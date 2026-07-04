CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan eleştiriye sansür!

CHP'li İzmir Foça Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında mazot soruşturması, haciz ve kaçak yapı tartışmaları gündeme damga vurdu. AK Partili Murat Yıldız ile Başkan Saniye Bora Fıçı arasında yaşanan sert polemik sonrası AK Parti ve MHP'li üyeler meclisi terk etti.

AK Partili Meclis Üyesi Murat Yıldız konuşmasında, "Belediyemizde geçen aylarda mazotla alakalı bir durum vardı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Belediye çalışanı tutuklandı ama biz sadece bir kişinin tutuklanmasını değil bir ihmalin olduğunu gördük. Ben bir yerden telefon dahi alsam mali müşavirim bana bildiriyor. Biz 13 ay hiç mi takip etmedik? Bu birime bakan arkadaşlar bu kadar mı sorumsuzlar? 33 bin 422 lira belediye hesaplarına bloke konulmuş. Koskoca belediye olarak biz bu parayı ödeyemedik mi? Söyleseydiniz meclis üyeleri olarak aramızda toplardık. Belediyemizi de bu duruma sokmazdık" dedi.

Başkan Fıçı ise, "Ödemelerle ilgili mendil açıyoruz. Allah senden razı olsun" yanıtı verdi.

'YAKINLIĞINIZ VAR' DEYİNCE ÖFKELENDİ

AK Partili Yıldız, 9 kaçak yapıya da değinerek "Bu 9 arkadaşın da size yakınlığı var" deyince Başkan Fıçı ise bağırmaya başlayarak "Yayını kapatın, ben bağırırım. 10 bin 200 kişi beni seçti. Siz cevap bekleyeceksiniz" dedi.

Fıçı daha önce de kendisini eleştiren belediye meclisi üyelerinin mikrofonlarını kapattırmıştı.