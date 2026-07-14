Emniyete götürülen Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polis çantasında el konulan 4 cep telefonunun şifresini vermeyen Haluk Levent'in telefon şifrelerini kırmak için üzerinde çalışıyor. Soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınması, ardından en son Haluk Levent'in ifadesinin alınması bekleniyor.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı da tespit edildi.