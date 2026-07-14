NEFES KESEN YURT DIŞI PLANI

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Haluk Levent'in yurt dışına kaçış planına dair nefes kesen detayları ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri paylaştı.

Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını havalimanında öğrenen Levent'in, telefonlarını kapatarak sırra kadem bastığı, Çekmeköy'de bir tır garajında gizli pazarlıklar yaptığı ve iki ayrı uçak biletiyle şansını zorladığı ortaya çıktı. İşte o kaçış planının tüm ayrıntıları...

HAVALİMANINDA ŞOK: İKİ AYRI ALMANYA BİLETİ ALMIŞ

Yaşanan sürecin perde arkasındaki "tezgahı" anlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İnanılmaz bir tezgah var ortada. Kendisi aslında yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında yurt dışı yasağının olduğunu öğreniyor. Olayı çakıyor ve ardından da kaçma planları yaparak önce Bursa, ardından da İzmir'e gitmek üzereyken yakalanıyor" sözleriyle operasyonun başlangıcını aktardı. Kaçış hazırlığındaki dikkat çekici bir ayrıntıya değinen Karataş, "İstanbul Havalimanı'na giderken hem saat 19.00 civarlarında hem de saat 22.55 civarlarında iki ayrı bilet alıyor kendi adına. İkisi de Almanya'ya" ifadelerini kullandı.