Bakan Çiftçi’den A Haber’de net mesaj: Bu yıl suç örgütlerini bitireceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin güvenliği, suçla mücadele ve kamu düzenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80’e ulaştığını belirten Çiftçi, trafik kazalarının ekonomiye yüklediği 280 milyar dolarlık maliyete dikkat çekti. Uyuşturucu operasyonları ve “yeni nesil suç örgütleri”ne karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıktan sokak suçlarına kadar tüm suç odaklarına karşı tavizsiz mücadele mesajı verdi. Sahipsiz sokak hayvanları sorununda ekim ayını işaret eden Çiftçi, ODTÜ’deki bayrak provokasyonuna ilişkin de “Gerekli hesabı verecekler” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber ekranlarında gündemi merak edilen tüm soruları yanıtladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: "FAİLİ MEÇHUL TÜM CİNAYETLER AYDINLATILACAK"

SAVUNMA SANAYİSİNDE %100 YERLİLİK HEDEFİ VE DEV FÜZE

Güne yoğun bir programla başladığını ve savunma sanayisindeki muazzam tabloya şahitlik ettiğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gördüklerimden gururlanmamak mümkün değildi, savunma sanayimiz büyük bir seviye atladı. Yerlilik ve millilik oranımız %80'lere ulaştı, inşallah kalan %20'yi de tamamlayarak güvenlik alanında %100'e ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Fuar alanında sergilenen devasa yerli füzeye dikkat çeken Bakan Çiftçi, "35 metre uzunluğunda, 38 ton ağırlığında devasa bir balistik füze gördüm, inşallah daha da güzellerini yapabilecek durumdayız" sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı teknolojik gücü vurguladı.

BAKAN ÇİFTÇİ TRAFİK VERİLİNİ AÇIKLADI

TRAFİK KAZALARININ 9 YILLIK FATURASI: 280.6 MİLYAR DOLAR

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından yapılan sarsıcı maliyet analizini paylaşan Bakan Çiftçi, trafik kazalarının sadece can yakmadığını, ekonomiyi de vurduğunu belirtti. 2015-2024 yılları arasındaki tabloyu açıklayan Bakan Çiftçi, "9 yıllık maliyet yaklaşık 280.6 milyar dolar. Bunun içinde yarım kalan hayatlar, sağlık, yargı ve üretim kaybı maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

2024 yılındaki sosyal maliyetin 61 milyar dolara yükselerek gayrisafi milli hasılanın %4.5'ine ulaştığını kaydeden Bakan, bu tablonun vahametine dikkat çekti.

YENİ TRAFİK KANUNU MEYVELERİNİ VERDİ: CAN KAYIPLARI DÜŞÜYOR

27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemelerinin ardından sahadaki rakamların umut verici olduğunu ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama can kaybının yaklaşık %10 oranında düştüğünü müjdeleyen Bakan, kurallara uyum kültürünün yerleşmeye başladığını belirtti.

MAGANDALARA PLAKA ÜZERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Trafikte huzuru bozanlara karşı teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını hatırlatan Bakan Çiftçi, "Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali %78, drift atma %62, hız ihlalleri ise %60 oranında azaldı" sözleriyle denetimlerin kararlılığını aktardı.

Kask kullanmama, ehliyetsiz araç kullanma ve ters yön ihlallerinde de büyük düşüşler yaşandığını belirten Bakan, caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

TRAFİKTE ASAYİŞ DÖNEMİ: HALAY ÇEKENE VE SİLAH ÇEKENE GEÇİT YOK

Trafikte yaşanan asayiş olaylarına karşı da sert tedbirlerin alındığını ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yolda durup halay çekenler, kutlama yapanlar veya tartıştığı sürücüye silah-sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle trafikteki asayiş olayları azalmaya başladı. Rakamlar gösteriyor ki maksat hasıl oldu, caydırıcılık sağlandı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yollarını güvenli hale getirmek için mücadelenin kesintisiz süreceğini belirten Bakan, A Haber ekranlarından tüm sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

SOKAK EŞKIYALARINA VE MOTOSİKLET TERÖRÜNE GEÇİT YOK!

MOTOSİKLET KAZALARINDA KORKUTAN TABLO: YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Türkiye'deki araç hareketliliğine ilişkin çarpıcı verileri paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle motosiklet sayısındaki devasa artışa dikkat çekti. 2019 yılında 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2025 yılında 7.3 milyona ulaştığını belirten Bakan Çiftçi, "Normal araçlardaki artış %5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların %25.6'sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025'te bu oran %50.2'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

2026 yılının ilk dört ayında da benzer bir tablonun sürdüğünü vurgulayan Bakan, kazalardaki kusur oranının %67.7 gibi çok yüksek bir seviyede olduğunu dile getirdi.

MOTOKURYELER VE HIZ İHLALİ MERCEK ALTINDA

Motosiklet kazalarının nedenlerini detaylandıran Bakan Çiftçi, hız ihlalleri ve kavşak kurallarının hiçe sayılmasının faciaya davetiye çıkardığını söyledi. Özellikle motokuryelerle ilgili özel bir parantez açan Bakan Mustafa Çiftçi, "Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde %1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı %19.8. Bu çok ciddi bir rakam" sözleriyle tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Hız, kırmızı ışık, kask kullanımı ve ters yön ihlallerinin kazalarda başrol oynadığını belirten Çiftçi, "Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur; biz denetimleri artırma kararı aldık. Amacımız ceza yazmak değil, güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak" şeklinde konuştu.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ: RACON YOK, KURALSALSIZLIK VAR

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne karşı yürütülen amansız mücadeleyi de tüm detaylarıyla anlattı. Eski mafya tipi örgütlenmelerden çok farklı olan bu yapıları "sokak eşkıyaları" olarak tanımlayan Bakan Çiftçi, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar" sözleriyle bu grupların tehlikeli yüzünü deşifre etti.

Çizgi film karakterlerinin isimlerini kullanan, dövmeli, kısa şortlu ve lüks yaşam düşkünü bu profillerin aile bağlarının zayıf olduğunu belirten Bakan, "Yurt dışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

2026: SUÇ ÇETELERİ VE SOKAK HAYVANLARIYLA MÜCADELE YILI

Görevi süresince belirlediği stratejik hedeflerin altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı için kararlılık mesajı verdi. Bu yılı organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Çiftçi, "2025'in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026'nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik" bilgilerini paylaştı. Rakamların sahadaki kararlılığı yansıttığını belirten Bakan, "Yeni nesil çetelerle mücadeleyi ve sokaklardaki sorunları tamamen bitireceğiz" diyerek halkın huzuru için operasyonların genişleyerek devam edeceğini sözleriyle aktardı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE 8 İLDE ŞAFAK BASKINI

Sokaklarda korku salmaya çalışan yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Mustafa Çiftçi, Adana merkezli KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmanın sonuçlarını aktardı.

8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 302 şüphelinin hedef alındığını belirten Bakan Çiftçi, "Bu operasyon neticesinde 221 kişi tutuklandı ve oradaki yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Bu mücadelemiz hız kesmeden devam edecek" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Ayrıca Gaziantep'te Jandarma tarafından 7 ilde yürütülen yasadışı bahis operasyonuna da değinen Bakan, suç aletlerinin ve paraların ele geçirildiği bu operasyonlarla suç örgütlerini iş yapamaz hale getireceklerini vurguladı.

ZEHİR TACİRLERİNE REKOR DARBE: 18 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadelede 2025 ve 2026 yıllarının ilk 4 aylık verilerini karşılaştıran Bakan Mustafa Çiftçi, rakamların sahadaki amansız takibi kanıtladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12.6 ton uyuşturucu ele geçirilirken bu yıl bu rakamın 18 tona yükseldiğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Zehir tacirlerine fırsat vermeme konusunda kesinlikle kararlıyız. 45.2 milyon adet olan hap ele geçirme sayısını bu yıl 52 milyona çıkardık. Sokaklarımızı ve çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Operasyon sayısının 17 bin 910'a ulaştığını belirten Bakan, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik kıskacın her geçen gün daraldığını sözleriyle aktardı.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE YEDAM TAVSİYESİ

Uyuşturucu batağına düşen ve kurtulmak isteyen vatandaşlara da seslenen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeşilay bünyesindeki YEDAM'ların önemine dikkat çekti.

Gönüllülük ve gizlilik esasına dayalı tedavi süreçlerinin başarısını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bu müpteladan kurtulmak isteyenlere Yeşilay'daki YEDAM'ları tavsiye ediyorum. Kimliklerini ifşa etmeden çok güzel bir tedavi süreci yürütüyorlar, her ilimizde mevcut olan bu merkezlere gönül rahatlığıyla başvurabilirler" şeklinde konuştu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı AMATEM'lerin de devrede olduğunu ancak YEDAM'ın bu konuda çok etkili bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

AVRUPA'YA GÖRE TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜVENLİ

Madde bağlantılı ölümler konusunda Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasındaki konumunu uluslararası raporlarla değerlendiren Bakan Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin bu alanda başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.

1 milyon nüfusa düşen ölüm oranlarında Türkiye'nin düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "21 Avrupa ülkesi arasında Türkiye 5.1 oranla 18. sırada yer alıyor. Avrupa içerisinde madde bağlantılı ölümlerin Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla çok daha az olduğunu söyleyebiliriz" sözleriyle Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki başarısının rakamlara yansıdığını ifade etti.

SİBER DOLANDIRICILARIN KABUSU: DOLUNAY PROJESİ

Vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden ağlarına düşüren siber dolandırıcılarla ilgili yürütülen yeni bir çalışmanın müjdesini veren Bakan Çiftçi, Adalet Bakanlığı ile eş güdümlü çalıştıklarını belirtti.

"Dolunay Projesi" adını verdikleri sistemin siber suçlarla mücadelede yeni bir dönem başlatacağını ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Jandarmamızın ve emniyetimizin hazırladığı bu projeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı katında bir sunuma dönüştüreceğiz. Hayata geçtiği takdirde siber dolandırıcılarla çok daha etkili bir mücadele yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında akaryakıt, sigara ve elektronik sigara operasyonlarının da 2026 yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

ZEHİR TACİRLERİNE "AYRIMSIZ" DARBE: TORBACIDAN BARONA HERKES HEDEFTE

Uyuşturucuyla mücadelede kimseye imtiyaz tanınmadığının altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonların kapsamına dair, "Bu işe karışan, yanlışa bulaşan her kimse; bu ünlü olsun, ünsüz olsun... Sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar veya bunu kullananlara yönelik olarak operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suçun faili kim olursa olsun adaletin tecelli edeceğini vurgulayan Bakan, sokakların zehir tacirlerinden temizlenmesi konusundaki kararlılığı bir kez daha teyit etti.

FİRARİ SUÇLULAR İÇİN ÇEMBER DARALIYOR: İADELERDE REKOR ARTIŞ

Yurt dışına kaçarak takipten kurtulabileceğini sanan suçlulara yönelik yürütülen uluslararası operasyonlarda devasa bir başarı yakalandı. 2025 ve 2026 yıllarının ilk 4 ayını kıyaslayan Bakan Çiftçi, kırmızı bülten ve difüzyon mesajlarıyla yakalanan şahıs sayısındaki artışı dikkat çekici bulduğunu belirterek, "Yurt dışına kaçmakla takipten kurtulabileceklerini zannediyorlar. Geçen sene ilk 4 ayda 165 şahıs yakalanmışken, bu sene bu rakam 239'a yükseldi. Ülkemize iade edilen kişi sayısında ise neredeyse üç katı bir artış var; geçen sene 91 kişi iade edilmişken bu sene 292 kişinin iadesi sağlandı" sözleriyle aktardı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI "YÜZLEŞME" DİPLOMASİSİ

Dış seyahatlerde ve ikili görüşmelerde Türkiye'nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde masaya koyduklarını ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Yabancı ülkelerden gelen mevkidaşlarımıza, ülkelerinde barındırdıkları FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütü üyelerini mutlak suretle söylüyoruz. Bunu yüzlerine ifade ediyoruz; hala iade edilmediklerini dile getiriyoruz. Bu kişilerin adaletin önüne çıkarılması noktasında gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Çiftçi, suçluların sığındığı limanları kurutmak için diplomasinin ve emniyet birimlerinin tam koordinasyonla çalıştığını vurguladı.

SANAL DÜNYADA "SİBER DEVRİYE" DÖNEMİ: YASADIŞI BAHİSE ÜÇ KAT DARBE

Suçun dijital mecralara kaymasıyla birlikte "Siber Devriyeler"in 81 ilde teyakkuza geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, sanal alemdeki operasyonların bilançosunu paylaştı.

2026 yılının ilk 4 ayında suç unsuru tespit edilen hesap sayısının 100 bine yaklaştığını kaydeden Bakan Çiftçi, özellikle yasadışı bahis sitelerine yönelik engellemeleri, "Erişimi engellenen yasadışı bahis siteleri geçen sene 11 bin 869 iken bu sene 31 bine, neredeyse üç katına yükselmiş durumda. Bu da emniyetimizin ve jandarmamızın sanal alemde bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor" sözleriyle aktardı.

DOLANDIRICILARIN TUZAKLARI BİR BİR BOZULUYOR

Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara karşı siber operasyonların hız kesmediğini ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, erişim engelleri ve URL kapamalarıyla suçun önünün kesildiğini belirtti.

Sanal devriyelerin 7/24 esaslı çalıştığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Suç artık sadece sokakta değil sanal alemde de işleniyor. Biz sanal ortamı da sanal devriyelerimizle sürekli izliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok net bir iradesi var; bu mücadele artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Siber suçlarla mücadelede operasyon sayısının her geçen gün arttığını belirten Bakan, dijital suç şebekelerinin inlerine girmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Çiftçi, gündemi sarsan organize okul saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çocukları hedef alan yapılara karşı kapsamlı mücadele yürütüleceğini belirten Çiftçi, saldırıların uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını söyledi.

DEVLETİN 'SİBER KALKAN' OPERASYONU BAŞLADI

Türkiye, siber suçlardan okul güvenliğine, yasa dışı bahis çetelerinden sokak güvenliğine kadar uzanan kapsamlı bir mücadele sürecine girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, dijital dünyada anonim hesapların suç işlenmesini kolaylaştırdığını belirterek sosyal medyada kimlik doğrulama sistemine geçilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından, polislerin yanı sıra bekçilerin ve bazı bölgelerde güvenlik korucularının da okul çevrelerinde görevlendirileceğini açıklayan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların ise sonbahara kadar büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

SANAL KUMAR BARONLARINA DARBE

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarma birimlerinin sanal suçlarla mücadeleyi yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Çiftçi, "Yasa dışı bahis sitesi sayısı 11 bin 869 iken 31 bine yükselmiş durumda. Bu da emniyetimizin ve jandarmamızın bu alanda ciddi bir mücadele yürüttüğünü gösteriyor. Bundan sonra da mücadelemiz artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda net bir iradesi var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA 'KİMLİK' DÖNEMİ

Siber suçların önlenmesi ve dijital zorbalığın azaltılması amacıyla sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulama sisteminin gündemde olduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu uygulamanın suç oranlarını azaltabileceğini söyledi.

Çiftçi, "Kimlik doğrulamayla yapılacak sosyal medya hesap girişleri, sanal ortamda işlenen suçların azalmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü bugüne kadar kimin hangi hesabı kullandığı ve nereden işlem yaptığı çoğu zaman tespit edilemiyordu" dedi.

DİJİTAL ORTAMDAKİ TEHLİKELER: AİLELERE KRİTİK UYARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından çocukların çevrim içi oyunlar ve sosyal medya üzerinden zararlı grupların etkisine girebildiğine dikkat çeken Çiftçi, yalnızca güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını vurguladı.

Çiftçi, "Bu mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim yürütmemiz mümkün değil. Ailelerin de çocuklarını yakından takip etmesi gerekiyor. Kimlerle arkadaşlık yaptıkları, hangi sitelere girdikleri, okula devam durumları dikkatle izlenmeli. Üniversitelerden belediyelere, devlet kurumlarından sivil topluma kadar herkesin sorumluluğu var. Ancak birlikte mücadele edersek siber suçların önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Eğitim kurumlarındaki fiziksel güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Bakan Çiftçi, riskli bölgelerde görev yapan personel sayısının yükseltildiğini açıkladı. Çiftçi, "Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini artırdık. Daha önce yılda iki kez yapılan güvenli okul toplantılarını artık her ay gerçekleştiriyoruz. Riskli okullarda zaten polislerimiz görev yapıyordu. Son olayların ardından bekçilerimizi, bazı bölgelerde ise güvenlik korucularımızı da görevlendirdik" dedi.

Türkiye genelindeki tüm okullara polis görevlendirilmesinin mevcut personel yapısıyla mümkün olmadığını ifade eden Çiftçi, "Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir. Bu durumda kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Bu nedenle okul yönetimlerine ve ailelere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"BİREYSEL RADİKALLEŞME" İDDİASI İNCELENİYOR

Okul saldırılarını gerçekleştiren faillerin yurt dışı bağlantıları olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, güvenlik birimlerinin konuyu titizlikle araştırdığını söyledi.

Çiftçi, "Bireysel radikalleşme üzerinde duruyoruz. Bu saldırıları gerçekleştiren çocukların yurt dışındaki bazı örneklerden etkilenmiş olabileceğini değerlendiriyoruz. İstihbarat birimlerimiz, uluslararası bağlantı ya da yönlendirme olup olmadığını araştırıyor. Böyle bir durum varsa ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA SON AŞAMA

Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, sürecin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Çiftçi, "Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların yaklaşık yüzde 80'i toplandı. Kalan kısmın da yıl sonuna kadar, özellikle Eylül-Ekim döneminde barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmasını hedefliyoruz" dedi.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR KÖPEKLER YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR"

Bakan Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yürütülen çalışmalar nedeniyle yoğun eleştiriler ve sosyal medya kampanyalarıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, buna rağmen geri adım atmadıklarını söyledi. Çiftçi, "Ben Erzurum'da çalışmalara çok erken başladım. Büyükşehirlerin sıraya girmesini beklemedik. Nisan ayı gibi süreci başlattık. Bütün toplantılara kendim başkanlık ettim. Belediye başkanlarıyla görüştük, kaymakamlarımızla toplantılar yaptık. Israrlı takipler sonucunda Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı itibarıyla Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık ve barınaklara aldık" ifadelerini kullandı.

ERZURUM MODELİ NASIL UYGULANDI?

Çiftçi, Erzurum'da yürütülen uygulamanın Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Sürecin kolay olmadığını belirten Bakan Çiftçi, hayvan hakları savunucularından yoğun tepki aldıklarını anlattı.

Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarını savunan kesimin ciddi linç kampanyalarına maruz kaldık. Ellerinden kurtuluş yok zaten. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında bir grup hayvan öldü. Veteriner raporları vardı. Ama bu olay üzerinden büyük bir kampanya yürüttüler. 'Hayvanları böyle topladılar' diyerek sosyal medyada algı oluşturmaya çalıştılar. Ama biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR PARKA GİDEMİYOR, YAŞLILAR CAMİYE ÇIKAMIYOR"

Sokak güvenliğinin sağlanmasının devletin görevi olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, mevcut yasal düzenlemeyle birlikte sokak hayvanlarının artık barınaklarda tutulmasının esas hale geldiğini söyledi.

Çiftçi, "Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye çıkamıyor. Sahipsiz hayvanlar insanlara saldırırken devletin hiçbir şey yapmaması düşünülemez. 2024 yılında yasa değişti. Artık bu hayvanların yeri sokaklar değil; barınaklar. Bu hayvanlar toplanacak, tedavi edilecek, kısırlaştırılacak ve barınaklarda muhafaza edilecek" dedi.

Programda dikkat çeken başlıklardan biri de bazı çevrelerin düzenlemeye gösterdiği tepki oldu. Çiftçi, bu süreçte ekonomik çıkar elde eden yapıların bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Aslında hayvan hakları savunucularının bu çalışmalardan memnun olması gerekir. Çünkü sokakta aç kalan, tedavi olamayan hayvanlar artık koruma altına alınıyor. Ama burada rantı kesilenler var. Asıl saldıran, linç eden güruh onlar. Mamalarının kesilmesinden dolayı bu tepkiyi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

VAN'DAKİ FACİA SONRASI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Van'da küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin de konuşan Çiftçi, olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çiftçi, "Olayın duyulmasının ardından hemen mülkiye müfettişi görevlendirdik. Eğer burada ihmal ya da kusur tespit edilirse gerekli kanuni işlemler yapılacak. Belediye başkanı hakkında da ihmali varsa soruşturma izni verilip adli mercilere sevk edeceğiz" dedi.

"2026 TÜRKİYESİ'NE YAKIŞMIYOR"

Yaşanan olayların Türkiye'nin gündeminde yer almaması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, yıl sonuna kadar bu sorunun çözülmesini hedeflediklerini söyledi. Çiftçi, "2026 Türkiye'sine bunlar yakışmıyor. Güvenli sokaklar istiyoruz. Hayvanların yeri artık sokak değil, barınak. Önceden 'yakala, tedavi et, bırak' mantığı vardı. Şimdi 'yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et' anlayışı uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"100 DİKİŞ ATILAN ÇOCUĞU GÖRÜNCE KARARLILIĞIMIZ ARTTI"

Bakan Çiftçi, Erzurum'un Narman ilçesinde yaşanan saldırının kendisini derinden etkilediğini de anlattı. Hastanede ziyaret ettiği küçük çocuğun durumunun hafızasına kazındığını ifade eden Çiftçi, bu olayın ardından mücadelede daha kararlı hale geldiklerini söyledi.

Çiftçi, "Çocuğu hastanede ziyaret ettim. Ameliyathanedeydi. Girdiğimde kulağını dikiyorlardı. İlk etapta 60 dikiş atılmıştı, sonrasında 100 dikişe ulaştı. Çocuğun başı, boynu, kulağı perişan haldeydi. O tabloyu görünce etkin mücadele yürütmemiz gerektiğine kesin olarak kanaat getirdim" dedi.

BELEDİYELERE AÇIK ÇAĞRI

Çiftçi, belediyelere yönelik net mesajlar da verdi. Yasal sürecin 2028'e kadar süre tanıdığını ancak belediyelerin beklemeden harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, "Kim çocuğunun saldırıya uğramasını ister? Kim evladının başına yüzlerce dikiş atılmasını ister? Belediyeler kendilerini o ailelerin yerine koymalı. Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kurun, hayvanları toplayın ve bu süreci hızlandırın" sözleriyle çağrıda bulundu.

İRAN SINIRINDA SON DURUM: HERHANGİ BİR GÖÇ DALGASI YOK

Programın ikinci bölümünde düzensiz göç ve sınır güvenliği masaya yatırıldı. İran-İsrail-ABD hattındaki gerilim nedeniyle Türkiye sınırlarında yaşanan hareketlilik sorulan Bakan Çiftçi, dikkat çeken bilgiler paylaştı. Çiftçi, "İran'la 560 kilometrelik sınırımız var. 28 Şubat'ta başlayan savaş sürecinden bu yana İran'dan Türkiye'ye doğru herhangi bir düzenli ya da düzensiz göç hareketi olmadı. Hatta İran'ın kendi vatandaşlarının geçişine sınırlama getirmesi nedeniyle geçiş oranları üçte bir seviyesine kadar düştü" dedi.

SINIRLARDA "ÇELİK KALKAN"

Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulandığını belirten Çiftçi, duvarlar, termal kameralar, dronlar ve keşif sistemleriyle sınır hattının sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi. Çiftçi, "Şu anda 1412 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı. 89 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Termal kameralar, optik kuleler, devriye yolları, keşif gözetleme araçları ve dronlarla sınır güvenliğimizi sürekli takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin düzensiz göç konusunda önemli bir dönüşüm yaşadığını da vurguladı. Çiftçi, "Türkiye artık düzensiz göçmenlerin rahatça girip barınabileceği bir ülke değil. Gelse bile rahat çalışamayacağı, tespit edildiğinde sınır dışı edileceği bir sistem kuruldu" dedi.

SURİYE'YE DÖNÜŞLERDE DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, 2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin 568 kişinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Çiftçi, "2016'dan 2025'e kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 407 bin 568'e ulaştı. Özellikle 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra geri dönüşlerde hızlanma yaşandı" şeklinde konuştu.

ODTÜ'DE BAYRAK PROVOKASYONU! "AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Programın son bölümünde ODTÜ'de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyon gündeme geldi. Bakan Çiftçi, olayın ardından güvenlik güçlerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirtti. Çiftçi, "Bunu açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bayrağımıza yapılan saygısızlığın affedilmesi mümkün değil. Güvenlik kuvvetlerimiz hızlı şekilde reaksiyon gösterdi ve olaya karışan şahıslar yakalandı" dedi.

GÖZALTILAR ARTABİLİR

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, yeni gözaltıların da olabileceğini söyledi. Çiftçi, "Şu ana kadar 6 kişi gözaltına alındı. Ancak çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gözaltı sayısının artması da mümkün" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA MÜFETTİŞ ORDUSU SAHADA

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen idari ve adli soruşturmanın detaylarını ilk kez bu kadar kapsamlı paylaşan Bakan Mustafa Çiftçi, "Öncelikle müfettişlerimiz henüz raporlarını tam tamamlamadılar. Olay ilk duyulduğunda iki mülkiye müfettişimizi görevlendirmiştik, onlar önceki dönem valisi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın derinleştiğini belirten Bakan Çiftçi, "2020 yılından bugüne etkili bir soruşturma yürütüldü mü, herhangi bir ihmal veya eksiklik var mı diye ekstradan iki mülkiye ve iki de polis müfettişi daha görevlendirdik. Yani toplamda altı müfettişimiz konuyu enine boyuna inceliyor" sözleriyle adaletin titizlikle işlediğini vurguladı.

Gülistan Doku'nun bulunması için her türlü imkanın seferber edildiğini kaydeden Çiftçi, "Gülistan'ın nereye gömüldüğünü, mezarının nerede olduğunu bulma konusunda JASAT ekiplerimiz sahada çok yönlü bir çalışma yürütüyor" şeklinde konuştu.

MEKSİKA ÜZERİNDEN ABD'YE KAÇAN FİRARİYE YAKIN TAKİP

Adalet önünden kaçmaya çalışan suçluların izinin dünyanın neresinde olursa olsun sürüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, kritik bir firari ismin rotasını deşifre etti. Şahsın önce yasadışı yollarla Meksika'ya, oradan da ABD'ye geçtiğini tespit ettiklerini söyleyen Mustafa Çiftçi, "Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik, yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Kırmızı bülten çalışmalarımız sürüyor. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türk polisi peşlerini bırakmayacak" sözleriyle firari suçlulara gözdağı verdi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE %97'LİK REKOR BAŞARI

Türkiye'nin faili meçhul cinayetler ayıbından büyük oranda kurtulduğunu rakamlarla ortaya koyan Bakan Çiftçi, "2002 yılından bugüne faili meçhul cinayetlerin %97'si aydınlatılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde tam 19 yıl önce işlenmiş bir cinayeti aydınlattık" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile tam bir eşgüdüm içerisinde çalıştıklarını belirten Çiftçi, "Ne zaman işlenmiş olursa olsun bu cinayetleri aydınlatmak devletin borcudur. JASAT ekiplerimizi tüm faili meçhul dosyalar için görevlendirdik, tüm imkanlarımızı birleştiriyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

MADENCİ EYLEMİNDE BAKAN ARABULUCULUĞU: PROVOKASYON ÖNLENDİ

Ankara'da günlerce süren madenci eyleminin perde arkasındaki diplomatik trafiği de Bakan Çiftçi ilk kez anlattı. Enerji ve Çalışma Bakanları ile yürüttüğü arabuluculuk sürecine değinen Mustafa Çiftçi, "Meselenin tatlıya bağlanması için patronu bizzat aradım ve işçilerin alacaklarının ödenmesini istedim. Bazı marjinal sol grupların olayı provoke etmesine izin vermedik" sözleriyle aktardı.

Emniyet teşkilatına işçilere karşı sert müdahalede bulunulmaması talimatını verdiğini söyleyen Bakan, "Görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlandı, işçilerimiz alacaklarını aldı ve olay teşekkür çiçekleriyle kapandı" ifadelerini kullandı.

MAKAM ODASINDAKİ 2. ABDÜLHAMİD HAN PORTESİ TARTIŞMALARINA NET YANIT

Makam odasında Sultan Abdülhamid Han, Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin bir arada bulunmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Çiftçi, "Abdülhamid Han 19. yüzyılın, Atatürk 20. yüzyılın, Sayın Cumhurbaşkanımız ise 21. yüzyılın lideridir. Sultan Abdülhamid, İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle 'Son İmparator'dur ve ona büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu.

Avustralya'nın Hobart Adası'nda yaşadığı bir anıyı paylaşan Bakan Çiftçi, "Hobart Adası'nda bir camide Sultan Abdülhamid'in resmini gördüm. 110 yıl önce oraya temsilci göndermiş. İşte bu devlet vizyonudur" sözleriyle ecdat mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı. Bakan Çiftçi, "Ecdadımız Sultan Abdülhamid de, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de bizimdir; hepsine hürmetimiz sonsuzdur" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

POLİSİN ÇALIŞMA SAATLERİNE NEŞTER: 12/36 SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Teşkilatın en büyük beklentilerinden biri olan çalışma saatleri düzenlemesine ilişkin kararlılık mesajı veren Bakan Mustafa Çiftçi, "Göreve geldiğim günden beri 12/36 saat mevzusu üzerinde çalışıyoruz. Bunu hayata geçirme konusunda bakan yardımcılarımız ve Emniyet Genel Müdürümüzle ortak bir iradeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Bu sistemi desteklemek amacıyla bekçilerin görev tanımında değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisini valilerimize devrettim. Artık sadece gece değil gündüz de çalışabilecekler; böylece polisin nöbet tuttuğu yerlerde polisin yerini ikame edebilecekler" sözleriyle yeni stratejiyi aktardı.

Personel takviyesi konusunda yönetmelik değişikliğine gidildiğini müjdeleyen Bakan Çiftçi, "Şu anda 10 bin polis adayımız var ve mezuniyetlerini iki ay erkene aldık. Mayıs sonu veya haziran başında mezuniyetlerini gerçekleştirip onları Emniyet Müdürlüklerimize tayin edeceğiz" şeklinde konuştu. Bakan, bu adımın 12/36 çalışma sistemine geçişte büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

EMNİYET GÜÇLERİNE EK MESAİ DÜZENLEMESİ GELİYOR

EMNİYET AMİRLERİNE TERFİ YOLU AÇILIYOR: MECLİS'TE KRİTİK DÜZENLEME

Rütbeli amirlerde yaşanan terfi yığılmasını çözmek için yasal sürecin başladığını duyuran Bakan Mustafa Çiftçi, "Başkomiserlikten emniyet amirliğine ve 2. sınıftan 1. sınıfa geçişlerde bir yığılma vardı. Bu engeli aşmak için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sevk ettik. Siyasi partilerin mutabakatıyla bu sorun önümüzdeki günlerde çözülecek" ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının kurumsal yapısını modernize edecek yeni Teşkilat Kanunu hazırlıklarında sona gelindiğini belirten Bakan Çiftçi, "Mevcut kanun 1937 yılında çıkmış ve 350 bin kişilik dev kadroya artık dar geliyor. Yeni Teşkilat Kanunu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana sunumunu yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile istişare ettikten sonra gündeme getireceğiz" sözleriyle tarihi reformun işaretini verdi.

POLİSE FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE ŞARK HİZMETİNDE YENİ DÖNEM

Polislerin özlük haklarına ilişkin de önemli bir gelişmeyi paylaşan Bakan Mustafa Çiftçi, "Eğer 12/36'ya rağmen fazla çalışma olursa, Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2027 başı itibarıyla fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda bir düzenlememiz olacak" şeklinde konuştu. Şark hizmetiyle ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, "Bu sene üç ilimizi daha şark hizmetinden kaldırıyoruz; şark illerinin sayısını zamanla azaltacağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ POLİSLERE LOJMAN SEFERBERLİĞİ: "BU SENE ARAÇ DEĞİL KONUT ALACAĞIZ"

İstanbul'daki hayat pahalılığı ve barınma sorununa karşı radikal bir karar aldıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul Valimizle görüştük; bu sene araç alımına ara verip toplu lojman alımı yapacağız. Emlak Konut ve TOKİ'nin hazır konutlarını alıp polislerimizin kullanımına sunacağız; özellikle tek maaşlı ve çocukları okuyan memurlarımızı rahatlatacağız" sözleriyle lojman müjdesini verdi.

HİZMET ALIMI PERSONELİNE KADRO SİNYALİ

Bakanlık bünyesinde hizmet alımıyla çalışan personelin durumuna da değinen Bakan Çiftçi, "Bu biraz da Maliye'nin vereceği kadroya bağlı. İmkan olursa diğerleri gibi neden olmasın ama şimdiden kimseyi boş beklentiye sokmak istemem, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAYATİ UYARI: "BAYRAM EVİ YAS EVİ OLMASIN"

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi vatandaşları kurallara uymaya davet eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Denetimlerimizi hem emniyet hem jandarmada en üst seviyeye çıkaracağız ancak vatandaşlarımızdan istirhamımızdır; lütfen kurallara uyun. Bayram evi yas evi olmasın istiyoruz" sözleriyle uyarılarda bulundu.

