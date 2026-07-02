CANLI YAYIN

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

NATO Zirveleri, küresel güvenliğin ve diplomasinin kalbinin attığı yer olmasının yanı sıra, dünya liderlerinin hafızalardan silinmeyen ilginç ve kimi zaman da güldüren anlarına sahne oluyor. Dünyanın en güçlü liderlerini aynı masa etrafında buluşturan NATO Zirveleri, sadece alınan kritik kararlarla değil, liderlerin jestleri, mimikleri ve birbirleriyle olan sıra dışı diyaloglarıyla da uluslararası basının gündeminden düşmüyor. İstanbul'dan Londra'ya, Washington'dan Lahey'e uzanan bu tarihi yolculukta, siyasetin soğuk yüzünün arkasındaki o unutulmaz anları A Haber Analiz farkıyla mercek altına alıyoruz.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 1

NATO'nun 19. zirvesi 2004 yılında İstanbul'un eşsiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, zirvenin ciddiyetine rağmen sergilediği neşeli tavırlarla dikkatleri üzerine çekti.

ANALİZ | NATO ZİRVELERİNE DAMGA VURAN ANLAR
ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 2

Bush, Amerikalı bir fotomuhabiriyle dakikalarca şakalaşarak basın mensuplarına unutulmaz kareler verdi. Gazeteciler ise Bush'un bu sempatik hallerini ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 3

MERKEL'İ BEKLETTİ: HATTIN UCUNDA ERDOĞAN VARDI
2009 yılında Almanya'da düzenlenen zirveye İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin telefon trafiği damga vurdu. Aracından telefonla konuşarak inen Berlusconi, kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el sıkışmak yerine konuşmasına devam ederek uzaklaştı. Merkel'i dakikalarca bekleten Berlusconi, daha sonra yaptığı açıklamada hattın ucundaki ismin Başkan Erdoğan olduğunu belirterek, "Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuşuyordum" sözleriyle durumu aktardı.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 4

TRUMP'IN BRÜKSEL'DEKİ "ÖNE GEÇME" HAMLESİ
2017 Brüksel Zirvesi'nde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın protokoldeki çıkışı dünya gündemine oturdu. Liderler yürürken bir anda arkadan gelen Trump, Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i sertçe iterek önüne geçti. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlarda Trump'ın tavırları, müttefikleri arasında uzun süre tartışma konusu oldu.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 5

LİDERLERİN "TRUMP" DEDİKODUSU VE MACRON GERGİNLİĞİ
2019 Londra Zirvesi, liderlerin kameralara yakalanan dedikodu anlarıyla hafızalara kazındı. Kanada Başbakanı Trudeau ve diğer liderlerin Trump hakkında konuştukları anlar kameralara yansırken, zirvedeki bir diğer gerilim ise Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yaşandı. Trump'ın, "Biraz güzel DEAŞ savaşçısı ister misin? Hepsini sana verebilirim, istediğin her birini alabilirsin" ifadelerine karşılık Macron, "Ciddi olalım, sahada çok sayıda savaşçınız var" diyerek tepkisini dile getirdi.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 6

NATO ZİRVESİ'NİN RENGİ: BAŞKAN ERDOĞAN
Dünya liderleri arasında kurduğu samimi diyaloglarla her zirvenin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği samimi tokalaşmalar ve sıcak sohbetler, NATO zirvelerinde Türkiye'nin gücünü ve liderliğini simgelerken, bu anlar uluslararası basında "zirvenin en renkli kareleri" olarak nitelendirildi.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 7

BIDEN'DAN TARİHİ GAF: ZELENSKI YERİNE "PUTİN" DEDİ
NATO tarihinin en büyük gaflarından biri 2024 Washington Zirvesi'nde yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kürsüye davet ederken, "İşte huzurlarınızda Başkan Putin" ifadelerini kullandı. Hatasını fark eden Biden durumu toparlamaya çalışsa da bu dev gaf, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ANALİZ | NATO Zirvelerinde neler yaşandı? İşte damga vuran anlar 8

2025 LAHEY ZİRVESİ: "BABACIK" TRUMP VE MELONI'NİN MİMİKLERİ
Hollanda'da düzenlenen 2025 NATO Liderler Zirvesi de ilginç anlara sahne oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump ile bir araya geldiği sırada yaşanan bir tartışmayı okul bahçesindeki çocukların kavgasına benzeterek, "Bazen 'Babacık'ın (Trump) durdurmak için sert bir dil kullanması gerekir" sözlerini kullandı. Aynı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kameralara yansıyan ilginç mimikleri de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Trump ise basın toplantısında kendisine yöneltilen yoğun ilgi karşısında, "Vay canına, ne kadar çok soru var. Kim nazik bir insan? Ha, sen nazik bir insan değilsin ama yine de sormana izin vereceğim" ifadelerini kullanarak kendine has üslubuyla zirveyi noktaladı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin