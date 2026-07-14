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"ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR"
Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlarla depremzedelere konut yapılacağını açıkladı.
DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR MERCEK ALTINDA
Asrın felaketinin ardından devletin desteği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin el birliğiyle yaralar sarılırken, depremzedeler aradan geçen 3 yılın sonunda, halkın iyi niyetini kullanarak verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sanatçı Haluk Levent, yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.
Malatya'daki depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.
Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı. Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent'in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.
Fotoğraf: DHA
158 MİLYON DOLAR TOPLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kampanya kapsamında toplanan paranın miktarı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. 158 milyon dolar yardım toplandığı belirtilirken, aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu. Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun atıl vaziyette adeta çürümeye terk edilmesi dikkat çekti.
Fotoğraf: DHA
Derneğin internet sitesinde Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisi yer alırken, bölgede inceleme yapan depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Ahbap Derneği tarafından toplanan yüklü miktarda paranın nereye harcandığına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.
GELİRİ 20 BİN TL, HESAP HAREKETİ 779 MİLYON TL
Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ile Emrah Gödeliner'in aralarında ve diğer çalışanlarla yoğun para transferlerinde mahiyeti anlaşılamayan işlem açıklamalarının yer aldığı tespiti yer aldı. Soruşturma dosyasına giren raporda, şüpheliler Çelik, Yay ile Gödeliner'in kendi aralarında ve dernekte çalışan birçok kişiyle yoğun para transferlerinin dikkati çekici bulunduğu, özellikle Ahbap Derneği'ne ilişkin transferlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Şüpheli Alper Çelik'in 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanılmadığı, derneğe üye olduğu aktarılan raporda, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı olduğu, iki farklı mahkemede de "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi.
190 MİLYON 270 BİN LİRALIK BAHİS KUPONU
Şüphelinin hesaplarından para çıkışlarının incelenmesinin ardından, bir bahis şirketinin yetkileriyle yapılan şifahi görüşmede, zanlılardan Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisinin öğrenildiğine yer verilen raporda, şüphelinin mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin artmaya başladığı, bunun 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydı bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi-kurucusu-yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu, 4 farklı başsavcılıkta, "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının olduğu kaydedildi. Raporda, Yay'ın 3 farklı mahkemede "resmi belgede sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kaydı olduğu da anlatıldı.
EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA UYAP KAYITLARI
Şüpheli Emrah Gödeliner'in de Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" ünvanıyla çalışma kaydı olduğu dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu, Ahbap Derneğinde 2021-2022 arasında çalıştığı, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu aktarıldı.
Raporda, Gödeliner hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığından MASAK'a "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği, şüpheli hakkında araştırmanın devam ettiği kaydedildi. Şüpheli Gödeliner'in kripto varlık üzerinden aklama yapan zanlılar arasında yer aldığına dikkati çekilen raporda, 3 şüphelinin de hesap hareketlerine yer verildi.
PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR
Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, bunların işlem açıklamalarında "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbaр faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.
MASAK raporunda, "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araștırılması gerektiği değerlendirilmektedir" tespitine yer verildi.