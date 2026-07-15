Bahçeli'den net 15 Temmuz mesajı: “Bağımsızlık mücadelesinin son halkası"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türk milletinin bağımsızlığına yönelik çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olarak nitelendirdi. Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." sözleriyle milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin NSosyal hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden çökertmeyi hedefleyen kapsamlı bir işgal planı olduğunu ifade etti.

"ÇOK KATMANLI BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜ"

15 Temmuz'un tarihi önemine işaret eden Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." dedi.

Darbe girişiminin milli egemenliği hedef aldığını belirten Bahçeli, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MECBURİYET" VURGUSU

15 Temmuz'un doğru analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİTLERİ ANDI, GAZİLERE DUA ETTİ

Mesajının sonunda şehit ve gazileri de unutmayan Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun." ifadeleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.