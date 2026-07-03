Erdoğan-Trump zirvesinden ne çıkacak? NATO'da paradigma değişikliği: Türkiye'nin "çekirdek ülke" rolü
Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği kritik görüşmesi gündemdeki yerini koruyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak NATO'da performansa dayalı bir sisteme geçileceğini ve Türkiye eksenli bir komuta zinciri oluşturulacağını söyledi. Sohtaoğlu ayrıca Türkiye'nin AB üyeliği ve Schengen vizesi konusunda kısa ve orta vadede hızlı gelişmeler yaşanacağını ifade etti.
22 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO'ya Erdoğan için gidiyorum" açıklamasının yankıları sürüyor.
Hatırlanacağı üzere Trump'ın Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı toplantıda "NATO bu yıl Türkiye'de olmasaydı katılmazdım" sözleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "O çok saygın bir lider" açıklaması dünya kamuoyunda oldukça konuşuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise basın mensuplarına yaptığı açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etmesinin ardından gözler Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde ne konuşulacağı ve hangi anlaşmalara imza atılacağı sorusunu gündeme getirdi.
JET MOTORU SATIŞI İÇİN KONGREYE BİLDİRİ
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin jet motoru tedarik sürecine ilişkin sorusuna yanıt vererek "Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" ifadesini kullanmıştı. Trump o açıklaması sonrası 700 milyon dolarlık dev savaş uçağı jet motoru satışına ilişkin resmi bildiriyi Kongre'ye sundu. ABD merkezli General Electric şirketi tarafından üretilen söz konusu jet motorların, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN için kullanılmasının planladığı belirtiliyor.
A Haber'de Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacağı ve NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik hangi kararların alınacağı konusu Banu El'in sunduğu Arka Plan programında masaya yatırıldı.
NATO'DAN PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ
36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında birçok ülkenin üst düzey yetkilisinin Türkiye'ye gelmeye başladığını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Bugün İtalya Genelkurmay Başkanı, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ile beraber savunma ürünlerini detaylı bir şekilde inceledi. Heyetler gelmeye yavaş yavaş başladı" sözleriyle savunma sanayiindeki hareketliliği aktardı.
NATO'nun yapısal bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Sohtaoğlu, "NATO bir paradigma değişikliğine gidiyor. Artık bildiğimiz Brüksel'den yönetilen bir NATO değil; Polonya merkezli Baltık ekseninde ve Türkiye merkezli güney kanadında farklı bir komuta yapılanmasına doğru gidiyor. Burada çekirdek ülke olarak tabir edilen üç-dört ülke var ve Türkiye de bunlardan biri " ifadelerini kullandı.
Sohtaoğlu, "NATO artık paradigma değişikliğiyle beraber Türkiye'nin generallerinin de NATO'da karar verici olacağı, Akdeniz'de ve NATO'nun güney kanadında üst düzeyde görev yapacakları farklı bir yapılanmaya gidilecek" dedi.
PERFORMANSA DAYALI YENİ NATO SİSTEMİ
NATO içindeki üyelik anlayışının değiştiğini vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Artık bildiğimiz bir üyelik sisteminden ziyade performansa, güce ve üretime dayalı; aynı zamanda NATO'nun komuta kademesinde söz sahibi olacağınız bir yapıya gidiliyor" dedi.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Türkiye'nin savunma sanayiinin NATO entegrasyonuyla beraber önümüzdeki dönemde artık Türkiye'ye bir sopa olarak gösterilen bu yaptırımlar meselesi kademeli olarak hızlı bir şekilde kaldırılacak. Buna ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin uyguladıkları da dahil" değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA BİRLİĞİ VE SCHENGEN VİZESİ MESELESİNDE HIZLI TEMASLAR
NATO zirvesinin siyasi sonuçlarının Türkiye'nin AB sürecine yansıyacağını öngören Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesinde kısa ve orta vadede hızlı gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye, NATO'nun mühimmatlarını ve stoklarını yenilerken, komutanlık bazında en büyük yatırım yaptığı ülkelerden biri haline gelecek" sözlerini kaydetti.
Avrupa Birliği içindeki direncin kırılacağını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Türkiye'nin önüne siyasi engeller koyan ya da dosyaları rafta tutan ülkelerin bir anda Schengen vizesi başta olmak üzere Gümrük Birliği protokolleri ve adil bir üyelik meselesinde hızlı temaslar yürüttüğüne şahit olacağız" ifadeleriyle Türkiye'nin uluslararası arenada güçlenen konumunun altını çizdi.
TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR
NATO'nun Türkiye'deki altyapı projelerine değinen Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "NATO'nun veri kablolarının ve bazı üslerin yer altına alınması gibi 2030'u kapsayacak yeni bir planlamaya gidiliyor. Türkiye'nin NATO ile beraber kuantum, yapay zeka ve uzay çalışmalarında ortak projelere imza attığını göreceğiz" dedi.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Tarihi dememizin sebebi, Trump'ın gelmesinden ziyade orada bu açıklanacak metne rıza göstermesi ve onaylamasıdır. Bu zirveden sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki ticaret hacminin çıtası da yukarı çıkacak" açıklamasında bulundu.