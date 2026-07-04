NATO masasında Gazze! Başkan Erdoğan soykırımı yüzlerine haykıracak
Türkiye, uluslararası arenada adaletin ve barışın sesi olmaya devam ediyor. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ankara, dünya siyasetinin kalbi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, hem ittifakın geleceğini yeniden şekillendirecek hem de İsrail’in Gazze’deki mezalimine karşı uluslararası toplumun susturulamayan vicdanı olacak.
Küresel siyasetin kalbi, önümüzdeki günlerde Ankara'da atacak. NATO'nun stratejik geleceğinin ve yeni güvenlik doktrinlerinin belirleneceği zirvede Türkiye; hem askeri gücü hem de dengeleyici diplomasi trafiğiyle başrolde yer alıyor. Ancak zirvenin en kritik gündem maddelerinden birini, Türkiye'nin her platformda dile getirdiği "insalık onuru ve adalet" arayışı oluşturacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "İSRAİL MEZALİMİ" ÇIKIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve boyunca gerçekleştireceği temaslarda, soykırımcı İsrail'in Filistin'de yürüttüğü katliamları ve Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerini ve bunun dünya güvenlik paradigmasına olumsuz etkilerini muhataplarına aktaracak.
Erdoğan'ın zirve marjındaki hitaplarında da İsrail yayılmacılığının ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye attığı hususunun altını çizmesi bekleniyor.