Bakan Çiftçi: Bu yıl suç örgütlerini bitirmek istiyoruz

A Haber ekranlarında Haktan Uysal ve Banu El’in moderatörlüğünde yayınlanan Gündem Özel programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuk oldu. 8 Mayıs 2026 tarihli yayında Türkiye gündemini sarsan kritik gelişmeler, güvenlik başlıkları ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran konular masaya yatırıldı. Programda, "Saha 2026 Türkiye savunmasının vitrini, Yeni düzenlemeler trafiği nasıl etkileyecek?, Bakan Çiftçi: Trafikteki asayiş olayları azaldı, Uyuşturucu ve sokak çeteleriyle mücadele, "Bu yıl suç örgütlerini bitirmek istiyoruz", Çiftçi: Sanal ortamı devriyelerle izliyoruz, Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirleri arttı, "Sahipsiz 100 sokak hayvanından 80'i toplandı, Gülistan Doku soruşturması: İddialar incelenecek, "Faili meçhul cinayet dosyaları açığa çıkacak", "Polislerimizle ilgili kanun Meclis'e geliyor, Polislerin çalışma sistemi sil baştan mı? "başlıklarına yanıt arandı.