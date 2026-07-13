İşte Ahbap Derneği'nin teslim etmediği konutların son hali! Depremzedeler Haluk Levent'e tepkili
6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen uzun sürenin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan milyonlarca liralık bağışa rağmen, Malatya'da teslim edileceği duyurulan konutların son hali içler acısı bir tabloyu ortaya koyuyor. Sadece kaba inşaatı biten ve atıl vaziyette bırakılarak çürümeye terk edilen projeler, depremzedelerin umutlarının nasıl suistimal edildiğini ve milli servetin nasıl heba edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Ahbap Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde toplamda 264 adet evin yapılacağı ve teslim edileceği söylenmişti" diyerek vaatleri hatırlattı. Şu anki manzarayı yerinden bildiren Türel, "Biz şu an Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz ve Ahbap Derneği'nin deprem sonrası başladığı ancak tamamlayamadığı evlerin olduğu bölgedeyiz" şeklinde konuştu.
KOORDİNASYONSUZLUK DİKKAT ÇEKİYOR
İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, "Burada Ahbap Derneği'nin yapmış olduğu 52 binadan toplamda 208 bağımsız bölümlük projenin içerisindeyiz. O zamanlarda koordineli yapılan çalışmalarda Ahbap Derneği biraz daha bağımsız yapmış olduğu bir çerçevede ilerledi" dedi. İnşaatların mevcut durumunu teknik bir gözle inceleyen Esen, "Şu an bina seviyesinin yüzde 99'larda, yani bitme aşamasında olduğunu görüyoruz fakat atıl vaziyette" tespitinde bulundu.
Kadircan Esen, altyapı sorununa değinerek, "Doğalgaz hattı buraya çekilmeyecek bir bölgede değil. Bence burada tamamen olayın kopukluğuyla alakalı gelişmeyen bir süreç var, devletten bağımsız yürütülmeye çalışılan bir süreç olduğu belli" ifadelerini kullandı.
MİLLİ SERVET ÇÖP OLUYOR
Projenin ekonomik boyutuna vurgu yapan Kadircan Esen, "Buraya milli servet harcanmış, paralar harcanmış, insanların yardımları harcanmış. Yaklaşık olarak bu projeye baktığımda bugünkü güncel tutarla 800 milyon ile 1 milyar TL'ye yakın bir ödenek ayrılmış. Bu yatırımın çöp olacağından bahsetmemiz gerekiyor" uyarısında bulundu.