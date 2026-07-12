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Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği belirlendi. Haberin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Devlet kurumlarının üzerinde görüyordunuz, paraları kumarda ezmiş" diyerek Haluk Levent'e adeta ateş püskürdü.

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 1

Deprem bağışlarını amacı dışında kullanmak ve şahsi hesaplara aktarmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hakkındaki yakalama kararı sonrası Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, milyonlarca liralık bahis trafiği, kara para aklama suçlaması ve 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiaları yer aldı.

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 2

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.

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Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 3

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan skandalın patlak vermesinin ardından vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Haluk Levent'e sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Seküler çobanı Haluk paraları nasıl ezmiş böyle... Ne oldu Haluk'çular konuşun hadi! Devlet kurumlarının üstünde görüyordunuz Ahbap'ı."

"Ya arkadaş bari biriniz insanların iyi niyetini suistimal etmeyin, kime güveneceğiz artık? Binlerce insanın ölümünden faydalanıp masum insanların paralarını kumarda oynayacak kadar vicdansız mıydınız? Diyecek söz buluyorum ama söyleyemiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz, inşallah sizden çıkar."

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 4

"Dernek hesabından şahsi hesaba transferi ve bahis oynamak tespiti çok kolay ve basit bir iş. Bu nedenle maalesef bunlar bir iddia değil adli tespit. Ortada çok büyük bir vurgun ve ahlaksızlık var!"

"Binlerce kişi hayatını kaybetti! Sende hiç vicdan merhamet yok mu Haluk Levent?"

"Haluk Levent sekülerlerin Jet Fadıl'ı olma yolunda hızla ilerliyor."

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 5

"EN GÜVENİLİR ÜNLÜ" SEÇİLMİŞTİ!

Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde uzun yıllar boyunca zirvede yer almıştı. Hakkında çıkan 70 milyon TL'lik karşılıksız çek cezasıyla ticari yetkileri kısıtlanan ve yeni hesap açması yasaklanan Haluk Levent'in geçmişteki suç kronolojisi de dikkat çekiyor. İşte o kabarık su sicili:

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 6

1997: Karşılıksız çek yazmaktan 9 ay hapis cezası aldı.

2003: Senette yanlış adres beyan ederek dolandırıcılık yapmaktan dava açıldı. Verdiği 2 senede yanlış adres yazarak "dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen sanatçı Haluk Levent (Haluk Acil) hakkında 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2008: Borçları karşılığında yaptığı usulsüz anlaşmalar nedeniyle dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kaldı.

Haluk Levent'e sosyal medyada büyük tepki! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş 7

2010: İcra borçları, nitelikli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 3 ay hapis yattı. İstanbul'da "yağma", "tehdit" ve "çek-senet tahsilatı" olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

2011: Bir restoran satın alma işleminde yine dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında da Haluk Levent KKTC'de gözaltına alındı.

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