Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: ABD Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi

Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınan soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edilmesi bekleniyor.