CHP'de FETÖ hesaplaşması! "Kılıçdaroğlu bildiklerini anlatmazsa mağduriyet senaryoları gerçek olur"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararıyla göreve gelmesinin ardından parti içinde FETÖ yapılanmasına yönelik itirafları konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kim ya da kimleri ajan ilan ettiği sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken eski CHP'li isimlerin parti içinden yaptıkları benzer açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. A Haber'de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı ve CHP'de yıllar içindeki itiraflar mercek altına alındı.
CHP'de 4-5 Kasım 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlığı, oy süreçlerinde gizlilik ihlali, parti içi demokrasi, eşitlik, irade ilkelerine aykırı şekilde hareket etme nedeniyle mutlak butlan kararı çıkmış ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilmişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevden alındı ve Kılıçdaroğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla parti içinde güç savaşları yeniden başladı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nda parti tabanına ve halka seslenerek CHP içinde arınma çağrısını yinelerken FETÖ'ye ilişkin çıkışı ise siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturmuştu.
"FETÖ AJANLARINI ZAMANINDA FARK EDEMEDİM"
Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 cumartesi günü Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmasında parti içine sızan karanlık yapılara dair çarpıcı bir özeleştiride bulunarak, "Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini temiz siyaset yürütürken sırtından vuranları göremediğini belirterek seçmenden özür diledi.
CHP İÇİNDEKİ İSİMLER YILLAR ÖNCE FETÖ İLE İLİŞKİYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki FETÖ itirafı siyaset gündeminde günlerdir konuşulurken sözlerinin hedefinde kim ya da kimler olduğu sorusu ele alınırken, geçmiş yıllarda bazı CHP'li isimlerin yaptığı açıklamalar tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.
Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP içindeki FETÖ'cülere dikkat çekerek; "2003 yılından bu yana ABD kademeli olarak CHP'yi işgal etti." derken Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan ise "CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz, bu kadar net" ifadelerini kullandı.
Benzer bir açıklama ise Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler ise parti yönetiminin FETÖ ile bağlantısını 2014 yılında yaptığı açıklamayla açıkça itiraf ederken; "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptık. İl ve ilçelerde çeşitli unsurlarının cemaatin çeşitli unsurlarının CHP ile yürüttüğünü hepimiz gördük. "dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından yaptığı "CHP içinde FETÖ'cüler" çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirirken konuya ilişkin A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Gazeteciler Mustafa Ertekin ve Merve Şebnem Oruç değerlendirmelerde bulundu.
CHP'NİN KARANLIK İTTİFAK HARİTASI: GÖRÜŞÜLMEYEN OLUŞUM KALMADI!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemlerinde kurduğu şaibeli bağları değerlendiren Mustafa Ertekin, "2019 seçimlerini hatırlayalım. Orada birçok ittifaklar yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin neredeyse görüşmediği hiçbir oluşum kalmadı" sözleriyle ana muhalefet partisinin her kesimle kurduğu gizli temaslara dikkat çekti. Ertekin, bu ittifakların arkasındaki temel motivasyonun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla örtüşmediğinin altını çizdi.