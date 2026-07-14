CANLI YAYIN

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti?

Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak için yaptığı girişimlere ilişkin çarpıcı ayrıntılara ve ilk kez yayınlanan görüntülere A Haber ulaştı. Havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrenen Levent'in telefonlarını kapatarak izini kaybettirmeye çalıştığı, Çekmeköy'deki bir tır garajında gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Levent'in kaçış planını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.

Ahbap derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçmaya çalıştığı anlara A Haber ulaştı.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 1

NEFES KESEN YURT DIŞI PLANI

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Haluk Levent'in yurt dışına kaçış planına dair nefes kesen detayları ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri paylaştı.

Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını havalimanında öğrenen Levent'in, telefonlarını kapatarak sırra kadem bastığı, Çekmeköy'de bir tır garajında gizli pazarlıklar yaptığı ve iki ayrı uçak biletiyle şansını zorladığı ortaya çıktı. İşte o kaçış planının tüm ayrıntıları...

HAVALİMANINDA ŞOK: İKİ AYRI ALMANYA BİLETİ ALMIŞ

Yaşanan sürecin perde arkasındaki "tezgahı" anlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İnanılmaz bir tezgah var ortada. Kendisi aslında yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında yurt dışı yasağının olduğunu öğreniyor. Olayı çakıyor ve ardından da kaçma planları yaparak önce Bursa, ardından da İzmir'e gitmek üzereyken yakalanıyor" sözleriyle operasyonun başlangıcını aktardı. Kaçış hazırlığındaki dikkat çekici bir ayrıntıya değinen Karataş, "İstanbul Havalimanı'na giderken hem saat 19.00 civarlarında hem de saat 22.55 civarlarında iki ayrı bilet alıyor kendi adına. İkisi de Almanya'ya" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 2

TELEFONLARINI KAPATIP SIRRA KADEM BASTI

Havalimanından çıkış yapamayan Levent'in izini kaybettirmek için hamleler yaptığını belirten Karataş, "Cuma günü havalimanından gidemeyeceğini anlayınca evine gidiyor ve iki gün boyunca telefonlarını kapatıyor. Tabii bu durumdan şüphelenen polis, kaçmaması için çevrede güvenlik önlemleri alıyor" dedi. Karataş, kaçışın pazar günü başladığını vurgulayarak, "Sabahın erken saatlerinde evden bir çıkış hazırlığı olduğu görülüyor. 06 plakalı siyah bir araçla, yanında şoförüyle birlikte bir anda yola çıkıyor" sözleriyle o anları tasvir etti.

ÇEKMEKÖY'DEKİ TIR GARAJINDA GİZLİ GÖRÜŞME

Haluk Levent'in yol üzerindeki şüpheli durağına dikkat çeken Mehmet Karataş, "Haluk Levent bir dinlenme tesisine gitmek yerine orada tır garajı var, tır garajına gidiyor. Tır garajında orada gördüğünüz iki kişiyle yaklaşık 30-35 dakika süren bir görüşme yapıyor" bilgisini paylaştı. Görüşmenin detaylarının mercek altında olduğunu belirten Karataş, "Saat 12.40'ta girdiği tır garajından 13.15'te çıkış yapıyor. Bu görüntüler Haluk Levent'in evden çıkıp önce Bursa, ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı anlardır" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 3

TIR DORSESİNDE Mİ KAÇACAKTI?

Görüntülerdeki en çarpıcı iddiayı gündeme getiren Karataş, "Burası bir tır garajı. Dinlenme tesisinde normal araçların beklediği yerde durmuyor, gidip tırcıların olduğu noktaya ulaşıyor" dedi. Karataş, akıllardaki o kritik soruyu sorarak, "Şimdi akıllardaki soru şu; acaba tır dorsesinde mi kaçmaya çalıştı? İşte ilk kez A Haber'de yayınladığımız bu görüntüler, o kaçış planının en önemli delili" sözleriyle haberi noktaladı.

HALUK LEVENT'İN KAÇIŞ ROTASI

Mehmet Karataş, "Haluk Levent iki gün telefonunu kapatıyor, evde kaçış planını yapıyor. Evinden çıkıyor ve bu araçla önce Çekmeköy'e gidiyor. Bu tır garajında birileriyle 35 dakika görüşüyor. Daha sonra Bursa'ya doğru yola çıkıyor ve Mustafa Kemal Paşa mahallesinde İstanbul Polisi yakalamak için düğmeye basıyor. Haluk Levent'i ve yanındaki şoförünü orada alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 4

SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ: YELİZ KAYA

Soruşturmanın nasıl başladığını anlatan Mehmet Karataş, "Bu soruşturmanın kırılma noktası Yeliz Kaya. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ismi öne çıkıyor. Hesapları incelendiğinde korkunç rakamlar görülüyor ve daha da derinleşince Haluk Levent ile arasında bir para alışverişi olduğu saptanıyor. Kaya'nın telefonunda Levent'e ait olduğu öne sürülen 8 farklı cep telefonu numarası tespit edildi. Yeliz Kaya adına tam 72 taşınmazın alım-satım işleminin gerçekleştiği tespit edildi" sözleriyle aktardı.

8 MİLYAR TL'LİK DEVASA İŞLEM HACMİ

Haktan Uysal, "Yeliz Kaya'nın banka hesabında 8 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu iddia edildi. Şahsi hesabında 290 farklı kişiyle hesap hareketliliği belirlendi. Kaya ifadesinde kendi banka hesabını kullanmadığını, Haluk Levent'in bu hesabı kullandığını belirtti. 900 milyon liralık bir bahis oynandığı, 300 milyon liradan fazla paranın kaybedildiği ve kripto üzerinden devasa bir vurgun yapıldığı konuşuluyor" şeklinde konuştu.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 5

BAKAN AKIN GÜRLEK'TEN NET MESAJ: "HESAP VERECEKLER"

Adalet Bakanı ile görüştüğünü belirten Mehmet Karataş, "Sayın Bakan Akın Gürlek, 'Bunlar kim olursa olsun adalet önünde hesap verecekler. Milletimizin iyi niyetini, vicdanını suistimal edenler bunun hesabını ödeyecek' dedi. Görünen tablonun çok ötesinde, çok derin bir tablo var. Sadece Yeliz Kaya'nın hesabında 8 milyar TL'lik bir hareketlilik söz konusu" ifadelerine yer verdi.

BAĞIŞ PARALARINI ÇANTAYLA GERİ ALMA YÖNTEMİ

Paraların nasıl dışarı çıkarıldığını deşifre eden Mehmet Karataş, "Haluk Levent başka vakıfları arayıp, 'Biz AHBAP olarak sizin derneğinize bağışta bulunalım, hesabınıza para aktaralım ama sonra siz bunun yüzde 60'ını bize çantada geri verin' diyor. Bu paralar Afrika'da su kuyusu açan, mescit yapan vakıflar üzerinden takip edilemez hale getirilmeye çalışılıyor. AHBAP bir vakfa 100 milyon aktarıyor, 60 milyonu çantada geri alıyor, aradaki para buhar oluyor" diyerek kirli planı anlattı.

Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar A Haber'de! TIR dorsesinde kaçmayı mı deneyecekti? - 6

BAŞARAN HOLDİNG VE ACILI BABANIN İSTİSMARI

Haktan Uysal, "Başaran Holding ile ilgili kızını bir helikopter kazasında kaybetmiş acılı bir babanın hassasiyeti üzerinden de bir vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Kız çocuklarının eğitimine harcanacak denilerek taşınmazların Yeliz Kaya'nın üzerine geçirilmesi sağlandığı öne sürülüyor" sözlerini ekledi.

"HER KURUŞ İSTİSMAR EDİLMİŞ"

Mehmet Karataş, "Yeliz Kaya taşınmazı alıyor, 24 saat içinde başkasına satıyor. AHBAP'a gelen para, yardım adı altında hanımefendiye gönderiliyor, oradan başkasına, oradan da Haluk Levent'e gidiyor. Milletin deprem bölgesinde yaraları sarmak için verdiği her kuruşu suistimal ediyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Haluk Levent bağış paralarını ne yaptı?Haluk Levent bağış paralarını ne yaptı? HALUK LEVENT BAĞIŞ PARALARINI NE YAPTI?
Haluk Levente yeni suç duyurusuHaluk Levente yeni suç duyurusu HALUK LEVENT'E YENİ SUÇ DUYURUSU

Önceki haber
Suç örgütü lideri Reşo Ağa lakaplı Özkan Aydemir ve adamları gözaltında
Suç örgütü lideri Reşo Ağa lakaplı Özkan Aydemir ve adamları gözaltında
FETÖ ihaneti telsiz kayıtlarında: Cami etrafındakileri vurun
Sonraki haber
FETÖ ihaneti telsiz kayıtlarında: Cami etrafındakileri vurun
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın