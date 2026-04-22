Okul saldırılarının perde arkasındaki gerçek: Diziler bahane sanal terör şahane
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplumda büyük üzüntü yaratan olayların faturası televizyon dizilerine kesilmeye çalışılırken, asıl tehlikenin denetimsiz sanal platformlar ve şiddet içerikli oyunlar olduğu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, reklam pastasından büyük pay alan dev mecraların algı operasyonlarına dikkat çekti.
Okullarda yaşanan şiddet olaylarının tek suçlusunun bazı kesimler tarafından televizyon kanalları ve dizileri gibi gösterilerek hedef tahtasına oturtulması tepkilere neden oldu.
HEDEF SAPTIRIYORLAR
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugün konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Aytuğ, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının suçunun tamamen televizyon dizilerine bağlayanların aslında bir hedef şaşırtma çabası içinde olduğunu belirtti. Bu durumun, reklam pastasının yüzde 75'ini alan, denetimsiz, vergisiz ve çoğunlukla kara para aklama tezgahı olarak kullanılan sanal medya platformlarını ve şiddet içerikli internet oyunlarını kurtarmaya yönelik bir operasyon olduğunu vurguladı.
Bu mecraları besleyenlerin bilinçli bir strateji izlediğini vurgulayan Aytuğ, dijital dünyadaki devasa kontrolsüzlüğün üzerinin örtülmek istendiğini sözlerine ekledi.
ÇOCUKLAR TELEVİZYON DEĞİL DİJİTAL TUZAK İZLİYOR
Televizyonda dizi izleyen çocuk neslinin neredeyse kalmadığına dikkat çeken Aytuğ, "Çocuklar artık tüm boş vakitlerini tablet ya da cep telefonlarında oyun oynayarak ya da ne idüğü belirsiz fenomenlerin videolarını izleyerek geçiriyor. Onlar, odalarına kapanıp televizyona göre çok daha denetimsiz bu alanda, adeta bir mayın tarlasında yürüyorlar" sözleriyle anne ve babaları uyardı.
Dijital mecraların yapısına yönelik eleştirilerini sürdüren Aytuğ, "Bu mecranın algoritma tuzakları, bilinçli şekilde çocukları şiddete yönlendiriyor; masum gibi görünen bir oyunda aşamalar geçildikçe ortaya çok daha ağır şiddet unsurlarının yer aldığı oyunlar çıkıyor" cümleleriyle tehlikenin sinsi ilerleyişini aktardı.
TELEVİZYON DİZİLERİ DEVEDE KULAK KALIYOR
Şiddetin asıl kaynağının sanal dünya olduğunu ifade eden Yüksel Aytuğ, bazı sorumsuz dizilerin gidişata etkisinin yadsınamaz olduğunu ancak sanal şiddetin yanında bu dizilerin "devede kulak" kaldığını belirtti. Aytuğ, "Kararlı, kapsamlı ve hedef gözeten 'sanal şiddet'in yanında iki-üç televizyon dizisi devede kulak kalıyor" diyerek asıl mücadelenin verilmesi gereken alanı bir kez daha işaret etti.