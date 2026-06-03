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CHP'deki FETÖ'cüler kimler? Mehmet Sevigen ve Veysi Uyanık'tan çarpıcı iddia: Olağan şüpheli zoom çetesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'deki FETÖ'cüler kimler? Mehmet Sevigen ve Veysi Uyanık'tan çarpıcı iddia: Olağan şüpheli zoom çetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü düzenlenen tarihi bayramlaşma programında sarf ettiği "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum" sözleri siyaset gündemine bomba gibi düştü Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP içerisinde "Kim bu FETÖ'cüler?" sorusu tartışılmaya başlandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bu konuda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü tarihi bir bayramlaşma programı düzenleyerek, "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum" itirafında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi bir anda değiştirdi.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlığı döneminde 15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe" söylemiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş, Doğu Akdeniz'deki kazanımlara yönelik tepki çeken söylemlerde bulunmuş, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u ise "sivil darbe" olarak tanımlamıştı. Bunun gibi birçok konuda terör örgütünü memnun eden demeçlerin verildiği söz konusu döneme ilişkin partide "Kılıçdaroğlu'nu kimler yanlış yönlendirdi?" sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı.

CHP eski genel sekreteri Mehmet SevigenCHP eski genel sekreteri Mehmet Sevigen

"OLAĞAN ŞÜPHELİ ZOOMCULAR"

CHP'de yeni dönemin önemli isimleri arasında yer alan eski genel sekreter Mehmet Sevigen ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" çıkışını Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'a değerlendirdi. İki isim de Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" diyerek İmamoğlu'nun 2023 yılında bazı üst düzey partililerle düzenlediği gizli "Zoom" toplantısını işaret ettiğini savundu.

CHP Genel MerkeziCHP Genel Merkezi

"KEMAL BEY'İ ÇOK YANILTTILAR"

Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yaptığı açıklamada, devletin Doğu Akdeniz politikalarına tam destek veren mesajları dile getirdiğini ve bunun çok önemli bir detay olduğunu vurgulayan Mehmet Sevigen, "Geçmiş yıllarda parti içerisinde Kemal Bey'i bu konularda çok yanıltan isimler vardı. Ben isim vermek istemiyorum. Ancak Kemal Bey, bu FETÖ çıkışıyla bence hem önceki genel başkanlığı döneminde kendisini özellikle dış politikada yanıltan isimleri hem de 2023 yılındaki kurultayda arkasından iş çeviren kişileri kastediyor. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar bence 'Zoom'cuların önemli bir kısmıdır. Kendilerini burada aramak gerekir" şeklinde konuştu.

CHP'deki FETÖ'cüler kimler? Mehmet Sevigen ve Veysi Uyanık'tan çarpıcı iddia: Olağan şüpheli zoom çetesi - 1

"ŞİMDİ ÖZGÜR BEY'İN YANINDALAR"

"Zoomcuların" neden Kılıçdaroğlu ile ayrılık yaşadığını da açıklayan Sevigen, "Bu grup belli bir noktadan sonra Kemal Bey'den fayda alamayacaklarını gördükleri için değişim grubuna geçiş yaptılar. Şu an bu sebeple Özgür Bey'in yanındalar. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. Avukatı olan, vekili olan, komutanı olan, her alanda eli ayağı olan bir örgüttür. Devlete sızdılar, partilere sızdılar. Bizim içimizdeki sızmaları da Kemal Bey engelleyemedi, fark edemedi. Bunun için de tüm samimiyetiyle büyük bir olgunluk göstererek herkesten özür diledi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğluÖzgür Özel - Ekrem İmamoğlu

"ARINMAYA GEREK KALMAYABİLİR!"

Kılıçdaroğlu'nun 3 ana başlıkta özür dilediğini ve kısa süre içerisinde bunların altını da dolduracağını kaydeden Sevigen, "Öte yandan partide arınmaya bile gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Mutlak butlan davası genişliyor. Şu an partimizde olan bazı isimlere kısa süre içerisinde siyasi yasak geleceğini düşünüyorum. Bu bir bilgi değil. Ancak yılların verdiği deneyimle, gelişmeleri yorumlayarak bu sonucu görüyorum" şeklinde konuştu.

Veysi UyanıkVeysi Uyanık

"ÖZEL KALEMİNE KADAR DİZAYN ETTİLER"

Partide yeni dönemin bir diğer öncü ismi olan Veysi Uyanık da çarpıcı ifadeler kullanarak, "Elbette bu konularda isim isim birilerini işaret etmek doğru olmaz. Ancak benim aldığım izlenime göre Kemal Bey 'FETÖ ajanları' diyerek Zoom çetesini kastetti. Zoom çetesinin içerisine iyi bakmak lazım. Sorunun cevabı oradadır. Ben CHP'de 2015'ten bu yana içerideki bu yapıyla mücadele ediyorum. Kemal Bey'le gerçek CHP'lilerin irtibatını kesen, özel kalemine kadar ele geçiren, danışmanlarına kadar dizayn eden de bu yapıdır" bilgisini paylaştı.

CHP'deki zoom toplantısından görüntüCHP'deki zoom toplantısından görüntü

"HER DÖNEM HER KILIĞA GİRERLER"

Söz konusu grubun partide uzun yıllardır söz sahibi olduğuna dikkat çeken Uyanık, "CHP içinde Atatürkçü kisvesi altında, sol-sosyal demokrat kisvesi altında kendini gizleyerek ortak hareket eden bir gruptur bunlar. Bunlar partide her dönem, her kılığa girer. Bunları hangi kaba koyarsan ona da uyum sağlar. Kemal Bey'in 'Güvenli limana yanaştıracağım' sözünü insanlar uzun süre anlayamadı. 2023 yılındaki vekil listelerini kimler yaptıysa benim için şüpheli isimler onlardır. Zoom çetesi benim için şüpheli konumdadır" şeklinde konuştu.

CHP'deki zoom toplantısından görüntüCHP'deki zoom toplantısından görüntü

'ZOOM'DA KİMLER VARDI?

2023 genel seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun bazı partili isimlerle Kılıçdaroğlu'nu devirmek için gizli Zoom toplantıları yaptığı ortaya çıkmış, Temmuz 2023'te bu toplantılardan bir kesit sosyal medyaya sızdırılmıştı. Toplantıya katılan isimler arasında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Muharrem Erkek'in yer aldığı görülmüş, Selin Sayek Böke'nin adı da sıklıkla zikredilmişti.

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