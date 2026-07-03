NATO Zirvesi'nde liderlerin beden dili: Tokalaşmadan kravata gizli mesajlar

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya siyasetinin kalbinin attığı merkez olmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin liderini bir araya getirecek tarihi zirve öncesinde, görüşmelerin perde arkasındaki en kritik unsur olan "beden dili" mercek altına alındı. Liderlerin doğrudan göz teması, tokalaşma biçimleri ve hatta kıyafet seçimleri, resmi metinlere yansımayan diplomatik güç savaşlarının haritasını çıkaracak.

TOKALAŞMALARDAKİ GİZLİ GÜÇ SAVAŞI

Zirvelerde liderlerin birbirlerini selamlama şekli, aslında ikili ilişkilerdeki yakınlığın veya üstünlük kurma çabasının en büyük göstergesi olarak kabul ediliyor. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın hafızalara kazınan agresif tokalaşma stilini değerlendiren Beden Dili Uzmanı Nur Hekimoğlu, "Trump'ın Avrupalı liderlerle tokalaşırken sanki bizim kurban pazarlarındaki pazarlıklar gibi eli aşağı yukarı, ileri geri itip çekmesi, protokolde ve diplomaside hiç hoş karşılanmayan bir üslup." ifadelerini kullandı.