Dünyanın gözü Ankara’da! Soğuk savaş sonrası en kritik dönemeç
Dünya siyasetinin ve küresel güvenliğin kalbi önümüzdeki günlerde başkent Ankara'da atacak. Yabancı medya, zirveyi soğuk savaş sonrası en kritik NATO buluşmalarından biri olarak değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1000 kişilik dev bir heyetle Türkiye’ye geleceği bildirildi.
Batı basınında Ankara NATO Liderler Zirvesi alarmı sürüyor. ABD ve Avrupa medyasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye geniş yer ayrılıyor. Son olarak ABD merkezli Bloomberg ajansı zirveyi ele aldı.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu gösterecek" denilen haberde "Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Türkiye, 10 milyar dolarlık yerli savunma sanayiiyle ittifakın hayati üssü oldu" ifadeleri kullanıldı.
Bloomberg analizinde S-400 ve F-35 krizlerinin aşılabileceği, Türkiye'nin ABD sonrası dönemde kendisini Avrupa güvenlik mimarisinin lideri konumunda gördüğü vurgulandı.
EN KRİTİK ZİRVE
NATO'nun geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvesinde alınan tarihi kararların ilk kez uygulamaya geçirileceği Ankara Zirvesi, İttifak'ın savunma harcamalarından kuvvet yapısına, savunma sanayiinden transatlantik yük paylaşımına uzanan kapsamlı dönüşümünü ifade eden "NATO 3.0" sürecinin başlangıç noktası olarak soğuk savaş sonrası en önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak.