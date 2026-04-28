Maden patronuna ağır fatura! Bakan Bayraktar: "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene ruhsat yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Maden patronuna ağır fatura! Bakan Bayraktar: "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene ruhsat yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’den Ankara’ya uzanan hak arama mücadelesinde Doruk Maden işçilerinin yanında dururken, işçi alın terini hiçe sayan işverene karşı adeta savaş açtı. Hükümetin yerli kömür üretimi için devrim niteliğinde adımlar attığı bir dönemde, işçisinin maaşını ödemeyip devlete baskı kurmaya kalkan sermaye sahiplerine "dur" diyen Bakan Bayraktar, açıklamalarda bulundu. İşçilerin 96 milyon liralık alacağının hesaplara yatırılmasının ardından konuşan Bayraktar, bu firmanın bir daha devletten ruhsat alamayacağını söyledi.

Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan ve Kurtuluş Parkı'nı eylem alanına çeviren Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi, devletin devreye girmesiyle mutlu sonla bitti.

ANKARA'DA MADEN ZİRVESİNDEN UZLAŞI ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren kritik zirvenin ardından düğüm çözüldü. Varılan anlaşma neticesinde, işveren tarafından toplamda 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenilirken, mağduriyetin giderilmesiyle eylem de sona erdi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN İŞVERENE SERT TEPKİ: "HERKESLE PROBLEMLİLER"

Sıfır Atık Vakfı'nda gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu firmanın sicilinin kabarık olduğuna dikkat çekti. Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler." ifadelerini kullandı.

YERLİ KÖMÜRE DEV DESTEK AMA ŞARTLAR ÇOK NET

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yerli kömür üretimine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını hatırlatan Bayraktar, bu teşviklerin bir "vazife" değil, belirli şartlara bağlı bir "destek" olduğunu hatırlattı.

Bakan Bayraktar, "Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu." sözleriyle devletin sağladığı imkanın boyutuna işaret etti.

TEŞVİK ALMANIN ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİSİ

Bakanlığın yerli kömüre verdiği desteğin suistimal edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Alparslan Bayraktar, işverenlerin önüne konulan üç sarsılmaz kuralı şu sözlerle aktardı:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun."

EYLEMİN PERDE ARKASINDAKİ SİNSİ PLAN: "HÜKÜMETE BASKI YAPMAK İSTEDİLER"

Maden işçilerinin bakanlık önüne sürülmesinin arkasında yatan asıl amacın hükümete şantaj yapmak olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, kirli stratejiyi şu ifadelerle deşifre etti:

"Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."

Bakan Alparslan Bayraktar, Doruk Maden ve SSS Yıldızlar Holding'in iş yapış biçimine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetin madenciler için her şeyi yaptığını ancak haksız bir ithamla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bayraktar, "Şimdi bu Doruk Maden veya SSS Yıldızlar denen şirket maalesef Türkiye'nin her neresine gittiyse hep problem üretti. Her gittiği yerde işçiyle problem var, işçinin alacakları var, işçinin kıdem tazminatı problem. Orada hizmet aldığı fırın problem, servisçiyle problem var. İş yapış tarzı olarak maalesef hiç istemediğimiz tavır ve davranış içerisinde." ifadelerini kullandı.

Problemlerin yeni olmadığını, 2-3 yıldır sürdüğünü kaydeden Bakan, şirkete defalarca ültimatom verildiğini ancak bunun bir alışkanlık haline geldiğini vurguladı.

SABIKA KAYDI KABARIK: ELAZIĞ'DAN KÜTAHYA'YA KADAR AYNI SENARYO

Şirketin sadece bir bölgede değil, Türkiye'nin dört bir yanında aynı mağduriyeti yaşattığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Adam artık bunu alışkanlık haline getirmiş. Her işinde böyle; Elazığ'da böyle, Bilecik'te böyle, Çankırı'da öyle, Kütahya'da öyle." sözleriyle holdingin çalışma yöntemini sert bir dille eleştirdi.

ANA MUHALEFETE SERT TEPKİ: "3000 MADENCİ İŞSİZ KALSIN İSTEDİLER"

Türkiye'nin karbon nötr hedefleri ve COP31 ev sahipliği sürecine değinen Bakan Bayraktar, ana muhalefetin kömür madenleri üzerindeki tutumunu da eleştirdi.

Yeniköy Kemerköy'deki maden sahaları üzerinden yapılan siyaseti hatırlatan Bayraktar, "Ana muhalefete bakın, zeytin ağaçlarına burada zarar veriliyor diye o kanuni düzenlemeye karşı çıktılar. 3000 tane madenci orada aslında işsiz kalsın demek istediler. Zeytin ağaçlarını taşıyalım, elbette ağaca da zeytine de ihtiyacımız var ama bir taraftan da oradaki istihdamı düşünmek durumundayız. Soma kömürsüz olmaz kardeşim, oradaki insanların geçim kaynağı orası." ifadelerini kullanarak istihdamın önceliğine vurgu yaptı.

SPOT PİYASADA DEHŞET VERİLER: ELEKTRİK FİYATI SIFIR LİRA

Madenlerin neden devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu somut verilerle açıklayan Bakan Bayraktar, yanındaki gazeteciye tabletten piyasa fiyatlarını göstererek çarpıcı bir gerçeği paylaştı. Bakan Bayraktar, "Bak tarih 29 Nisan 2026, saat 10'da kaç lira? Sıfır lira. 11'de sıfır, 12'de sıfır. Türkiye'de elektrik sıfır lira arkadaşlar spot piyasada. Bu ne demek biliyor musun? Yani sen kömür madeninden kömür senin için bedava olsa bile o işçiye ödeyeceğin parayı falan ödeyemiyorsun demektir." şeklinde konuştu.

30 BİN İŞÇİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEME: "PEŞKEŞ" İDDİALARINA CEVAP

Meclis'ten alınan yetkiyle 2029 yılına kadar yerli kömüre alım garantisi verdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Kime peşkeş çekiliyor" eleştirilerine tokat gibi bir cevap verdi. Bayraktar, "Türkiye'de kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin kişiye peşkeş çekiyoruz. Var mı buna itirazı olan? Eğer biz o alım garantisini vermeseydik o madenlerin çalışma şansı yok." sözleriyle 30 bin ailenin ekmeğini koruduklarını hatırlattı.

YERLİ KÖMÜRDE ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİ: İŞÇİNİN PARASINI ÖDEMEYENE GEÇİT YOK

Bakanlığın teşvik ve alım garantisi verirken tavizsiz bir duruş sergilediğini belirten Alparslan Bayraktar, devletin üç kırmızı çizgisini şu şekilde sıraladı:

1. İşçiye borcu olan santrale ben bu garantiyi vermiyorum kardeşim dedim. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum yani siz farklı düşünüyorsanız bilmiyorum ama işçinin parasını düşündüm yani ve özellikle bu santrali düşündük yani bunun gibi çünkü yapan yoktu.

2. Bacası olmayan filtresi olmayan santrale ben bu destek şeyini teşviğini vermiyorum dedim. Yanlış mı yaptık? Yapmadık yani, santrale filtre koyacaksın diyorum.

3. Devlete borcu olan işte TKİ'ye bilmem nereye borcu olan santraller varsa bunlardan istifade edemez dedik.

ŞİRKETİN SİNSİ PLANI DEŞİFRE OLDU: "EYLEMİ BİZZAT ONLAR İSTİYOR"

Bakan Bayraktar, maden işçilerinin neden bakanlıkların önüne yönlendirildiğine dair şoke eden bir tespitte bulundu.

İşverenin işçileri hükümete karşı bir koz olarak kullandığını belirten Bayraktar, "İşçilerimiz bunun çok farkında mı bilmiyorum ama arka planda adamın kendisi var kardeşim! Yapın bunlara baskıyı, bana Enerji Bakanlığı o teşviki versin diyor. Sıfır liraya satacağım elektriği 7,5 cente satayım diyor. Peki elektriğin parasını alıyorsun, bu adamların niye parasını vermiyorsun?" sözleriyle holdingin kirli stratejisini açık etti.

"EYLEM YAPILACAK YER BAKANLIK DEĞİL, HOLDİNGİN ÖNÜDÜR"

İşçilerin yanlış yere yönlendirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sen şimdi Enerji Bakanlığına gelip bu eylemi yaptığın zaman adam bundan rahatsız olmuyor ki, 'Daha çok yapsınlar' diyor. İşçilerin eylem yapması gereken yer holdingin önü, adamın evidir. Burada onu rahatsız etmek lazım." diyerek gerçek muhatabın işveren olduğunu vurguladı.

