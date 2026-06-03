CHP'deki FETÖ'cüler kimler? Mehmet Sevigen ve Veysi Uyanık'tan çarpıcı iddia: Olağan şüpheli zoom çetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü düzenlenen tarihi bayramlaşma programında sarf ettiği "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum" sözleri siyaset gündemine bomba gibi düştü Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP içerisinde "Kim bu FETÖ'cüler?" sorusu tartışılmaya başlandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bu konuda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cumartesi günü tarihi bir bayramlaşma programı düzenleyerek, "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum" itirafında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi bir anda değiştirdi.
Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlığı döneminde 15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe" söylemiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş, Doğu Akdeniz'deki kazanımlara yönelik tepki çeken söylemlerde bulunmuş, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u ise "sivil darbe" olarak tanımlamıştı. Bunun gibi birçok konuda terör örgütünü memnun eden demeçlerin verildiği söz konusu döneme ilişkin partide "Kılıçdaroğlu'nu kimler yanlış yönlendirdi?" sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı.