Ankara'da NATO mesaisi! Dev zirve için tam teyakkuz

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Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamalar ele alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.