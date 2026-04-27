Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş ve çalışma sistemini kökten değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Sabit fazla mesai döneminin sona ermesi beklenirken, saatlik ödeme sisteminin devreye girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte fazla çalışan daha çok kazanacak, gelirler görev ve mesaiye göre değişecek.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 1

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte emniyet teşkilatının çalışma düzeni ve ek ödeme sistemi baştan aşağı değişecek.

Yeni modelde sabit fazla mesai uygulaması kaldırılırken, polislerin kazancı yaptıkları ek çalışma süresine göre belirlenecek. Bu değişiklikle birlikte aynı rütbede görev yapan personel arasında gelir farklarının oluşması bekleniyor. Hem çalışma sistemi hem de maaş yapısı yeniden şekillenirken, yeni dönemde performans ve mesai süresi belirleyici olacak.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 2

ÇALIŞAN KAZANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte sabit fazla mesai ödemesi kaldırılıyor. Polisler artık yalnızca yaptıkları ek çalışma kadar saatlik ücret alacak.

Bu sistemle birlikte farklı sürelerde çalışan personelin aynı ek ödemeyi alması uygulaması sona erecek. Fazla mesai yapan personelin geliri artarken, daha az çalışanların kazancı daha düşük olacak. Böylece sistem, doğrudan çalışma süresine bağlı bir gelir modeline dönüşecek.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 3

MESAİ ÖDEMESİNE ÜST SINIR

Hazırlanan taslağa göre fazla mesai ödemelerinde üst limit 17 bin TL olacak. Hesaplama, haftalık 40 saat ve aylık 160 saatin üzerindeki çalışmalar için saatlik bazda yapılacak.

Bu düzenleme ile birlikte fazla mesai ödemeleri daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirilirken, belirlenen üst sınırın aşılmaması hedefleniyor.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 4

YENİ ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sistemde 12 saat görev ve 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya düzeni hayata geçirilecek. Bu modelle birlikte polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması planlanıyor.

Söz konusu düzenleme ile hem iş yükünün dengelenmesi hem de personelin dinlenme sürelerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 5

BAKAN ÇİFTÇİ: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan 2026 tarihinde TBMM'de yaptığı açıklamada düzenlemeye dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, taslak metnin henüz netleşmediğini ve detayların tamamlanması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 6

DÜZENLEME SADECE MAAŞLA SINIRLI DEĞİL

Hazırlanan taslak yalnızca mesai sistemini değil polislerin statüsü ve özlük haklarını da kapsayan geniş bir değişiklik paketi içeriyor.

Bu kapsamda çalışma koşullarından haklara kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 7

POLİSL MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni düzenlemeyle polislerin gelir yapısında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Sabit ek ödeme sisteminin kaldırılmasıyla birlikte maaşlar artık görev, unvan ve yapılan fazla mesaiye göre farklılık gösterecek.

Saatlik mesai modelinin devreye girmesiyle birlikte özellikle fazla çalışan personelin toplam gelirinde artış beklenirken, kazançlar daha performans odaklı hale gelecek. İşte yeni sistemde öne çıkan maaş aralıkları:

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 8

Polis memuru (8/1)

  • Net görev aylığı: 81.617 TL
  • Aylık gelir: 81.617 – 90.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 98.617 – 107.000 TL

Yeni başlayan polis

  • Net görev aylığı: 77.000 – 85.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 94.000 – 102.000 TL
Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 9

Trafik polisi

  • Net görev aylığı: 85.000 – 95.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 102.000 – 112.000 TL

Yunus polisi

  • Net görev aylığı: 85.000 – 95.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 102.000 – 112.000 TL
Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 10

Komiser

  • Net görev aylığı: 86.000 – 95.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 103.000 – 112.000 TL

Başkomiser (3/1)

  • Net görev aylığı: 89.214 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 106.214 – 117.000 TL
Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 11

Emniyet müdürü

  • Net görev aylığı: 95.000 – 115.000 TL
  • Mesai dahil toplam kazanç: 112.000 – 132.000 TL

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ

Yeni modelle birlikte sabit ödeme sistemi sona ererken, "Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın" anlayışı öne çıkacak.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 12

Bu sistemle birlikte polisler arasında gelir farkı artarken, performansa dayalı bir maaş yapısına geçiş yapılacak.

Düzenlemenin önümüzdeki süreçte netleşerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Polislere saatlik ödeme sistemi geliyor: Artık herkes aynı maaşı almayacak 13
