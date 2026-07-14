Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti?
Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak için yaptığı girişimlere ilişkin çarpıcı ayrıntılara ve ilk kez yayınlanan görüntülere A Haber ulaştı. Havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrenen Levent'in telefonlarını kapatarak izini kaybettirmeye çalıştığı, Çekmeköy'deki bir tır garajında gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Levent'in kaçış planını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
Ahbap derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçmaya çalıştığı anlara A Haber ulaştı.
NEFES KESEN YURT DIŞI PLANI
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Haluk Levent'in yurt dışına kaçış planına dair nefes kesen detayları ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri paylaştı.
Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını havalimanında öğrenen Levent'in, telefonlarını kapatarak sırra kadem bastığı, Çekmeköy'de bir tır garajında gizli pazarlıklar yaptığı ve iki ayrı uçak biletiyle şansını zorladığı ortaya çıktı. İşte o kaçış planının tüm ayrıntıları...
HAVALİMANINDA ŞOK: İKİ AYRI ALMANYA BİLETİ ALMIŞ
Yaşanan sürecin perde arkasındaki "tezgahı" anlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İnanılmaz bir tezgah var ortada. Kendisi aslında yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında yurt dışı yasağının olduğunu öğreniyor. Olayı çakıyor ve ardından da kaçma planları yaparak önce Bursa, ardından da İzmir'e gitmek üzereyken yakalanıyor" sözleriyle operasyonun başlangıcını aktardı. Kaçış hazırlığındaki dikkat çekici bir ayrıntıya değinen Karataş, "İstanbul Havalimanı'na giderken hem saat 19.00 civarlarında hem de saat 22.55 civarlarında iki ayrı bilet alıyor kendi adına. İkisi de Almanya'ya" ifadelerini kullandı.
TELEFONLARINI KAPATIP SIRRA KADEM BASTI
Havalimanından çıkış yapamayan Levent'in izini kaybettirmek için hamleler yaptığını belirten Karataş, "Cuma günü havalimanından gidemeyeceğini anlayınca evine gidiyor ve iki gün boyunca telefonlarını kapatıyor. Tabii bu durumdan şüphelenen polis, kaçmaması için çevrede güvenlik önlemleri alıyor" dedi. Karataş, kaçışın pazar günü başladığını vurgulayarak, "Sabahın erken saatlerinde evden bir çıkış hazırlığı olduğu görülüyor. 06 plakalı siyah bir araçla, yanında şoförüyle birlikte bir anda yola çıkıyor" sözleriyle o anları tasvir etti.
ÇEKMEKÖY'DEKİ TIR GARAJINDA GİZLİ GÖRÜŞME
Haluk Levent'in yol üzerindeki şüpheli durağına dikkat çeken Mehmet Karataş, "Haluk Levent bir dinlenme tesisine gitmek yerine orada tır garajı var, tır garajına gidiyor. Tır garajında orada gördüğünüz iki kişiyle yaklaşık 30-35 dakika süren bir görüşme yapıyor" bilgisini paylaştı. Görüşmenin detaylarının mercek altında olduğunu belirten Karataş, "Saat 12.40'ta girdiği tır garajından 13.15'te çıkış yapıyor. Bu görüntüler Haluk Levent'in evden çıkıp önce Bursa, ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı anlardır" ifadelerini kullandı.