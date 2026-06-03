Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: ABD Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi
Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınan soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edilmesi bekleniyor.
ABD, Gülistan Doku soruşturmasının en kritik ismi olarak gösterilen Umut Altaş'ın iltica talebini reddederek Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alınmıştı. ABD makamlarının verdiği iade kararının ardından Altaş'ın Türkiye'ye gönderilmesi için süreç başlatıldı.
SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ
Gülistan Doku dosyasının kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Umut Altaş'ın, Türkiye'ye getirildikten sonra vereceği ifadenin soruşturmanın seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.
SES KAYDI GÜNDEM OLDU
Öte yandan ABD'de gözaltında bulunan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Altaş, dosyaya ilişkin bildiklerini savcılıkla paylaşacağını ve elinde önemli bilgiler bulunduğunu iddia etti.
TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheli olarak aranan Umut Altaş'ın, ABD'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.