NATO'nun "düşman algısı" değişecek mi? Rusya parçalanma riskiyle karşı karşıya

NATO 2025 yılı Lahey Deklerasyonu'nda Rusya'nın 4 yıldır süren Ukrayna savaşı ile birlikte en büyük ve doğrudan tehdit olarak görürken Fransa, Almanya gibi ülkeler yeni bir ortak ordu oluşturma kararı almıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Almanya, Rusya'nın ülkesine savaş hazırlığında olduğunu ileri sürerek bir dizi eylem planını harekete geçirmiş ve sığınak projesini uygulamaya koymuştu.

Bu yıl Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken, Avrupalı ülkelerin 2026 yılında nasıl bir yapılanma stratejisi benimseyeceği konusu yeniden gündeme geldi.

NATO'nun tarihsel misyonuna ve yeni hedeflerine dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, "1944 sonrası kurulan düzende IMF ve Dünya Bankası neyse NATO da odur. Kuruluş felsefesi; Rusları uzakta tutmak, ABD'yi Avrupa'nın içinde tutmak ve Almanları kontrol altında tutmaktır. NATO 3.0 dediğimiz şey, Trump dönemindeki ABD'yi Avrupa'dan çekme girişimine karşı bir antitez olarak ABD'yi tekrar Avrupa'ya entegre etme sürecidir" dedi.

Avrupa ordularının teknolojik gücüne rağmen insan kaynağı konusunda büyük bir krizle karşı karşı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin çok üzerine çıkacağını ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söylemişti.

2025 Lahey Deklerasyonu'nda NATO tarafından Rusya büyük bir tehlike olarak tanımlandı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"RUSYA'NIN PARÇALANMAKTAN BAŞKA YOLU YOK"

Rusya'nın askeri kapasitesine dair ezber bozan bir değerlendirme yapan Dr. Hüseyin Fazla, "Rusya'nın sadece sözde bir tehdit olduğuna inanıyorum. Rusya eski Rusya değil. Osmanlı'nın 1870'li yıllarda savaştığı Rusya 150-200 milyonluk bir ülkeyken bizim nüfusumuz 25-30 milyonlara gerilemişti. NATO şemsiyesine baktığımızda Avrupa'da liderler değişse bile politikaları değişmiyor. Ya da Rusya'ya karşı fikirleri değişmiyor. Onların gözünde Rusya bir tehdit ve bence de Rusya tehdit olmaya da devam ediyor. 2008 yılında Gürcistan'ı işgal etmek isteyen bir Putin var. " dedi.

RUSYA'NIN AVRUPA'YA SAVAŞ AÇMASI MÜMKÜN MÜ?

Fazla, Avrupa'nın büyük korkusu olan "Rusya Avrupa'ya işgal eder mi?" sorusuna yanıt vererek "Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmesi gibi gerçek bir tehdit yok. Rusya'nın kendi topraklarını korumaya ihtiyacı var ve kendi yakın çevresinde Gürcistan, Ukrayna belki Belarus gibi ülkelerde kendi hakimiyetini korumaya çalışıyor. Ama uzun vadeli baktığımızda nüfusu azalan Rusya, bugün yaşlanıyor ve parçalanmaktan başka çıkarı yok." ifadelerini kullandı.