CHP'de FETÖ hesaplaşması! "Kılıçdaroğlu bildiklerini anlatmazsa mağduriyet senaryoları gerçek olur"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararıyla göreve gelmesinin ardından parti içinde FETÖ yapılanmasına yönelik itirafları konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kim ya da kimleri ajan ilan ettiği sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken eski CHP'li isimlerin parti içinden yaptıkları benzer açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. A Haber'de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı ve CHP'de yıllar içindeki itiraflar mercek altına alındı.

CHP'de 4-5 Kasım 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlığı, oy süreçlerinde gizlilik ihlali, parti içi demokrasi, eşitlik, irade ilkelerine aykırı şekilde hareket etme nedeniyle mutlak butlan kararı çıkmış ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevden alındı ve Kılıçdaroğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla parti içinde güç savaşları yeniden başladı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nda parti tabanına ve halka seslenerek CHP içinde arınma çağrısını yinelerken FETÖ'ye ilişkin çıkışı ise siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturmuştu.

"FETÖ AJANLARINI ZAMANINDA FARK EDEMEDİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 cumartesi günü Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmasında parti içine sızan karanlık yapılara dair çarpıcı bir özeleştiride bulunarak, "Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini temiz siyaset yürütürken sırtından vuranları göremediğini belirterek seçmenden özür diledi.

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olarak CHP içindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

CHP İÇİNDEKİ İSİMLER YILLAR ÖNCE FETÖ İLE İLİŞKİYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki FETÖ itirafı siyaset gündeminde günlerdir konuşulurken sözlerinin hedefinde kim ya da kimler olduğu sorusu ele alınırken, geçmiş yıllarda bazı CHP'li isimlerin yaptığı açıklamalar tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP içindeki FETÖ'cülere dikkat çekerek; "2003 yılından bu yana ABD kademeli olarak CHP'yi işgal etti." derken Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan ise "CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz, bu kadar net" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, 30 Mart 2014 seçimlerinde FETÖ ile CHP'nin iş birliği içinde olduğunu açıkça itiraf etmişti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Benzer bir açıklama ise Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler ise parti yönetiminin FETÖ ile bağlantısını 2014 yılında yaptığı açıklamayla açıkça itiraf ederken; "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptık. İl ve ilçelerde çeşitli unsurlarının cemaatin çeşitli unsurlarının CHP ile yürüttüğünü hepimiz gördük. "dedi.

CHP'DE FETÖ KRİZİ: MUHALEFETİN GÖRÜŞMEDİĞİ HİÇBİR OLUŞUM KALMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından yaptığı "CHP içinde FETÖ'cüler" çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirirken konuya ilişkin A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Gazeteciler Mustafa Ertekin ve Merve Şebnem Oruç değerlendirmelerde bulundu.

CHP'NİN KARANLIK İTTİFAK HARİTASI: GÖRÜŞÜLMEYEN OLUŞUM KALMADI!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemlerinde kurduğu şaibeli bağları değerlendiren Mustafa Ertekin, "2019 seçimlerini hatırlayalım. Orada birçok ittifaklar yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin neredeyse görüşmediği hiçbir oluşum kalmadı" sözleriyle ana muhalefet partisinin her kesimle kurduğu gizli temaslara dikkat çekti. Ertekin, bu ittifakların arkasındaki temel motivasyonun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla örtüşmediğinin altını çizdi.

Gazeteci Mustafa Ertekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekim 2022'deki ABD ziyaretinde benzinlikteki gizli görüşmeye dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamalarının altını doldurması gerekiğini savundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

AMERİKA'DAKİ SIR DOLU 6 SAAT: BENZİNCİDEKİ GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tartışmalara neden olan ABD gezisindeki karanlık noktaya değinen Mustafa Ertekin, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretini hatırlayalım, o 6 saatlik bir kayıp zaman var. Bizler bu ekranlarda sormamıza rağmen bir türlü öğrenemedik onları. Ama tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ispatlayamam gibi bir durum da var. Bize gelen kaynaklarda, bir benzincide bunların görüşüldüğü o zamanki bize gelen kulis bilgileri vardı ama bunların kesinleştiremediğimiz, doğrulayamadığımız için bizler bunu sadece bir tahmin olarak söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullanarak, o kayıp saatlere dair şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

"KILIÇDAROĞLU BİLDİKLERİNİ ANLATMAZSA İMAMOĞLU-ÖZEL'İN MAĞDURİYET SENARYOLARI GERÇEK OLUR"

CHP'ye destek veren odakların kimliğine dikkat çeken Mustafa Ertekin, "Destek verenlere baktığımızda Türkiye'den ne kadar firar etmiş, Türkiye aleyhinde, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde söylemler geliştiren, Cumhur İttifakı üzerinde birtakım çapsız ve hadsiz söylemlerde bulunan kişilerin CHP adayının kazanması yönünde çalışmaları vardı. Bu kişiler kendilerine yakın görüyor ki böyle bir destek açıklaması yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ertekin, Kılıçdaroğlu'nun bir pişmanlık duyduğunu ancak elindeki bilgi ve belgeleri mutlaka bağımsız Türk yargısına ulaştırması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde yaşananların bir kurgudan ibaret kalacağını belirten Ertekin, "Altı dolmaz ise ne olur biliyorsunuz; işte o oynanan mağduriyet tiyatrosu, mağduriyet rolü, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin oynadığı o mağduriyet yapma senaryoları gerçek olur. Somut delillerle ortaya konulmaz ise Türkiye bu hain, bölücü ve FETÖ denen belayı kendi içerisindeki o sinsi kripto takımı ayıklayamaz" şeklinde konuştu.

(Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"FETÖ İTİRAFIYLA AÇIKLAMALARIN ALTI DOLDURULMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma programında yaptığı açıklamalarını "devlete karşı bir sorumluluk" olarak niteleyen Mustafa Ertekin, "FETÖ ile mücadeleyi devletimizin yetkili organları ve bürokrasi yapıyor ama bazı şeyler var ki içinize sızmış, bilemiyorsunuz. Bugün Kılıçdaroğlu'nun 'Bunları fark etmediğim için özür dilerim' demesi tesadüf değil. Bunların ortaya çıkarılması konusunda sadece CHP'lilere karşı değil, büyük Türk milletine karşı bir sorumluluğu var. Kürsüden söylenenler soruşturmayı başlatır ama altını doldurma konusunda eksiklik var. Bir an önce bu kangrenden kurtulalım" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri açıklamaya çağırdı.

Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nda yaptığı konuşmada parti tabanı ve seçmenden dilediği özür açıklamasına dikkat çekerek; "Kemal Kılıçdaroğlu özür diliyor söylediklerinde anlıyorum ama yaptığı bu FETÖ açıklamasıyla altını doldurması lazım" ifadelerini kullandı.

