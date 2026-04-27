Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 10:58 Son Güncelleme: 27 Nisan 2026 11:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş ve çalışma sistemini kökten değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Sabit fazla mesai döneminin sona ermesi beklenirken, saatlik ödeme sisteminin devreye girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte fazla çalışan daha çok kazanacak, gelirler görev ve mesaiye göre değişecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte emniyet teşkilatının çalışma düzeni ve ek ödeme sistemi baştan aşağı değişecek. Yeni modelde sabit fazla mesai uygulaması kaldırılırken, polislerin kazancı yaptıkları ek çalışma süresine göre belirlenecek. Bu değişiklikle birlikte aynı rütbede görev yapan personel arasında gelir farklarının oluşması bekleniyor. Hem çalışma sistemi hem de maaş yapısı yeniden şekillenirken, yeni dönemde performans ve mesai süresi belirleyici olacak.

ÇALIŞAN KAZANACAK Yeni düzenlemeyle birlikte sabit fazla mesai ödemesi kaldırılıyor. Polisler artık yalnızca yaptıkları ek çalışma kadar saatlik ücret alacak. Bu sistemle birlikte farklı sürelerde çalışan personelin aynı ek ödemeyi alması uygulaması sona erecek. Fazla mesai yapan personelin geliri artarken, daha az çalışanların kazancı daha düşük olacak. Böylece sistem, doğrudan çalışma süresine bağlı bir gelir modeline dönüşecek.

MESAİ ÖDEMESİNE ÜST SINIR Hazırlanan taslağa göre fazla mesai ödemelerinde üst limit 17 bin TL olacak. Hesaplama, haftalık 40 saat ve aylık 160 saatin üzerindeki çalışmalar için saatlik bazda yapılacak. Bu düzenleme ile birlikte fazla mesai ödemeleri daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirilirken, belirlenen üst sınırın aşılmaması hedefleniyor.

YENİ ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sistemde 12 saat görev ve 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya düzeni hayata geçirilecek. Bu modelle birlikte polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması planlanıyor. Söz konusu düzenleme ile hem iş yükünün dengelenmesi hem de personelin dinlenme sürelerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.