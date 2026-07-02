ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar

NATO ZİRVESİ'NİN RENGİ: BAŞKAN ERDOĞAN Dünya liderleri arasında kurduğu samimi diyaloglarla her zirvenin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği samimi tokalaşmalar ve sıcak sohbetler, NATO zirvelerinde Türkiye'nin gücünü ve liderliğini simgelerken, bu anlar uluslararası basında "zirvenin en renkli kareleri" olarak nitelendirildi.

2025 LAHEY ZİRVESİ: "BABACIK" TRUMP VE MELONI'NİN MİMİKLERİ

Hollanda'da düzenlenen 2025 NATO Liderler Zirvesi de ilginç anlara sahne oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump ile bir araya geldiği sırada yaşanan bir tartışmayı okul bahçesindeki çocukların kavgasına benzeterek, "Bazen 'Babacık'ın (Trump) durdurmak için sert bir dil kullanması gerekir" sözlerini kullandı. Aynı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kameralara yansıyan ilginç mimikleri de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Trump ise basın toplantısında kendisine yöneltilen yoğun ilgi karşısında, "Vay canına, ne kadar çok soru var. Kim nazik bir insan? Ha, sen nazik bir insan değilsin ama yine de sormana izin vereceğim" ifadelerini kullanarak kendine has üslubuyla zirveyi noktaladı.