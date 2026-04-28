Maden patronuna ağır fatura! Bakan Bayraktar: "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene ruhsat yok"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’den Ankara’ya uzanan hak arama mücadelesinde Doruk Maden işçilerinin yanında dururken, işçi alın terini hiçe sayan işverene karşı adeta savaş açtı. Hükümetin yerli kömür üretimi için devrim niteliğinde adımlar attığı bir dönemde, işçisinin maaşını ödemeyip devlete baskı kurmaya kalkan sermaye sahiplerine "dur" diyen Bakan Bayraktar, açıklamalarda bulundu. İşçilerin 96 milyon liralık alacağının hesaplara yatırılmasının ardından konuşan Bayraktar, bu firmanın bir daha devletten ruhsat alamayacağını söyledi.
Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan ve Kurtuluş Parkı'nı eylem alanına çeviren Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi, devletin devreye girmesiyle mutlu sonla bitti.
İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren kritik zirvenin ardından düğüm çözüldü. Varılan anlaşma neticesinde, işveren tarafından toplamda 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenilirken, mağduriyetin giderilmesiyle eylem de sona erdi.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN İŞVERENE SERT TEPKİ: "HERKESLE PROBLEMLİLER"
Sıfır Atık Vakfı'nda gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu firmanın sicilinin kabarık olduğuna dikkat çekti. Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler." ifadelerini kullandı.
YERLİ KÖMÜRE DEV DESTEK AMA ŞARTLAR ÇOK NET
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yerli kömür üretimine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını hatırlatan Bayraktar, bu teşviklerin bir "vazife" değil, belirli şartlara bağlı bir "destek" olduğunu hatırlattı.
Bakan Bayraktar, "Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu." sözleriyle devletin sağladığı imkanın boyutuna işaret etti.