Sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi! Çocuklar için güvenli liman dönemi başladı

Türkiye, internet ve sosyal medya mecralarındaki karanlık tehditlere karşı adeta bir "dijital kalkan" oluşturdu. Milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren 15 yaş altı sosyal medya sınırlaması, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Sanal dünyanın kontrolsüz dehlizlerinde kaybolan gençleri korumayı hedefleyen bu devrim niteliğindeki düzenleme ile oyun şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkes için yeni bir dönem başlıyor. Artık sanal dünyada "başıboş" hareket etme devri sona ererken, kurallara uymayanları ise milyonluk rekor cezalar bekliyor.

Sosyal medya ve dijital platformlara yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre 15 yaş altı çocuklara hizmet sunulmayacak, platformlar yaş doğrulama ve güvenlik önlemlerini zorunlu hale getirecek. Ailelere denetim yetkisi tanınırken, oyun şirketlerine temsilci bulundurma şartı getirildi.

15 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL MEDYADA PERDE KAPANDI

İnternet dünyasında taşları yerinden oynatacak düzenlemenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "İnternet ve sosyal medya platformlarında milyonlarca genci ve aileyi ilgilendiren düzenlemede 15 yaş altı çocuklara hizmet verilmeyecek" sözleriyle ilk ve en önemli kuralı duyurdu.

Çetin, platformların artık kapılarını 15 yaş altındaki çocuklara tamamen kapatmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Yine yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirler alınmış olacak. Aynı zamanda 15 yaş üstü çocuklar için ayrıştırılmış yani daha güvenli bir hizmet sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bu hamleyle birlikte çocukların dijital dünyadaki ayak izleri sıkı bir denetime tabi tutulacak.

EBEVEYNLERE "DİJİTAL DİREKSİYON" YETKİSİ

Yeni yasa ile birlikte aileler artık çocuklarının sanal dünyadaki hareketlerinden bihaber kalmayacak. Ailelerin denetim yetkisini yasal güvence altına alan düzenlemeye dikkat çeken muhabir Şener Çetin, "Ebeveynlere yönelik kontrol araçları zorunlu olacak. Aileler çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek" şeklinde konuştu.

Bu zorunlu araçlar sayesinde anne ve babalar, çocuklarının karşı karşıya kalabileceği riskleri önceden sezip müdahale etme şansına sahip olacak, böylece dijital ortamda kontrol tamamen ailelerin eline geçecek.

OYUN DÜNYASININ "KONTROLSÜZ" EGEMENLİĞİNE SON

Sanal tehlikenin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olan oyun platformları da yeni düzenlemenin hedefinde. Yurt dışı merkezli oyun şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin artık denetim dışı kalamayacağını belirten Şener Çetin, "Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'den günlük 100 binden fazla erişimi olan yurt dışı oyun platformları artık ülkemizde temsilci bulundurmak zorunda ve usulüne uygun derecelendirilmeyen oyunların sunulması da yine yasaklanmış olacak" sözleriyle aktardı.

Bu adım, çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen ve şiddet dozajı yüksek oyunların kolayca erişilebilir olmasının önüne geçecek.

İHLAL EDEN ŞİRKETLERE 30 MİLYON LİRALIK REKOR CEZA

Devlet, çocukların güvenliğini hiçe sayan platformlara karşı elindeki en ağır yaptırım sopasını gösterdi. Mali yaptırımların ve teknik engellemelerin kapıda olduğunu hatırlatan Şener Çetin, "Tüm bunların yanında yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun şirketlerine ağır yaptırımlar gelecek. Cezalar 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar kesilebilecek. İhlallerin devam etmesi halinde reklam yasağı ve bant daraltma olacak" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenlemeye uyum sağlamaları için şirketlere 6 ay gibi kritik bir süre tanındı.

DEHŞET VEREN GERÇEK: ÇOCUKLARIN YÜZDE 90'I TEHLİKEDE

Düzenlemenin hayati önemini ortaya koyan en çarpıcı veri ise bir akademisyenin saha gözlemlerinden geldi. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini ve yabancılarla kurulan kontrolsüz iletişimi vurgulayan akademisyen, "Çocuklarla çok fazla bir araya gelen bir akademisyenim. Çocuklara şunu soruyorum: 'Kimler hiç tanımadığı biriyle sosyal medya üzerinden konuşuyor?' diye soruyorum. Çocukların %90'ı el kaldırıyor ve diyor ki 'Biz, evet, tanımadığımız kişilerle konuşuyoruz'" ifadeleriyle tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Yeni yasa ile birlikte, akademisyenin dikkat çektiği bu ürkütücü tablonun ortadan kaldırılması ve çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.