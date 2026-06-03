YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: Butlan kararını yargıtay inceler

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bir yanda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik yeni 'A Takımı'nı belirlemesi, diğer yanda Özgür Özel ekibinden gelen sert yanıtlar parti içindeki bölünmeyi derinleştirirken Ankara'nın kalbinde, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmelerin perde arkasını A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin sıcak gelişme notlarıyla aktardı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KRİTİK NÖBET: KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ HAMLESİ

Ankara'da siyasetin nabzının en yüksek attığı noktadan bildiren A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "CHP Genel Merkezi'nde kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş ile birlikte haber nöbetimiz devam ediyor. Dün CHP'de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı' olarak nitelendirilen MYK listesi açıklandı" ifadelerini kullandı. Bu listenin 19 kişiden oluştuğunu ve partinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Gültekin, "Yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını da gerçekleştirmişti. Bugün saatler 14.00'ü gösterdiğinde bu kritik toplantının sonuçları kamuoyuna açıklanacak" sözleriyle partideki beklentiyi ve gerilimi gözler önüne serdi.



YSK İTİRAZIN GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI

Parti içindeki yönetim krizine yargıdan gelen hamle, CHP koridorlarında adeta soğuk duş etkisi yarattı. Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan sıcak gelişmeyi aktaran Oğuzhan Gültekin, "CHP'de mutlak butlan kararının açıklanmasıyla birlikte Özgür Özel yönetimi YSK'ya bir itiraz dilekçesi göndermişti. Yüksek Seçim Kurulu yaptığı toplantıyla bu itirazın reddine karar vermişti ve bugün o reddin gerekçesi resmen açıklandı" dedi. YSK'nın açıklamasında yer alan teknik detayları paylaşan Gültekin, "22.05.2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakuboğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin ihtiyati tedbir kararının icrasının maddi ve hukuken imkansızlığına atıfta bulunulduğu" ifadelerini kullandı.

KONGRELER VE MAZBATALAR...

YSK'nın ret kararında, CHP'nin geçmiş dönemde gerçekleştirdiği tartışmalı kongrelere dair çok net saptamalar yer alıyor. Gültekin'in aktardığına göre YSK; "21.09.2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24.09.2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19.10.2025 tarihli İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli CHP 39. Olağan Kurultaylarında yapılan seçimlerin geçerli olduğu" şeklinde konuştu. Yüksek Kurul, bu kongrelerde seçilen delegelerin delegeliklerinin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca devam ettiğini belirterek, "İl ve ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmiştir" sözleriyle itirazın neden reddedildiğini tescilledi.



TEMSİLCİ KRİZİ VE YETKİ TARTIŞMASI: KILIÇDAROĞLU'NDAN JET HAMLE

YSK'nın açıklamasındaki bir diğer çarpıcı detay ise temsilci değişikliği üzerinden yaşanan yetki kavgası oldu. Oğuzhan Gültekin, CHP vekili avukat Kadri Gökhan Sultan'ın dilekçesine atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Mehmet Hamidi Yakuboğlu'nun YSK temsilciliği görevinin sonlandırılması nedeniyle, Kurul'a Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve onayı dışında yapılan başvuruların dikkate alınmaması talep edilmişti" dedi. YSK ise bu karmaşaya, "Birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleriyle noktayı koyarak mevcut itiraz sürecindeki yetki tartışmalarını sonlandırdı.



YSK'DAN SON SÖZ: YETKİ SINIRLARI ÇİZİLDİ

Kararın son maddesinde ise adli makamlarla olan yazışmaların akıbeti netleşti. Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal sınırlarını hatırlatan Gültekin, Kurul'un "Hukuk mahkemelerinin kararının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından, yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine karar verilmiştir" şeklindeki kesin hükmünü paylaştı. CHP Genel Merkezi'ndeki hareketli dakikaları özetleyen Oğuzhan Gültekin, "Yüksek Seçim Kurulu itirazı reddetmişti ve bu itiraza ilişkin tüm sonuçlar ve gerekçeler artık netleşmiş oldu. Gözler şimdi saat 14.00'teki açıklamaya çevrildi" diyerek sözü tekrar merkeze bıraktı.