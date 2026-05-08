ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli yakalandı!
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere alçak saldırı düzenlendi. Konser alanında bayrak açan gençlere bira şişeleri ve kemerlerle saldıran 6 saldırgan tespit edildi. Emniyet güçleri 6 şüpheliyi yakalayarak adli süreç başlattı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında stadyumda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde dev bir Türk bayrağı açıldı. Fakat bu öğrencilere bir grup tarafından fiziki müdahalede bulunuldu ve büyük arbede yaşandı.
Ortaya çıkan görüntülerde, konser esnasında tribünlerin üst bölümünde Türk bayraklarının açılmasının ardından marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.
İncelenen görüntülerde, nefret sloganları eşliğinde gözü dönmüş vandalların bayrak açan öğrencilere su şişeleriyle saldırdığı ardından fiziki darp girişiminde bulunduğu belirlendi.