İşte Ahbap Derneği'nin teslim etmediği konutların son hali! Depremzedeler Haluk Levent'e tepkili

A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Ahbap Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde toplamda 264 adet evin yapılacağı ve teslim edileceği söylenmişti" diyerek vaatleri hatırlattı. Şu anki manzarayı yerinden bildiren Türel, "Biz şu an Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz ve Ahbap Derneği'nin deprem sonrası başladığı ancak tamamlayamadığı evlerin olduğu bölgedeyiz" şeklinde konuştu.

KOORDİNASYONSUZLUK DİKKAT ÇEKİYOR

İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, "Burada Ahbap Derneği'nin yapmış olduğu 52 binadan toplamda 208 bağımsız bölümlük projenin içerisindeyiz. O zamanlarda koordineli yapılan çalışmalarda Ahbap Derneği biraz daha bağımsız yapmış olduğu bir çerçevede ilerledi" dedi. İnşaatların mevcut durumunu teknik bir gözle inceleyen Esen, "Şu an bina seviyesinin yüzde 99'larda, yani bitme aşamasında olduğunu görüyoruz fakat atıl vaziyette" tespitinde bulundu.