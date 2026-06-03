CHP Genel Merkezi



"KEMAL BEY'İ ÇOK YANILTTILAR"



Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yaptığı açıklamada, devletin Doğu Akdeniz politikalarına tam destek veren mesajları dile getirdiğini ve bunun çok önemli bir detay olduğunu vurgulayan Mehmet Sevigen, "Geçmiş yıllarda parti içerisinde Kemal Bey'i bu konularda çok yanıltan isimler vardı. Ben isim vermek istemiyorum. Ancak Kemal Bey, bu FETÖ çıkışıyla bence hem önceki genel başkanlığı döneminde kendisini özellikle dış politikada yanıltan isimleri hem de 2023 yılındaki kurultayda arkasından iş çeviren kişileri kastediyor. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar bence 'Zoom'cuların önemli bir kısmıdır. Kendilerini burada aramak gerekir" şeklinde konuştu.





"ŞİMDİ ÖZGÜR BEY'İN YANINDALAR"



"Zoomcuların" neden Kılıçdaroğlu ile ayrılık yaşadığını da açıklayan Sevigen, "Bu grup belli bir noktadan sonra Kemal Bey'den fayda alamayacaklarını gördükleri için değişim grubuna geçiş yaptılar. Şu an bu sebeple Özgür Bey'in yanındalar. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. Avukatı olan, vekili olan, komutanı olan, her alanda eli ayağı olan bir örgüttür. Devlete sızdılar, partilere sızdılar. Bizim içimizdeki sızmaları da Kemal Bey engelleyemedi, fark edemedi. Bunun için de tüm samimiyetiyle büyük bir olgunluk göstererek herkesten özür diledi" ifadelerini kullandı.