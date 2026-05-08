ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere alçak saldırı düzenlendi. Konser alanında bayrak açan gençlere bira şişeleri ve kemerlerle saldıran 6 saldırgan tespit edildi. Emniyet güçleri 6 şüpheliyi yakalayarak adli süreç başlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında stadyumda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde dev bir Türk bayrağı açıldı. Fakat bu öğrencilere bir grup tarafından fiziki müdahalede bulunuldu ve büyük arbede yaşandı.

Ortaya çıkan görüntülerde, konser esnasında tribünlerin üst bölümünde Türk bayraklarının açılmasının ardından marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.

İncelenen görüntülerde, nefret sloganları eşliğinde gözü dönmüş vandalların bayrak açan öğrencilere su şişeleriyle saldırdığı ardından fiziki darp girişiminde bulunduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Türk bayrağına yönelik hassasiyetin vurgulandığı açıklamada, konser sırasında olay çıkardığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, Türk bayrağının milletimiz için taşıdığı manevi değere dikkat çekildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır."

