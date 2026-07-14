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Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Haluk Levent ile dernek çalışanlarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Levent'in işlemleri için İstanbul'a getirildiği öğrenilirken, üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini emniyet ekipleriyle paylaşmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında dernekten Yeliz Kaya adına kullanılan bir hesaba yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı, Alper Çelik'e ait hesaplardan ise 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık yasal bahis işlemi gerçekleştirildiği belirlendi. Öte yandan derneği devletin karşısında konumlandıranlar da şimdi çark etmeye başladı.

Emniyete götürülen Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polis çantasında el konulan 4 cep telefonunun şifresini vermeyen Haluk Levent'in telefon şifrelerini kırmak için üzerinde çalışıyor. Soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınması, ardından en son Haluk Levent'in ifadesinin alınması bekleniyor.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı da tespit edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ'NDE ARAMA

HALUK LEVENT İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 1 zanlı daha yakalandı.

İŞTE ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

AD-SOYAD ELDE
1 HALUK LEVENT Gözaltında
2 ZAFER YAY Gözaltında
3 EMRAH GÖDELİNER Gözaltında
4 ŞEHMUS BAŞTUĞ Gözaltında
5 HALİL BOSTANCI Gözaltında
6 MEHMET ULU Gözaltında
7 SEVDA KURT Gözaltında
8 YASİN MEYDANERİ Gözaltında
9 RECEP SANCAK Gözaltında
10 ABDÜLCEVAT ÖZKAN Gözaltında
11 KEMAL ÖTÜNÇ Gözaltında
12 NURDAN ERİŞ Gözaltında
13 GÜLŞEN ÖZTÜRK Gözaltında
14 ERHAN DÖKMECİ Gözaltında
15 MERVE YILMAN Gözaltında
16 YUSUF CAN ERTİT Gözaltında
17 TUĞBA SERBEST BIÇAK Gözaltında
18 İLKER ÇETİN Gözaltında
19 ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN Gözaltında
20 YELİZ KAYA Tutuklu
21 ECE GÜNER İl dışı
22 ALPER ÇELİK Firar
23 MÜGE SÖZEN KÜÇÜK Firar
24 ALİ BARIŞ KAYA Firar
25 BANU EREN Firar
26 BUSE VURUCU Yurt dışı

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 1

ORTAK OLANLAR ŞİMDİ ÇARK EDİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından kuruculuğunu Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne çok sayıda ünlü isim ve siyasetçi sosyal medyadan destek mesajları yağdırmıştı.

İşte o dönem AHBAP'a siper olan ve bağış çağrısı yapan isimlerin öne çıkan paylaşımları:

Mansur Yavaş (Ankara BB Başkanı): Dernekle ortak projeler yürüterek destek vermiş ve "Gün ayrışma değil dayanışma günüdür. AFAD da bizim, AHBAP da bizim" ifadelerini kullanmıştı. Toplanan paraları derneğe aktardığını belirterek, "Ortada devlet mevlet yok. Tek yol Haluk Levent'in AHBAP'ı var" şeklindeki skandal paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 2

Tarkan & Yalın: Haluk Levent'in çağrısına ortak olan sanatçılar, "AFAD da bizim AHBAP da! Yanındayım" mesajlarıyla derneğe açık destek ilan etmişlerdi.

Özgür Demirtaş & Feyza Altun: Demirtaş ağlayarak "Ahbap, Oğuzhan Uğur... Kim varsa..." diyerek bağış isterken; Altun, "AHBAP'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" diyerek devleti hedef göstermişti.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 3

Gökhan Özoğuz- Pelin Batu: Özoğuz, "Ülkeyi ilk defa bu kadar sahipsiz hissediyorum" derken; Batu, "Devlet yoktu ama halk ve AHBAP vardı" paylaşımıyla duyguları sömürmüştü.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 4

Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Gülben Ergen, Hadise, Merve Dizdar: Milyonlarca takipçilerine seslenen ünlüler, "Ahbap'ın ihtiyaç listelerine destek olun, birlik olma zamanı" çağrıları yapmıştı.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 5

Berna Laçin: "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Eda Ece'nin o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 6

"KANSERİM" İDDİASIYLA PARA TOPLAMA PLANI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, Ahbap Derneği Başkan Asistanı Yeliz Kaya'nın bazı yazışmaları mercek altına alındı. Dosyadaki tespitlere göre, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya bazı kişilere "mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı" yönünde haber yayılması talimatını verdiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bu yöntemle kamuoyunun duygularının istismar edilerek maddi kaynak oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 7

SENET YAZIŞMALARI VE SESLİ MESAJ İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, "senetlerin kullanılacağına yönelik endişelerin" Haluk Levent'e iletildiğine ilişkin ifadelerin de yer aldığı belirtildi. İncelenen dijital kayıtlarda ayrıca, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan kamuoyunu etkilemek amacıyla ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediği yönünde iddiaların bulunduğu aktarıldı.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 8

Söz konusu yazışma ve kayıtların soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği bildirildi.

HESAPLAR ARASI KİRLİ TRAFİK DEŞİFRE OLDU

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya adına kayıtlı IBAN hesaplarının Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Ahbap Derneği Avukatı Ece GÜNER'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi.

Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından;

Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,

Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,

Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı,

Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına;

Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;

Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 9

Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin Dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin Dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin Dolar olmak üzere toplam 3 senet verdiği, senetlerde Haluk Levent "Borçlu" gözükürken Ahbap Derneği'nin "Gayrikabili rücu" (iptal edilemez şekilde) "Kefil" olduğunun kayıtlı olduğu, Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği tespit edildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 10

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu detayı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu | Ortak olanlar şimdi çark ediyor - 11

KIZINI KAYBEDEN HÜSEYİN BAŞARAN'I DA DOLANDIRMIŞ

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı. Ofisine gelen Haluk Levent'in, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap derneği adına satın almak istediği, Hüseyin Başaran'ın kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği, Haluk Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği öğrenildi.

Haluk Levent ile para trafiği tespit edilen Avukat Ece Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, İmamoğlu'nun danışmanı olduğu ortaya çıktı. Haluk Levent ile para trafiği tespit edilen Avukat Ece Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, İmamoğlu'nun danışmanı olduğu ortaya çıktı.

AVUKAT ECE GÜNER İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent'in danışmanı olan ve çok sayıda yüksek tutarlı para trafiği tespit edilen Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Ece Güner'in tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da İBB'de danışmanı olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: ASİSTANININ HESABINA 120 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alındığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğunun, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplar ile üçüncü kişilere aktarıldığının ve bahis oynandığının tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINAN HALUK LEVENT, SORGULANMAK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlarla depremzedelere konut yapılacağını açıkladı.6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlarla depremzedelere konut yapılacağını açıkladı.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR MERCEK ALTINDA

Asrın felaketinin ardından devletin desteği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin el birliğiyle yaralar sarılırken, depremzedeler aradan geçen 3 yılın sonunda, halkın iyi niyetini kullanarak verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sanatçı Haluk Levent, yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.

Malatya'daki depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor. Malatya'daki depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.

Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı. Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent'in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

158 MİLYON DOLAR TOPLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kampanya kapsamında toplanan paranın miktarı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. 158 milyon dolar yardım toplandığı belirtilirken, aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu. Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun atıl vaziyette adeta çürümeye terk edilmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Derneğin internet sitesinde Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisi yer alırken, bölgede inceleme yapan depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Ahbap Derneği tarafından toplanan yüklü miktarda paranın nereye harcandığına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.

GELİRİ 20 BİN TL, HESAP HAREKETİ 779 MİLYON TL

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ile Emrah Gödeliner'in aralarında ve diğer çalışanlarla yoğun para transferlerinde mahiyeti anlaşılamayan işlem açıklamalarının yer aldığı tespiti yer aldı. Soruşturma dosyasına giren raporda, şüpheliler Çelik, Yay ile Gödeliner'in kendi aralarında ve dernekte çalışan birçok kişiyle yoğun para transferlerinin dikkati çekici bulunduğu, özellikle Ahbap Derneği'ne ilişkin transferlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi.

Şüpheli Alper Çelik'in 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanılmadığı, derneğe üye olduğu aktarılan raporda, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı olduğu, iki farklı mahkemede de "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi.

190 MİLYON 270 BİN LİRALIK BAHİS KUPONU

Şüphelinin hesaplarından para çıkışlarının incelenmesinin ardından, bir bahis şirketinin yetkileriyle yapılan şifahi görüşmede, zanlılardan Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisinin öğrenildiğine yer verilen raporda, şüphelinin mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin artmaya başladığı, bunun 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydı bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi-kurucusu-yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu, 4 farklı başsavcılıkta, "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının olduğu kaydedildi. Raporda, Yay'ın 3 farklı mahkemede "resmi belgede sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kaydı olduğu da anlatıldı.

EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA UYAP KAYITLARI

Şüpheli Emrah Gödeliner'in de Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" ünvanıyla çalışma kaydı olduğu dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu, Ahbap Derneğinde 2021-2022 arasında çalıştığı, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu aktarıldı.

Raporda, Gödeliner hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığından MASAK'a "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği, şüpheli hakkında araştırmanın devam ettiği kaydedildi. Şüpheli Gödeliner'in kripto varlık üzerinden aklama yapan zanlılar arasında yer aldığına dikkati çekilen raporda, 3 şüphelinin de hesap hareketlerine yer verildi.

PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, bunların işlem açıklamalarında "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbaр faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.

MASAK raporunda, "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araștırılması gerektiği değerlendirilmektedir" tespitine yer verildi.

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