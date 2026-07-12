Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği belirlendi. Haberin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Devlet kurumlarının üzerinde görüyordunuz, paraları kumarda ezmiş" diyerek Haluk Levent'e adeta ateş püskürdü.

Deprem bağışlarını amacı dışında kullanmak ve şahsi hesaplara aktarmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hakkındaki yakalama kararı sonrası Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, milyonlarca liralık bahis trafiği, kara para aklama suçlaması ve 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ Öte yandan skandalın patlak vermesinin ardından vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Haluk Levent'e sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları: "Seküler çobanı Haluk paraları nasıl ezmiş böyle... Ne oldu Haluk'çular konuşun hadi! Devlet kurumlarının üstünde görüyordunuz Ahbap'ı." "Ya arkadaş bari biriniz insanların iyi niyetini suistimal etmeyin, kime güveneceğiz artık? Binlerce insanın ölümünden faydalanıp masum insanların paralarını kumarda oynayacak kadar vicdansız mıydınız? Diyecek söz buluyorum ama söyleyemiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz, inşallah sizden çıkar."

"Dernek hesabından şahsi hesaba transferi ve bahis oynamak tespiti çok kolay ve basit bir iş. Bu nedenle maalesef bunlar bir iddia değil adli tespit. Ortada çok büyük bir vurgun ve ahlaksızlık var!" "Binlerce kişi hayatını kaybetti! Sende hiç vicdan merhamet yok mu Haluk Levent?" "Haluk Levent sekülerlerin Jet Fadıl'ı olma yolunda hızla ilerliyor."