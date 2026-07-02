Bakan Fidan’dan NATO Ankara Zirvesi mesajı: Trump’ın katılımında Cumhurbaşkanımız Erdoğan diplomasisi etkili oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkileri, Ankara NATO Zirvesi, CAATSA süreci ve savunma sanayii başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Başkan Erdoğan’ın diplomatik temaslarının zirve katılımı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında (2 Temmuz) Türkiye-ABD ilişkileri, yaptırımlar, F-35 programı ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan (Foto: AA ARŞİV) Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları: ABD yönetimi ve sayın Trump'ın NATO zirvesine katılacağını teyit ettiler. Bu NATO topluluğu için önemli bir haber. Ayrıca Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Eğer davet eden Sayın Erdoğan olmasaydı, katılmayacaktı. Bu artık büyük bir stratejik denklem oldu, bu denklem günümüzdeki meydan okumaları, çatışmaları, sıkıntıları göz önünde aldığınızda ne kadar büyük bir rol oynadığını görürsünüz. ABD Türkiyeye jet motoru satışı yapacak! ABD TÜRKİYE'YE JET MOTORU SATIŞI YAPACAK! Burada Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonu, geliştirdiği ilişki ağı, oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij ve Türkiye'nin geldiği nokta önemlidir. ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var, bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli.

Trump ve Başkan Erdoğan (Foto: AA ARŞİV) "CAATSA KALDIRILABİLİR"

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade var. Birçok konuda Türkiye'nin ne kadar yapıcı, istikrarlaştırıcı bir rolü olduğunu herkes görüyor. Dolayısıyla bu rol, aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi gerçekten küresel manada kendisine gereğinden fazla yük alan bir ülkenin, belli noktalarda Türkiye gibi ortaklara güvenmesi için birçok neden ortaya çıkarıyor. Ben tabii şöyle düşünüyorum: Amerika Türkiye'yi bir yere konumlandırır, biz Amerika'yı bir yere konumlandırırız. Her ülke, kendi millî stratejisi çerçevesinde başka ülkeleri ve aktörleri bir yere konumlandırır. Ama bizim durduğumuz yerden şuna bakıyoruz: Başkalarının bizi konumlandırdığı yerden ziyade, biz kendi millî egemenlik anlayışımızla, irademizle ve açık idrakimizle ne istiyoruz, nasıl istiyoruz, niye istiyoruz; bu önemli. Ve bunun müzakeresini yapmak önemli. Şimdi aktörler karşılarında sorumlu, ne istediğini bilen ama rasyonel; herkes için istikrarlaştırıcı bir rol oynayan bir aktör gördüğü zaman, bu konuda herkes sizinle çalışmak istiyor açıkçası. Ben Amerika'nın küresel rekabette yeni bir aşamaya geldiğini görüyorum. Çin ile ilgili konularda çok ciddi bir politika değişimi olması lazım. Donald Trump yönetiminin ortaya koyduğu millî güvenlik siyaset belgesine baktığınız zaman, aslında çok radikal, devrimci bir yeniden tanımlama var; bütün uluslararası ilişkileri yeniden tanımlayan bir yaklaşım var. Bununla ilgili daha önce de konuştuk.