Haluk Levent'in eski şoföründen itiraf: "Ankara'da yüklü miktarda nakit para taşıdım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizli tanık beyanları ve MASAK raporları dosyaya girdi. Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin'in emniyette verdiği ifade, milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. MASAK raporlarında yer alan 210 milyon liralık para transferleri, Ankara'da taşındığı öne sürülen yüklü miktardaki nakit para ve Kıbrıs'taki kumar harcamalarına ilişkin iddialara değinen Çetin, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yürütüldüğünü öne sürdü. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı.

"HALUK LEVENT'İN HESABI YOKTU, BENİM HESABIMI KULLANDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 14 Temmuz 2026 tarihinde ifade veren İlker Çetin, iddiasına göre para trafiğinin nasıl yürütüldüğünü tek tek anlattı. Çetin, "Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığı için farklı kişilere gönderilecek paralar benim hesabıma yatırılıyordu. Ardından yine onun talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıyordum." ifadelerini kullandı.

Sürecin işleyişine ilişkin detay veren Çetin, "Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum." sözleriyle para transferlerinin WhatsApp üzerinden iletilen talimatlarla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

MASAK RAPORU DİKKAT ÇEKTİ: 210 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda yer alan para hareketleri dikkat çekti. Rapora göre, Yeliz Kaya'nın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 10 milyon 124 bin 766 TL gönderilirken, İlker Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına ise toplam 210 milyon 336 bin 68 TL aktarıldığı tespit edildi.

Bu para hareketlerine ilişkin ifadesinde Çetin, "Transferler Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. Paraların kaynağını ve kullanım amacını bilmiyordum." iddiasında bulundu.

"ANKARA'DA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM"

Sadece banka hesapları üzerinden değil, elden nakit para trafiğinin de yürütüldüğünü öne süren Çetin, Ankara'daki para teslimatlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent tarafından kendisine konum gönderildiğini belirten Çetin, "Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldım ve bu paraları Yeliz Kaya'nın banka hesabına yatırdım." dedi. Durumu neden sorgulamadığına ilişkin ise, "İşimi kaybetme korkusuyla herhangi bir soru sormadım." ifadelerini kullandı.

"DELİL OLSUN DİYE WHATSAPP YAZIŞMALARINI SAKLADIM" İlker Çetin, yapılan işlemlerden şüphelendiğini, bu nedenle Haluk Levent'ten gelen talimatların yer aldığı WhatsApp yazışmalarını silmediğini ve emniyete teslim ettiğini söyledi. Çetin, "Yazışmaların tamamını delil olarak dursun diye sakladım." diyerek kullandığı cep telefonunu şifresiyle birlikte, içerisindeki tüm yazışmalarla beraber mali polise teslim ettiğini beyan etti.

KIBRIS'TA MİLYONLUK KUMAR VE JETON İDDİASI

İfadesindeki dikkat çekici iddialardan biri de Kıbrıs'taki kumarhane işlemlerine ilişkin oldu. Haluk Levent'in Kıbrıs'ta kumar oynadığını öne süren Çetin, "Kendi banka hesabım üzerinden Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon lira seviyesinde kumarhane jetonu alındı." ifadelerini kullandı.

Çetin, bu işlemlerin de tamamen Haluk Levent'in bilgisi ve talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

"BEN SADECE ŞOFÖRÜYDÜM, İŞLEMLER ONA AİTTİ"

MASAK raporunda yer alan Zafer Yay ve Alper Çelik ile gerçekleştirilen milyonlarca liralık diğer para transferlerine de değinen Çetin, bazı işlem açıklamalarına "Haluk Levent'in bilgisi dahilinde" notunu düştüğünü söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çetin, "Ben sadece Haluk Levent'in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent'e aittir." sözleriyle kendisini savundu.

Çetin'in avukatı ise müvekkilinin kişisel bir menfaat sağlamadığını, yalnızca işvereninin talimatlarını yerine getiren bir çalışan olduğunu belirterek, "Müvekkilim telefonundaki tüm kayıtları emniyet birimlerine teslim ederek adalete yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.