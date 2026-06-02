CHP'de provokasyon eğitimi! "Yeni nesil kalkışma"yla halkı galeyana getirme planı

CHP'de mutlak butlan krizinin ardından parti içinde güç savaşları sürerken, Özgür Özel'in her fırsatta sokak çağrıları yapması tepkileri beraberinde getiriyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP'nin İBB soruşturmalarının başladığı süreçte halkı galeyana getirmek ve devleti millet ile karşı karşıya getirmek için kirli bir provokasyon hazırlığı yapıldığını belirtti. Ertekin CHP'li 6 kişinin "yeni nesil kalkışma" planı için eğitim alarak sokaklarda kaosu amaçladığını vurguladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde başkanlık mücadelesi sürerken, parti içinde grup toplantısı krizi ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı açıklamasıyla meydan okuma devam ediyor. Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği grup toplantısında "Hain Kemal" sloganları yükselirken, Gezi tutuklularından Osman Kavala'ya selam göndermesi ise dikkat çekti. Öte yandan Özel'in mutlak butlan kararının ardından Anıtkabir'de "korsan çelenk" krizi başta olmak üzere birçok skandala imza atarak sokak çağrısını yinelemesi tepkileri beraberinde getiriyor. Anıtkabirde korsan çelenk krizi ANITKABİR'DE KORSAN ÇELENK KRİZİ Muhalefet cephesinde sular durulmazken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaları ve günlerdir yaşananlar ele alınırken, Gazeteci Mustafa Ertekin'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ertekin CHP içerisindeki bir grubun ortalığı karıştırmak için provokasyon planı yaptığını belirterek çarpıcı detayları aktardı. CHP'DE YENİ NESİL KALKIŞMA PLANI! HALKI GALEYANA GETİRMEK İÇİN DERS ALMIŞLAR "MECLİS TÜZÜĞÜNÜ KOLTUK İÇİN HOYRATÇA KULLANDILAR" CHP içindeki yetki tartışmalarına ve Özgür Özel'in hamlelerine dikkat çeken Gazeteci Mustafa Ertekin, "Bu iç tüzüğün, Meclis iç tüzüğünün, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğünün verdiği yetkileri biraz hoyratça kullanan bir konuşma yapmış kendisi" sözleriyle Özel'in tutumunu eleştirdi. Meclis iç tüzüğündeki 18, 24, 26 ve 28. maddelerin siyasi partilerin grup kurma ve seçim süreçlerini net bir şekilde tarif ettiğini hatırlatan Mustafa Ertekin, "Özgür Özel'in zaten haber butlan kararını haber alır almaz koşarak gidip milletvekilleriyle kendini grup başkanı seçtirmesinin temel nedenlerinden birisi; Ekim ayına kadar, yani yasama yılının ikinci dönemine kadar kendisinin orada kalmayı garanti etmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP'den 6 kişilik bir grubun sokakları provoke etmek amacıyla ʺYeni nesil kalkışmaʺ eğitimi aldığını iddia etti. (A Haber - Ekran Görüntüsü) KILIÇDAROĞLU KARARLARA MÜDAHİL OLAMAZ Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarına katılımı konusundaki spekülasyonlara da değinen Mustafa Ertekin, "Sayın Kılıçdaroğlu katılamaz mı? Tabii ki katılabilir. Bakın partilerin grup toplantılarına MYK üyeleri, parti üyeleri, il ve ilçe örgütlerinin üyeleri katılabilir ama orada kararlara müdahil olamazlar. Sadece dinleyebilirler veya söz verilirse konuşabilirler" şeklinde konuştu.