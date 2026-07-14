“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik

TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak. Ayrıca hatm-i şerifler okunarak şehitler için dualar edilecek.

"İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM" TEMASIYLA DEV ORGANİZASYON Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, hafıza projeleri ve yürüyüşler düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'nde yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ana programın yanı sıra, Kızılay Meydanı'nda dijital zaman tüneli kurulacak, İstanbul Boğazı'nda mapping ve 1500 dronlu ışık gösterileri yapılacak. 81 ilde kurulacak anma çadırlarında ise vatandaşlara 15 Temmuz'u anlatan dijital içerikler sunulacak.

KIZILAY MEYDANI'NA DİJİTAL ZAMAN TÜNELİ 15 Temmuz'da ise Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak Hatıra Ağacı Deneyim Alanı, ziyaretçilere etkileşimli bir hafıza deneyimi sunacak. Vatandaşlar dokunmatik ekranlar aracılığıyla şehitlere yönelik duygu, düşünce ve mesajlarını paylaşabilecek, iletilen tüm mesajlar ortak dijital hafızada bir araya getirilecek. Böylece ziyaretçiler yalnızca anma programlarını izleyen değil toplumsal hafızanın oluşumuna katkı sunan aktif katılımcılar haline gelecek.

Başkentte kurulacak "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli, 15-16 Temmuz'da Kızılay Meydanı'nda ziyaret edilebilecek. Ses, ışık ve dijital teknolojilerle hazırlanan deneyim alanı, darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan süreci ziyaretçilere aktarırken, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeleri de gözler önüne serecek. Demokrasi mücadelesinin simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da anma programlarının önemli duraklarından biri olacak. 15 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu'dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitliği'nde sona erecek.