Haluk Levent skandalında maske düştü! Fondaş medyada u-dönüşü yarışı: "Balon patlayınca geri vitese taktılar"
6 Şubat depremlerinin ardından devletin kurumlarını itibarsızlaştırmak için Ahbap Derneği ve Haluk Levent üzerinden bir algı operasyonu yürüten fondaş medya ve sözde gazeteciler, patlak veren kumar skandalı ve milyonlarca liralık zayiatın ardından büyük bir panik yaşıyor. Dün "devlet yok" diyerek Ahbap'ı adres gösteren Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı ve Şule Aydın gibi isimlerin, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte nasıl "u dönüşü" yaptıkları ve sığındıkları bahaneler A Haber ekranlarında uzman isimlerce tek tek deşifre edildi. İşte Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı o yeni nesil operasyonun anatomisi…
6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği ve Haluk Levent soruşturması, gündeme gelen kumar ve mali usulsüzlük tartışmalarıyla alevlendi. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ve Gazeteci Mustafa Ertekin, deprem döneminde Ahbap'ı öne çıkaran fondaş medya temsilcilerinin bugün sergilediği "şoktayız", "haberimiz yoktu" söylemlerini mercek altına aldı.
Deprem döneminde Ahbap'ı en güvenilir kurum ilan eden isimlerden olan Gazeteci Özlem Gürses, "Şimdi tabii hepimiz şoktayız. O zamanlar da hatırlarsan ne kadar bu konuları tartışıyorduk ve 'Niye kimse kurumlara güvenmiyor bu ülkede filan?' diye üzülüyorduk aslında. Ve bu en güvenilir insanlar listesinde her seferinde tabii sen de varsın, sen de çıkıyorsun, Haluk Levent de vardı, başka isimler de vardı. Ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz. İddialar dehşet vahim. Yani ama bunların iddia olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şunu biliyoruz ama galiba, net bildiğimiz hepimizin, Haluk'un, Haluk Levent'in çok ciddi bir kumar bağımlılığı sorunu varmış belli ki" ifadelerini kullanarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.
AFAD'I YOK SAYIP OPERASYON APARATLARINA SARILDILAR
Devletin kurumu AFAD'ı açıkça hedef alan Gazeteci Ruşen Çakır, "Kimisi MHP'ye, kimisi AK Parti'ye yakın. Açık açık dediler ki: 'Bu iş bunlara bırakılamaz.' Birisi dedi ki: '1 milyar lirayı yönetemez Ahbap.' dedi. Bir başkası 'Bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar?' diyenler oldu. Ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme dediği tam başka bir şey, yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP, kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasından hazzetmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz, ailece desteğimizi Ahbap'lara verdik. AFAD'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile" sözleriyle skandal üslubunu sürdürdü.
ALGI OPERASYONU VE "KASKO SİGORTASI" MEDYA
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Ruşen Çakır'ın iddialarına yanıt vererek, "Yani daraltmak, 'Hükümet daraltıyor.' diyor ya, 'Alanlarını, STK'ların alanlarını daraltıyor.' diyor. Daraltmak istese önce bunu daraltır zaten" diyerek hükümetin denetim yetkisini hatırlattı.