CHP'de provokasyon eğitimi! "Yeni nesil kalkışma"yla halkı galeyana getirme planı
CHP'de mutlak butlan krizinin ardından parti içinde güç savaşları sürerken, Özgür Özel'in her fırsatta sokak çağrıları yapması tepkileri beraberinde getiriyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP'nin İBB soruşturmalarının başladığı süreçte halkı galeyana getirmek ve devleti millet ile karşı karşıya getirmek için kirli bir provokasyon hazırlığı yapıldığını belirtti. Ertekin CHP'li 6 kişinin "yeni nesil kalkışma" planı için eğitim alarak sokaklarda kaosu amaçladığını vurguladı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde başkanlık mücadelesi sürerken, parti içinde grup toplantısı krizi ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı açıklamasıyla meydan okuma devam ediyor.
Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği grup toplantısında "Hain Kemal" sloganları yükselirken, Gezi tutuklularından Osman Kavala'ya selam göndermesi ise dikkat çekti. Öte yandan Özel'in mutlak butlan kararının ardından Anıtkabir'de "korsan çelenk" krizi başta olmak üzere birçok skandala imza atarak sokak çağrısını yinelemesi tepkileri beraberinde getiriyor.
Muhalefet cephesinde sular durulmazken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaları ve günlerdir yaşananlar ele alınırken, Gazeteci Mustafa Ertekin'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ertekin CHP içerisindeki bir grubun ortalığı karıştırmak için provokasyon planı yaptığını belirterek çarpıcı detayları aktardı.
"MECLİS TÜZÜĞÜNÜ KOLTUK İÇİN HOYRATÇA KULLANDILAR"
CHP içindeki yetki tartışmalarına ve Özgür Özel'in hamlelerine dikkat çeken Gazeteci Mustafa Ertekin, "Bu iç tüzüğün, Meclis iç tüzüğünün, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğünün verdiği yetkileri biraz hoyratça kullanan bir konuşma yapmış kendisi" sözleriyle Özel'in tutumunu eleştirdi. Meclis iç tüzüğündeki 18, 24, 26 ve 28. maddelerin siyasi partilerin grup kurma ve seçim süreçlerini net bir şekilde tarif ettiğini hatırlatan Mustafa Ertekin, "Özgür Özel'in zaten haber butlan kararını haber alır almaz koşarak gidip milletvekilleriyle kendini grup başkanı seçtirmesinin temel nedenlerinden birisi; Ekim ayına kadar, yani yasama yılının ikinci dönemine kadar kendisinin orada kalmayı garanti etmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KARARLARA MÜDAHİL OLAMAZ
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarına katılımı konusundaki spekülasyonlara da değinen Mustafa Ertekin, "Sayın Kılıçdaroğlu katılamaz mı? Tabii ki katılabilir. Bakın partilerin grup toplantılarına MYK üyeleri, parti üyeleri, il ve ilçe örgütlerinin üyeleri katılabilir ama orada kararlara müdahil olamazlar. Sadece dinleyebilirler veya söz verilirse konuşabilirler" şeklinde konuştu.
"TOMA ÜZERİNDE HOLLYWOOD FİGÜRANLIĞI"
Özgür Özel'in sokak çağrıları ve butlan kararının ardından meclise yürümesini "tiyatro" olarak nitelendiren Mustafa Ertekin, "Özgür Özel'i görüyoruz; ceketini çıkarıyor, beyaz gömleğini giyiyor, üstünü de hortumla ıslatıyor, TOMA'nın tepesine çıkıp Hollywood figüranlığı yapıyor. Evet yakışıklı adamsın anladık da Hollywood figüranlığı yaparak siyaset olmaz çünkü sokakları geriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sokakların gerilmesinden devletin zirvesinin de rahatsız olduğunu hatırlatan Mustafa Ertekin, "Sokakların gerilmesinden Sayın Cumhurbaşkanımız da 'gerekeni yaparız' dedi, rahatsızlık duyuyor. Sayın Devlet Bahçeli de grup toplantısında sokakta siyasetin olmayacağını, bunların sükunet içinde halledilmesi gerektiğini söyledi" diyerek uyarıların altını çizdi.
"CHP İÇİNDEKİ GRUPTAN YENİ NESİL KALKIŞMA EĞİTİMİ"
Canlı yayında çok konuşulacak bir kulis bilgisini paylaşan Mustafa Ertekin, CHP içindeki bir grubun İBB soruşturmaları sürecinde sıra dışı bir hazırlığa giriştiğini belirterek, "CHP'den bir grubun, bu İBB soruşturmaları zamanında bize kulislerden sızan bilgi ışığında söylüyorum; 6 kişiye yeni nesil kalkışma eğitimi aldırmışlar" dedi. Bu eğitimin içeriğini de açıklayan Mustafa Ertekin, "Yeni nesil kalkışma ne demek biliyor musunuz? Biz CHP'de istediğimizi yapacağız, hesap vermeyeceğiz, 'yargı siyasallaştı' diyerek, yapılanlara 'siyasi operasyon' diyerek ve halkı buna inandırıp tepkiyi hükümetle yüz yüze getireceğiz" ifadeleriyle kirli planın aşamalarını deşifre etti.
"HEDEF 'YARGI SİYASALLAŞTI' ALGISINI OLUŞTURUP HALKI HÜKÜMETLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEK"
Bu eğitimlerin amacının yargı kararlarını geçersiz kılmak ve toplumu manipüle etmek olduğunu öne süren Mustafa Ertekin, "Yeni nesil kalkışmayı bir darbe olarak yorumlamayalım. 'Yargı siyasallaştı' algısıyla halkın tepkisini hükümetle karşı karşıya getirme eğitimi bu" sözlerini kullandı. Eğitimin verildiği yer hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atan Mustafa Ertekin, "Bu eğitimin nerede alındığı konusunda duydum ama ispatlayamam, bu bir kulis bilgisidir; buranın yerinin Meksika olduğunu söyleyeyim." şeklinde konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞUNU KAYBETMEKTEN KORKUYOR
Mustafa Ertekin, Özgür Özel'in sokaktaki gerilimi tırmandırma çabasının arkasında yatan asıl sebebin genel başkanlık koltuğunu koruma arzusu olduğunu iddia ederek, "Özgür Özel'in rahatsızlığı bu zaten. Diyor ki; 'Seçtirilmiş genel başkan koltuğumu kaybetmeyeyim. Sokaktaki ateşi harlayayım, üzerine benzin dökeyim ki bazı çevrelerin gözünde lider olarak kalayım' diye bir mücadelesi var" cümleleriyle CHP içindeki iktidar savaşının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.