Bebek Otel soruşturmasında yeni gelişme! Muzaffer Yıldırım'a ev hapsi kararı

İstanbul'da magazin ve iş dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan, skandalların merkezi olan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Yıldırım'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.