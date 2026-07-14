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“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla 15 Temmuz'da Türkiye genelinde 81 ilde toplam 100 anma programı düzenleyecek. Şehitler ve gaziler için gerçekleştirilecek etkinliklerde, "millî iradeye sahip çıkma" vurgusu ön plana çıkarken, hain darbe girişiminin unutulmayacağı ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı verilecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 1

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Türkiye, demokrasi nöbeti için yeniden tek yürek oluyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 il valiliğinde gerçekleştirilecek anma programlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın katılımıyla ülke genelinde toplam 100 etkinlik düzenlenecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 2

"MİLLETİMİZ KORKMADI, BOYUN EĞMEDİ"

15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu vurgulayan Çiftçi, FETÖ'cü hainlerin Gazi Meclis'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, Havacılık Daire Başkanlığı'nı ve Özel Harekât Başkanlığı'nı hedef aldığını hatırlattı.

Çiftçi, "Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekât Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmadı." dedi.

Milletin o gece sergilediği kararlı duruşa dikkat çeken Çiftçi, "Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

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“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 3

BOMBALANAN NOKTALARDA DEMOKRASİ NÖBETİ

15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekât Başkanlığı'nda saldırı saatlerinde özel anma programları düzenlenecek. Bakan Çiftçi, şehitlerin anısına karanfil bırakacak ve demokrasi nöbetine katılacak.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 4

JANDARMA, EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK SAHADA

Jandarma Genel Komutanlığı mehter gösterileri, fotoğraf sergileri ve paraşüt gösterileriyle anma etkinliklerine destek verecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ailelerini gemilerde ağırlayacak, 37 bot ve gemiyi vatandaşların ziyaretine açacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de çeşitli anma programlarıyla 15 Temmuz ruhunu yaşatacak.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 5

GÖÇ VE AFAD'DA ANLAMLI ETKİNLİKLER

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi" başlıklı anma etkinliği düzenlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terör örgütünün yapılanma modeli Göç İdaresi personeline anlatılacak. AFAD Başkanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde AFAD personeli ile anma etkinliği düzenleyecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 6

TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak. Ayrıca hatm-i şerifler okunarak şehitler için dualar edilecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 7

"İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM" TEMASIYLA DEV ORGANİZASYON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, hafıza projeleri ve yürüyüşler düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'nde yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ana programın yanı sıra, Kızılay Meydanı'nda dijital zaman tüneli kurulacak, İstanbul Boğazı'nda mapping ve 1500 dronlu ışık gösterileri yapılacak. 81 ilde kurulacak anma çadırlarında ise vatandaşlara 15 Temmuz'u anlatan dijital içerikler sunulacak.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 8

KIZILAY MEYDANI'NA DİJİTAL ZAMAN TÜNELİ

15 Temmuz'da ise Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak Hatıra Ağacı Deneyim Alanı, ziyaretçilere etkileşimli bir hafıza deneyimi sunacak. Vatandaşlar dokunmatik ekranlar aracılığıyla şehitlere yönelik duygu, düşünce ve mesajlarını paylaşabilecek, iletilen tüm mesajlar ortak dijital hafızada bir araya getirilecek. Böylece ziyaretçiler yalnızca anma programlarını izleyen değil toplumsal hafızanın oluşumuna katkı sunan aktif katılımcılar haline gelecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 9

Başkentte kurulacak "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli, 15-16 Temmuz'da Kızılay Meydanı'nda ziyaret edilebilecek. Ses, ışık ve dijital teknolojilerle hazırlanan deneyim alanı, darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan süreci ziyaretçilere aktarırken, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeleri de gözler önüne serecek. Demokrasi mücadelesinin simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da anma programlarının önemli duraklarından biri olacak. 15 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu'dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitliği'nde sona erecek.

“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik 10

Akşam saatlerinde ise İstanbul Boğazı, demokrasi destanını anlatan görsel gösterilere ev sahipliği yapacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirilecek mapping gösterileri, dijital sanat teknikleriyle o gece yaşananları ve milletin birlik ruhunu izleyicilere aktaracak. Saat 22.15'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenecek 1500 dronlu ışık gösterisi ise gökyüzüne Türk bayrağını ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" mesajını yansıtacak. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde kurulacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları", vatandaşlara hazırlanan video ve dijital içeriklerle o gece yaşananları yeniden deneyimleme imkanı sunacak.

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