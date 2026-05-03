Kahramanmaraş'taki okul saldırısından bir acı haber daha: 11 yaşındaki Almina'yı kaybettik
Kahramanmaraş’ta 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda ağır yaralanan Ağaoğlu, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
KAFASINDAN VURULMUŞTU
Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ
Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.