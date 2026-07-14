“İrade bizim zafer bizim” Bakan Çiftçi duyurdu: 15 Temmuz'da 81 ilde 100 dev etkinlik
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla 15 Temmuz'da Türkiye genelinde 81 ilde toplam 100 anma programı düzenleyecek. Şehitler ve gaziler için gerçekleştirilecek etkinliklerde, "millî iradeye sahip çıkma" vurgusu ön plana çıkarken, hain darbe girişiminin unutulmayacağı ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı verilecek.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Türkiye, demokrasi nöbeti için yeniden tek yürek oluyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 il valiliğinde gerçekleştirilecek anma programlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın katılımıyla ülke genelinde toplam 100 etkinlik düzenlenecek.
"MİLLETİMİZ KORKMADI, BOYUN EĞMEDİ"
15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu vurgulayan Çiftçi, FETÖ'cü hainlerin Gazi Meclis'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, Havacılık Daire Başkanlığı'nı ve Özel Harekât Başkanlığı'nı hedef aldığını hatırlattı.
Çiftçi, "Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekât Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmadı." dedi.
Milletin o gece sergilediği kararlı duruşa dikkat çeken Çiftçi, "Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı." ifadelerini kullandı.
BOMBALANAN NOKTALARDA DEMOKRASİ NÖBETİ
15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekât Başkanlığı'nda saldırı saatlerinde özel anma programları düzenlenecek. Bakan Çiftçi, şehitlerin anısına karanfil bırakacak ve demokrasi nöbetine katılacak.
JANDARMA, EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK SAHADA
Jandarma Genel Komutanlığı mehter gösterileri, fotoğraf sergileri ve paraşüt gösterileriyle anma etkinliklerine destek verecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ailelerini gemilerde ağırlayacak, 37 bot ve gemiyi vatandaşların ziyaretine açacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de çeşitli anma programlarıyla 15 Temmuz ruhunu yaşatacak.
GÖÇ VE AFAD'DA ANLAMLI ETKİNLİKLER
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi" başlıklı anma etkinliği düzenlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terör örgütünün yapılanma modeli Göç İdaresi personeline anlatılacak. AFAD Başkanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde AFAD personeli ile anma etkinliği düzenleyecek.