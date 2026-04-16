Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel değerlendirme: Dijital tedbirler artırılacak

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN A HABER'E ÖZEL DEĞERLENDİRME Konuya ilişin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel değerlendirmede bulundu. Gazeteci Abdülkadir Selvi A Haber canlı yayınında Bakan Çiftçi'nin değerlendirmelerine ilişkin "İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin değerlendirmeleri var. A Haber'e yaptığı özel değerlendirmeler, onları bölümler halinde aktarmak isterim. Orada Sayın Bakan bu olayın çok katmanlı bir olay olduğunu, sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyecek kadar ciddi bir olay olduğunu, sadece bugünü değil Türkiye'nin geleceğini de ilgilendiren bir konu olduğunu; güvenlik tedbirleri, aile ve okulun iş birliğiyle bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini ifade ediyor. İsterseniz oradan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin değerlendirmelerinden bazı bölümleri aktarayım." dedi.

Selvi açıklamasında, "Şimdi tabii işin önemli bir kısmı İçişleri Bakanı'nın da söylediği gibi sanırım tek başına güvenlik tedbirleri değil. Evet, çok katmanlı, çok daha önemli, çok daha büyük bir olayla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin değerlendirmesi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan hadiseler yalnızca münferit güvenlik olayları olarak ele alınamayacak kadar derin ve çok katmanlı bir soruna işaret etmektedir. Bu acı tecrübeler çocuklarımızın ve gençlerimizin içinde yetiştiği sosyal, kültürel ve dijital iklimin bütüncül şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır diyor Sayın Bakan. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo sadece okul kapısındaki güvenlik tedbirlerinin değil, aile yapısından mahalle kültürüne, eğitim sisteminden dijital dünyaya kadar uzanan geniş bir alanın yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Aile, çocuğun ilk dünyasıdır. Sevgi, güven, sınır ve sorumluluk bilinci burada şekillenir. Ancak modern hayatın hızında ebeveyn-çocuk ilişkilerinin zayıflaması, birlikte geçirilen nitelikli zamanın azalması ve rehberlik eksikliği çocukların aidiyet duygusunu zedeleyebilmektedir. Maddi imkanların artması, manevi rehberliğin yerini dolduramadığında çocuklar yönünü dış dünyada, çoğu zaman da kontrolsüz alanlarda aramaktadır." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN SADECE DERS ANLATAN DEĞİL AYNI ZAMANDA YOL GÖSTEREN BİR ROL ÜSTLENMELİ"

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyle: "Mahalle kültürünün zayıflaması, akran ilişkilerinin sağlıksızlaşması ve sosyal yalnızlaşma gençleri daha kırılgan hale getirmektedir. Eskiden bir çocuğun davranışı sadece ailenin değil, çevresinin de sorumluluğundayken bugün bu ortak sahiplenme duygusu giderek zayıflamaktadır. Bu durum erken fark edilmesi gereken risklerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Okullar yalnızca akademik bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda karakter inşasının merkezleridir. Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin sadece ders anlatan değil, aynı zamanda yol gösteren bir rol üstlenmesi kritik önemdedir. Erken uyarı mekanizmalarının etkin çalışması, riskli davranışların zamanında tespit edilmesini sağlayacaktır. Bakanın açıklamaları devam ediyor, ben de devam ediyorum. Gençler arasında artan yalnızlık, öfke kontrol sorunları ve duygusal kopuş bu tür olayların arka planında önemli bir yer tutmaktadır. Kendini ifade edemeyen, anlaşılmadığını düşünen bireyler zamanla içe kapanmakta ve ani, yıkıcı tepkilere daha açık hale gelmektedir. Bu nedenle psikososyal destek sistemlerinin yaygınlaştırılması tercih değil zorunluluktur.

"KONTROLSÜZ DİJİTAL MARUZİYET GERÇEKLİK ALGISINI ZEDELEYEBİLMEKTE"

Dijital platformlar çocukların ve gençlerin zihin dünyasını şekillendiren en güçlü alanlardan biri haline gelmiştir. Şiddeti normalleştiren, suçu sıradanlaştıran ve yanlış rol modelleri öne çıkaran içerikler özellikle gelişim çağındaki bireyler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Kontrolsüz dijital maruziyet gerçeklik algısını zedeleyebilmekte ve empati duygusunu zayıflatabilmektedir. Bu nedenle dijital okuryazarlık, içerik denetimi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biri ortak değerlerdir. Merhamet, sorumluluk, saygı ve vicdan gibi kavramlar yalnızca öğretilen değil, yaşatılan değerlerdir. Kültürel ve manevi bağların zayıfladığı bir ortamda gençlerin kendilerine sağlam bir yön bulmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle kültürel mirasın ve manevi değerlerin yeni nesillere doğru şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır."