'nin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Levent, dernek hesapları üzerindeki para çekme yetkisinin tamamen kendisinde olduğunu, parasal konularda tek yetkilinin kendisi olduğunu ifade etti. Ahbap İktisadi İşletmesi adına bulunan çek karnesini de kendisinin kullandığını, zaman zaman bu çekleri kişisel teminat amacıyla da kullandığını söyledi.
"DEPREM BAĞIŞLARINDA 4,3 MİLYAR TL TOPLANDI"
Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığını öne süren Levent, bunun yaklaşık 4 milyar TL'sinin aynı yıl içerisinde harcandığını, harcamalara ilişkin belgelerin ve denetim raporlarının ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu savundu.
USULSÜZLÜKLERİ KABUL ETTİ
İfadesinde, 2026 yılına ilişkin usulsüzlükler bulunduğunu kabul eden Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini, ancak tapu işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediğini öne sürdü. Operasyonun bu işlemler tamamlanmadan gerçekleştirildiğini iddia eden Levent, söz konusu 80 milyon TL'nin kendi parası olduğunu savundu.
"YOLSUZLUK DEĞİL USULSÜZLÜK YAPTIM"
Levent ayrıca, Ahbap çekleri ve senetlerini bazı durumlarda teminat olarak kullandığını, yüksek miktarda borçlandığını belirterek, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
İfadesinin devamında, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Ahbap Derneği'nin İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve olumsuz bir tespitte bulunulmadığını ileri süren Haluk Levent, kendisi açısından asıl sorunun 2026 yılına ilişkin mali süreçler olduğunu söyledi. Daha sonra ise bazı sorular yönünden susma hakkını kullanacağını beyan etti.
Haluk Levent'in ifadesi şöyle:
"Sosyal medyada bulunan şahsi hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4.300.000.000 TL civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Rakamlarda ufak değişiklikler olabilir. Şu anda net olarak hatırlamıyorum. Net rakamı muhasebe kayıtları bilir.
Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık.
Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nda mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporlarının denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nda mevcuttur.
Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak-göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana valiliklerinde kayıtlıdır
Benim burada olmamın sebebi, 2026 yılında başlayan bir durumla alakalıdır. Ben Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon Türk lirası tutarında olan 20 adet taşınmazı, 80 milyon Türk lirası karşılığında Ahbap Derneği'ne vermek istedim. Bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterinde Yönetim Kurulu kararı aldırdı.
80 milyon benim paramdır, karşılığında Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire, 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi, bizlere Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından İl Dernekler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı" söylendi.
Bizler de genel kurulu topladık. Genel Kuruldan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce. başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararı mevcuttur. Bu karar emniyet müdürlüğünün el koyduğu dernek karar defterinde bulunmaktadır.
İşte buna istinaden yönetim kurulu üyemiz Yusuf Can ERTİT, Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısının yanında daireleri almak için bekliyordu. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz 2026 Cuma günü yetişseydi bugün Yeliz KAYA'ya bir yıldır gelen 80 milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı.
Fakat yetişmediği için Yeliz KAYA'ya gelen 80 milyon TL yani benim param aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda. örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben bugün yani 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para Çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz 2026 Pazar günü öğlene alındı.
Eğer bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneğinden Yeliz KAYA'ya çıkan paralar, şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyondur."