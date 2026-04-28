Maden patronuna ağır fatura! Bakan Bayraktar: "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene ruhsat yok"

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun."

EYLEMİN PERDE ARKASINDAKİ SİNSİ PLAN: "HÜKÜMETE BASKI YAPMAK İSTEDİLER"

Maden işçilerinin bakanlık önüne sürülmesinin arkasında yatan asıl amacın hükümete şantaj yapmak olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, kirli stratejiyi şu ifadelerle deşifre etti:

"Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."

Bakan Alparslan Bayraktar, Doruk Maden ve SSS Yıldızlar Holding'in iş yapış biçimine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetin madenciler için her şeyi yaptığını ancak haksız bir ithamla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bayraktar, "Şimdi bu Doruk Maden veya SSS Yıldızlar denen şirket maalesef Türkiye'nin her neresine gittiyse hep problem üretti. Her gittiği yerde işçiyle problem var, işçinin alacakları var, işçinin kıdem tazminatı problem. Orada hizmet aldığı fırın problem, servisçiyle problem var. İş yapış tarzı olarak maalesef hiç istemediğimiz tavır ve davranış içerisinde." ifadelerini kullandı.

Problemlerin yeni olmadığını, 2-3 yıldır sürdüğünü kaydeden Bakan, şirkete defalarca ültimatom verildiğini ancak bunun bir alışkanlık haline geldiğini vurguladı.