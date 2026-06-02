CHP'de FETÖ hesaplaşması! "Kılıçdaroğlu bildiklerini anlatmazsa mağduriyet senaryoları gerçek olur"

Gazeteci Mustafa Ertekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekim 2022'deki ABD ziyaretinde benzinlikteki gizli görüşmeye dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamalarının altını doldurması gerekiğini savundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

AMERİKA'DAKİ SIR DOLU 6 SAAT: BENZİNCİDEKİ GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tartışmalara neden olan ABD gezisindeki karanlık noktaya değinen Mustafa Ertekin, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretini hatırlayalım, o 6 saatlik bir kayıp zaman var. Bizler bu ekranlarda sormamıza rağmen bir türlü öğrenemedik onları. Ama tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ispatlayamam gibi bir durum da var. Bize gelen kaynaklarda, bir benzincide bunların görüşüldüğü o zamanki bize gelen kulis bilgileri vardı ama bunların kesinleştiremediğimiz, doğrulayamadığımız için bizler bunu sadece bir tahmin olarak söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullanarak, o kayıp saatlere dair şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

"KILIÇDAROĞLU BİLDİKLERİNİ ANLATMAZSA İMAMOĞLU-ÖZEL'İN MAĞDURİYET SENARYOLARI GERÇEK OLUR"

CHP'ye destek veren odakların kimliğine dikkat çeken Mustafa Ertekin, "Destek verenlere baktığımızda Türkiye'den ne kadar firar etmiş, Türkiye aleyhinde, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde söylemler geliştiren, Cumhur İttifakı üzerinde birtakım çapsız ve hadsiz söylemlerde bulunan kişilerin CHP adayının kazanması yönünde çalışmaları vardı. Bu kişiler kendilerine yakın görüyor ki böyle bir destek açıklaması yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ertekin, Kılıçdaroğlu'nun bir pişmanlık duyduğunu ancak elindeki bilgi ve belgeleri mutlaka bağımsız Türk yargısına ulaştırması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde yaşananların bir kurgudan ibaret kalacağını belirten Ertekin, "Altı dolmaz ise ne olur biliyorsunuz; işte o oynanan mağduriyet tiyatrosu, mağduriyet rolü, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin oynadığı o mağduriyet yapma senaryoları gerçek olur. Somut delillerle ortaya konulmaz ise Türkiye bu hain, bölücü ve FETÖ denen belayı kendi içerisindeki o sinsi kripto takımı ayıklayamaz" şeklinde konuştu.