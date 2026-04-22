Okul saldırılarının perde arkasındaki gerçek: Diziler bahane sanal terör şahane

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının tek suçlusunun bazı kesimler tarafından televizyon kanalları ve dizileri gibi gösterilerek hedef tahtasına oturtulması tepkilere neden oldu.

HEDEF SAPTIRIYORLAR

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugün konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Aytuğ, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının suçunun tamamen televizyon dizilerine bağlayanların aslında bir hedef şaşırtma çabası içinde olduğunu belirtti. Bu durumun, reklam pastasının yüzde 75'ini alan, denetimsiz, vergisiz ve çoğunlukla kara para aklama tezgahı olarak kullanılan sanal medya platformlarını ve şiddet içerikli internet oyunlarını kurtarmaya yönelik bir operasyon olduğunu vurguladı.

Bu mecraları besleyenlerin bilinçli bir strateji izlediğini vurgulayan Aytuğ, dijital dünyadaki devasa kontrolsüzlüğün üzerinin örtülmek istendiğini sözlerine ekledi.