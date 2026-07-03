Dünyanın gözü Ankara’da! Soğuk savaş sonrası en kritik dönemeç

GÜNDEM YOĞUN

Liderlerin masasında geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesinden savunma harcamalarının artırılmasına, NATO Kuvvet Modeli'nin uygulanmasından savunma sanayiinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesine, Avrupa'nın üstleneceği yeni sorumluluklardan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine kadar İttifak'ın geleceğini şekillendirecek birçok kritik başlık yer alıyor.

1000 KİŞİLİK HEYETLE GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7 Temmuz öğleden sonra Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek programda Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Karşılama töreninde 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerler de yer alacak.