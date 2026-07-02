ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar
NATO Zirveleri, küresel güvenliğin ve diplomasinin kalbinin attığı yer olmasının yanı sıra, dünya liderlerinin hafızalardan silinmeyen ilginç ve kimi zaman da güldüren anlarına sahne oluyor. Dünyanın en güçlü liderlerini aynı masa etrafında buluşturan NATO Zirveleri, sadece alınan kritik kararlarla değil, liderlerin jestleri, mimikleri ve birbirleriyle olan sıra dışı diyaloglarıyla da uluslararası basının gündeminden düşmüyor. İstanbul'dan Londra'ya, Washington'dan Lahey'e uzanan bu tarihi yolculukta, siyasetin soğuk yüzünün arkasındaki o unutulmaz anları A Haber Analiz farkıyla mercek altına alıyoruz.
NATO'nun 19. zirvesi 2004 yılında İstanbul'un eşsiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, zirvenin ciddiyetine rağmen sergilediği neşeli tavırlarla dikkatleri üzerine çekti.
Bush, Amerikalı bir fotomuhabiriyle dakikalarca şakalaşarak basın mensuplarına unutulmaz kareler verdi. Gazeteciler ise Bush'un bu sempatik hallerini ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
MERKEL'İ BEKLETTİ: HATTIN UCUNDA ERDOĞAN VARDI
2009 yılında Almanya'da düzenlenen zirveye İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin telefon trafiği damga vurdu. Aracından telefonla konuşarak inen Berlusconi, kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el sıkışmak yerine konuşmasına devam ederek uzaklaştı. Merkel'i dakikalarca bekleten Berlusconi, daha sonra yaptığı açıklamada hattın ucundaki ismin Başkan Erdoğan olduğunu belirterek, "Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuşuyordum" sözleriyle durumu aktardı.
TRUMP'IN BRÜKSEL'DEKİ "ÖNE GEÇME" HAMLESİ
2017 Brüksel Zirvesi'nde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın protokoldeki çıkışı dünya gündemine oturdu. Liderler yürürken bir anda arkadan gelen Trump, Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i sertçe iterek önüne geçti. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlarda Trump'ın tavırları, müttefikleri arasında uzun süre tartışma konusu oldu.
LİDERLERİN "TRUMP" DEDİKODUSU VE MACRON GERGİNLİĞİ
2019 Londra Zirvesi, liderlerin kameralara yakalanan dedikodu anlarıyla hafızalara kazındı. Kanada Başbakanı Trudeau ve diğer liderlerin Trump hakkında konuştukları anlar kameralara yansırken, zirvedeki bir diğer gerilim ise Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yaşandı. Trump'ın, "Biraz güzel DEAŞ savaşçısı ister misin? Hepsini sana verebilirim, istediğin her birini alabilirsin" ifadelerine karşılık Macron, "Ciddi olalım, sahada çok sayıda savaşçınız var" diyerek tepkisini dile getirdi.