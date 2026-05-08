İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber’e konuk oluyor! İşte masadaki kritik başlıklar

Bakan Çiftçi, bugün A Haber'in konuğu olacak. Merakla beklenen bu yayında Bakan Çiftçi, ülke genelinde devam eden uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonlarının perde arkasına ilişkin önemli açıklamalar yapacak. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı alınacak yeni önlemler, suç çeteleriyle mücadelede atılacak adımlar, radardan ses sistemlerine kadar trafikte hayata geçirilecek yeni düzenlemeler ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar da canlı yayında masaya yatırılacak. Kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıklar A Haber ekranlarında değerlendirilecek.

Tüm Türkiye'nin kilitleneceği bu dev röportajda, İçişleri Bakanlığı'nın yeni vizyonuna dair ipuçları da yer alacak. Merak edilen tüm soruların yanıt bulacağı bu özel röportaj 8 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de A Haber'de olacak.

Kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve operasyonların detayları da bu röportajda masaya yatırılacak. Bakan Çiftçi, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının merkezindeki operasyonun bilinmeyenlerini açıklayacak.

İBB operasyonundan uyuşturucu çetelerine! Gündemin nabzı A Haber’de atacak (Fotoğraf: AA)

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1998 yılında yurt dışı eğitimi kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Sırasıyla; Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 27.⁠ ⁠Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak, aynı yıl Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve İktisat Fakültesi'ni bitirdi. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır." felsefesini benimseyen Bakan Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; 2018-2023 Yılları arasında Çorum Valisi olarak, 2023-2026 Yılları arasında Erzurum Valisi olarak görev yapmıştır. 10 Şubat 2026 tarih ve 2026/51 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakan Çiftçi, 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başlamıştır.

Bakan Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.