NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak

Küresel siyasetin kalbi, önümüzdeki günlerde Ankara'da atacak. NATO'nun stratejik geleceğinin ve yeni güvenlik doktrinlerinin belirleneceği zirvede Türkiye; hem askeri gücü hem de dengeleyici diplomasi trafiğiyle başrolde yer alıyor. Ancak zirvenin en kritik gündem maddelerinden birini, Türkiye'nin her platformda dile getirdiği "insalık onuru ve adalet" arayışı oluşturacak.