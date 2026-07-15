Haluk Levent skandalında maske düştü! Fondaş medyada u-dönüşü yarışı: "Balon patlayınca geri vitese taktılar"

Gazeteci Ruşen Çakır'dan dikkat çeken Ahbap Derneği ve Haluk Levent açıklaması (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ise bu pervasızlığın kaynağını deşifre ederek, "Şunu söyleyeceğim, 'Şaibe düşürüyor.' diyor. Temiz bir iş var ve 'Şaibe düşürüyor.' diyor. 'Bizim gündemimize bile girmedi.' diyor. Şimdi tabii şöyle, Ece Üner, bu Uğur Dündar aslında bu Haluk Levent'in veya daha önce İBB'deki niteliksiz dolandırıcılığının da niye bu usullerle yapıldığının da bir tescili. Neden bunu söylüyorum? Mesela bugün Haluk Levent'i incelediğinizde hemen her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Çünkü Haluk Levent bu meselede çok fazla dolambaçlı yollara girmeye ihtiyaç bile duymamış. Parayı doğrudan çıkartıyor 120 milyon. Bu bir delilik hali. Veya Ekrem İmamoğlu da o dönem rüşveti direkt İmamoğlu İnşaat'a alıyordu. Ya bugün normal bir şirkete 10.000, 20.000 atın, mali müşaviriniz uyarır sizi. 'Ya niye böyle bir şey gönderdin şirkete, ortak soksa neyse.' der. Bunlar niye bu kadar rahatlar? Yani niye yolsuzluk yaparken bile bu kadar pervasızlar, bu kadar rahat, ilk denetlenmede bulunacak şekilde yapıyorlar? Çünkü Ruşen Çakır gibi onları o kadar pervasız savunanlar var ki, bunlar yeterli kasko sigortayı sağlıyor. Ekstra dolambaçlı yollara akıl yürütmeye bile ihtiyaç duymuyorlar. Böyle bir dokunulmazlık içerisindeydiler. O yüzden 'Sadece suçlu Haluk Levent.' diyemeyiz. Çünkü siz ona muazzam bir dokunulmazlık alanı açtınız. Ece Üner canlı yayında diyor ki, 'Haluk Levent sorgulanacakmış. Niye sorgulanıyor arkadaşlar?' diyor canlı yayında. Aynı arkadaş şimdi de diyor ki, 'Kim kahramanlara inanılmadığı, kurumların yüceltildiği bir açıklama yapıyor.' E o dönem biz kurumları yüceltiyorduk. AFAD diyorduk, Kızılay diyorduk. Sen o dönem sivil toplumun alanı daraltılmak isteniyorsa şayet, orada İHH ciddi yardımlar yaptı. İslami vakıflar ciddi yardımlar yaptı. Hiç hangisinin alanı daraltıldı? Ama sen o dönem onların alanını daraltmak için her türlü yaftayı yapıştırdın. Şimdi onların eserleri orada yükseliyor ama sizin bir tane eseriniz yok. Veya Baykar. Ya Baykar'ın sitesi var ya 2000 konutluk. Bugün TÜSİAD'dan bir tane iş adamının şöyle göğsünü gere gere 'Ya siz Türkiye'nin en zengin iş adamlarısınız. Bir mührünüzü oraya vurun, yani vatan millet için vurun.' Ama ne yapıyorlar? İşte bu tarz adamları fonluyorlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Haluk Levent depremde toplanan milyonlarca lirayla kumar oynadığı ifade ediliyor (Fotoğraf: AA) Haluk Levente sosyal medyada büyük tepki HALUK LEVENT'E SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ SİVİL TOPLUM MASKESİ VE DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMA TELAŞI Devletin denetim mekanizmalarına vurgu yapan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Ben size söyleeyim, bakın burada Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu... Dernekler Kanunu biraz daha farklı. Dernekler Kanunu'nda İçişleri Bakanlığı'nın ve mülki idare amirlerinin yetkisi var, denetim yetkisi var. İsterse istediği STK'yı denetleyebilir. Hükümet edenler, hükümetler, devlet dediğimiz mekanizma her şeyi başıboş bırakmış değil. Yerini, zamanını, yeterli delili, normal periyodik olması gereken yasal denetim süreçlerini uyguluyor. Ondan dolayı çıktı zaten bunlar. Onun için daraltma filan çok aslında, çok tehlikeli laflar" şeklinde konuştu.