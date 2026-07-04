CANLI YAYIN

NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak

Türkiye, uluslararası arenada adaletin ve barışın sesi olmaya devam ediyor. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ankara, dünya siyasetinin kalbi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, hem ittifakın geleceğini yeniden şekillendirecek hem de İsrail’in Gazze’deki mezalimine karşı uluslararası toplumun susturulamayan vicdanı olacak.

Küresel siyasetin kalbi, önümüzdeki günlerde Ankara'da atacak. NATO'nun stratejik geleceğinin ve yeni güvenlik doktrinlerinin belirleneceği zirvede Türkiye; hem askeri gücü hem de dengeleyici diplomasi trafiğiyle başrolde yer alıyor. Ancak zirvenin en kritik gündem maddelerinden birini, Türkiye'nin her platformda dile getirdiği "insalık onuru ve adalet" arayışı oluşturacak.

NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak - 1

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "İSRAİL MEZALİMİ" ÇIKIŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve boyunca gerçekleştireceği temaslarda, soykırımcı İsrail'in Filistin'de yürüttüğü katliamları ve Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerini ve bunun dünya güvenlik paradigmasına olumsuz etkilerini muhataplarına aktaracak.

Ahaber

NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak - 2

Erdoğan'ın zirve marjındaki hitaplarında da İsrail yayılmacılığının ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye attığı hususunun altını çizmesi bekleniyor.

NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak - 3

NATO'NUN GELECEĞİ ANKARA'DA ŞEKİLLENECEK

Batı medyasında "NATO 3.0" olarak adlandırılan yeni güvenlik doktrini, Ankara'daki zirve ile resmiyet kazanacak. NATO Zirvesi birçok açıdan önemli olacak.

NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak - 4

İşte öne çıkan başlıklar:

  • 3.0 Versiyon: Yeni güvenlik doktrini devreye alınacak.
  • Savunma harcamaları: Ülkeler savunma harcamaları garantisi verecek.
  • Ortadoğu: Türkiye'nin ev sahipliği sayesinde Filistin başta olmak üzere Ortadoğu'daki önemli konular ele alınacak.
  • NATO'nun geleceği: ABD ve Avrupa arasındaki krizler Türkiye'nin dengeleyici tutumu ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacak.
  • Rusya: Avrupa ülkeleri Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin kapısını çalacak.
  • ABD-Türkiye ilişkileri: F-35 başta birçok sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
  • Avrupa-Türkiye ilişkileri: Uzmanlara göre Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek.
Soğuk savaş sonrası en kritik dönemeçSoğuk savaş sonrası en kritik dönemeç SOĞUK SAVAŞ SONRASI EN KRİTİK DÖNEMEÇ

Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak? ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN NE ÇIKACAK?
NATOnun düşman algısı değişecek mi?NATOnun düşman algısı değişecek mi? NATO'NUN "DÜŞMAN ALGISI" DEĞİŞECEK Mİ?
NATO Zirvelerine damga vuran anlarNATO Zirvelerine damga vuran anlar NATO ZİRVELERİNE DAMGA VURAN ANLAR
Bakan Fidan: CAATSA yaptırımları kaldırılabilirBakan Fidan: CAATSA yaptırımları kaldırılabilir BAKAN FİDAN: CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILABİLİR
NATO Zirvesinde liderlerin beden dili mesajlarıNATO Zirvesinde liderlerin beden dili mesajları NATO ZİRVESİ'NDE LİDERLERİN BEDEN DİLİ MESAJLARI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın