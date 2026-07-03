Erdoğan-Trump zirvesinden ne çıkacak? NATO'da paradigma değişikliği: Türkiye'nin "çekirdek ülke" rolü

22 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO'ya Erdoğan için gidiyorum" açıklamasının yankıları sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Trump'ın Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı toplantıda "NATO bu yıl Türkiye'de olmasaydı katılmazdım" sözleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "O çok saygın bir lider" açıklaması dünya kamuoyunda oldukça konuşuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise basın mensuplarına yaptığı açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etmesinin ardından gözler Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde ne konuşulacağı ve hangi anlaşmalara imza atılacağı sorusunu gündeme getirdi.

JET MOTORU SATIŞI İÇİN KONGREYE BİLDİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin jet motoru tedarik sürecine ilişkin sorusuna yanıt vererek "Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" ifadesini kullanmıştı. Trump o açıklaması sonrası 700 milyon dolarlık dev savaş uçağı jet motoru satışına ilişkin resmi bildiriyi Kongre'ye sundu. ABD merkezli General Electric şirketi tarafından üretilen söz konusu jet motorların, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN için kullanılmasının planladığı belirtiliyor.

A Haber'de Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacağı ve NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik hangi kararların alınacağı konusu Banu El'in sunduğu Arka Plan programında masaya yatırıldı.



NATO'DAN PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında birçok ülkenin üst düzey yetkilisinin Türkiye'ye gelmeye başladığını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Bugün İtalya Genelkurmay Başkanı, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ile beraber savunma ürünlerini detaylı bir şekilde inceledi. Heyetler gelmeye yavaş yavaş başladı" sözleriyle savunma sanayiindeki hareketliliği aktardı.

NATO'nun yapısal bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Sohtaoğlu, "NATO bir paradigma değişikliğine gidiyor. Artık bildiğimiz Brüksel'den yönetilen bir NATO değil; Polonya merkezli Baltık ekseninde ve Türkiye merkezli güney kanadında farklı bir komuta yapılanmasına doğru gidiyor. Burada çekirdek ülke olarak tabir edilen üç-dört ülke var ve Türkiye de bunlardan biri " ifadelerini kullandı.

Sohtaoğlu, "NATO artık paradigma değişikliğiyle beraber Türkiye'nin generallerinin de NATO'da karar verici olacağı, Akdeniz'de ve NATO'nun güney kanadında üst düzeyde görev yapacakları farklı bir yapılanmaya gidilecek" dedi.