NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili: Tokalaşmadan kravata gizli mesajlar
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi gözler yalnızca kritik görüşmelere değil, liderlerin beden diline de çevrildi. Beden Dili Uzmanı Nur Hekimoğlu, tokalaşma biçimleri, göz teması ve kravat renklerinin diplomatik mesajlar taşıdığını belirterek, zirvede verilecek sessiz mesajların uluslararası ilişkiler açısından önemli ipuçları sunacağını söyledi.
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya siyasetinin kalbinin attığı merkez olmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin liderini bir araya getirecek tarihi zirve öncesinde, görüşmelerin perde arkasındaki en kritik unsur olan "beden dili" mercek altına alındı. Liderlerin doğrudan göz teması, tokalaşma biçimleri ve hatta kıyafet seçimleri, resmi metinlere yansımayan diplomatik güç savaşlarının haritasını çıkaracak.
TOKALAŞMALARDAKİ GİZLİ GÜÇ SAVAŞI
Zirvelerde liderlerin birbirlerini selamlama şekli, aslında ikili ilişkilerdeki yakınlığın veya üstünlük kurma çabasının en büyük göstergesi olarak kabul ediliyor. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın hafızalara kazınan agresif tokalaşma stilini değerlendiren Beden Dili Uzmanı Nur Hekimoğlu, "Trump'ın Avrupalı liderlerle tokalaşırken sanki bizim kurban pazarlarındaki pazarlıklar gibi eli aşağı yukarı, ileri geri itip çekmesi, protokolde ve diplomaside hiç hoş karşılanmayan bir üslup." ifadelerini kullandı.
Tokalaşma sırasında elin üstte kalmasının diplomatik bir üstünlük kurma çabası olduğuna dikkat çeken Hekimoğlu, "Liderlerde baskın tokalaşmayı çok görüyoruz. Avuç içi 45-50 derece aşağı bakacak şekilde el uzatıldığında, el sırtı görünen kişi dünyaya 'bu müzakereye daha güçlü başlıyorum' mesajı veriyor. Ancak muhatabı, diğer elini o kişinin elinin üzerine dokundurduğu an bu baskın durum eşitleniyor." sözleriyle bu hamlelerin diplomatik karşılığını aktardı.
KRAVATLARDAKİ RENK ŞİFRELERİ: KİM NE MESAJ VERİYOR?
Zirvenin bir diğer önemli kodu ise liderlerin gardırop seçimleri. Diplomaside siyah ve lacivert takım elbisenin "olmazsa olmaz" olduğunu belirten Nur Hekimoğlu, kravat renklerinin ise başlı başına birer bildiri niteliği taşıdığını söyledi. Hekimoğlu, "Kırmızı kravat 'meydan okuyorum, otorite benim' demek. Trump her zaman görünmeyi sevdiği ve 'güç bende' demek istediği için kırmızıyı tercih etti. Bordo kravat gücü, siyah asalet ve ciddiyeti, lacivert ise iş bitiriciliği temsil eder." ifadelerini kullandı.