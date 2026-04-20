Çocukları hedef alan siber tehdit! Algoritmalar şiddeti ve kutuplaşmayı besliyor

Türkiye’nin geleceği olan çocuklar, denetimsiz dijital mecraların ve sinsi algoritmaların kıskacında.Son zamanlarda toplumda infial yaratan çocuk şiddeti vakaları, gözleri kontrolsüz internet içeriklerine ve karanlık oyun platformlarına çevirdi. Uzmanlar, dev teknoloji şirketlerinin kâr hırsıyla gençlerin zihnini adeta birer şiddet makinesine dönüştürdüğünü vurgularken; siber dünyanın arka sokaklarında kurulan tuzaklar bir bir deşifre ediliyor.

Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları, buz dağının sadece görünen yüzü oldu.

Can kayıplarıyla sonuçlanan bu elim hadiselerin faillerinin dijital geçmişi incelendiğinde, katillerin en büyük ortak noktasının şiddet içerikli sanal oyunlar olduğu belirlendi.

SALDIRGANLAR DİJİTAL OYUN BAĞIMLISI

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, "Bu oyunlar masum bir eğlence değil, bir neslin zihnine düzenlenen sessiz ve derin bir ruh suikastıdır" ifadelerini kullandı.

Dijital platformların masum birer eğlence aracı olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu hatırlatan uzmanlar, tehlikenin evlerin içine kadar sızdığını belirtti.

GERÇEKLİK ALGISI YIKILIYOR

Dijital oyunların çocukların ruh dünyasında bıraktığı hasar, fiziksel şiddete zemin hazırlıyor.

Oyunlarda öldürmeyi ve zarar vermeyi sıradan bir eylem gibi gören çocukların gerçek dünya ile bağının koptuğuna dikkat çeken uzmanlar, "Oyunlarda karşı tarafa verdiği zararı hissedemiyor. Fiziksel ortamda da o duyguyu hissedemediği için saldırgan davranışlarını devam ettirebiliyor" sözleriyle tehlikenin psikolojik boyutunu gözler önüne serdi.

ALGORİTMALAR ŞİDDETİ VE KUTUPLAŞMAYI FONLUYOR

Dijital medya şirketleri ve oyun sektörü, yükselen tepkiler karşısında suçu televizyon yayınlarına atmaya çalışarak savunmaya geçse de, bilişim dünyasından gelen veriler tam tersini söylüyor.

Denetimsiz içeriklerin tehlikesine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Algoritma şiddet içerikli video ve görselleri ön plana çıkarmakta. Bunlar öne çıktığından dolayı gençleri tehdit eden bir yapıyla karşı karşıyayız" dedi.

Kırık ayrıca, platformların çalışma mantığını deşifre ederek, "Algoritma şunu yapıyor: Şiddet içerikli videoları öne çıkarırsanız ben de sizi öne çıkarırım. Takipçi satın almak anlamına geliyor. Bu şiddetin ve kutuplaşmanın fonlanması anlamına da gelmektedir" şeklinde konuştu.

YASAKLI OYUNLARA VPN İLE ERİŞİM VE "KAPALI DEVRE" TEHLİKESİ

Çocuklar, RTÜK denetimindeki televizyonlardan uzaklaşarak, denetimsiz dijital mecraların kucağına düşüyor. Türkiye'de yasaklı olmasına rağmen VPN gibi yöntemlerle PUBG ve Roblox gibi oyunlara erişim sağlanırken, çocuklar "gamer" adı verilen yayıncıların videolarıyla zehirleniyor.

Asıl tehlikenin ise dışarıya kapalı iletişim uygulamalarında saklı olduğu belirtiliyor. Gençlerin Discord ve Telegram gibi denetimsiz, kapalı devre uygulamalarda sosyalleşmesi, kontrol edilmesi imkansız bir şiddet sarmalını beraberinde getiriyor. Dijital platformlarda şiddet ve sapkın içeriklerin "sıradanlaştırılması", geleceğimiz olan çocukları hedef alıyor.

EKONOMİK BOYUT: REKLAM GELİRLERİ İÇİN GENÇLİK FEDA MI EDİLİYOR?

Meselenin sadece sosyal değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik boyutu da bulunuyor. Dijital medya platformlarının eleştirilere kulak tıkamasının arkasında yatan milyarlarca liralık reklam geliri, kirli çarkın dönmesini sağlıyor.

Reklam verenlerin dolaylı yoldan bu şiddet içerikli yapıları finanse etmesi tepkileri artırırken, Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Tamamen ülke açısından ciddi bir kayıptır. Dijital platformlardan alınan reklam vergileri sürekli düşmektedir" sözleriyle Türkiye'nin uğradığı ekonomik kayba da işaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! DİJİTALDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir titizlikle üzerinde durduğu dijital güvenlik meselesinde tarihi bir dönüm noktasına girildi. Türkiye, çocuklarını siber dünyanın karanlık dehlizlerinden korumak ve aile yapısını dijital teröre karşı muhafaza etmek için "Türkiye'ye Özgü Model"i hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın müjdelediği devrim niteliğindeki düzenleme ile 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması getirilirken; anonim hesaplar üzerinden işlenen suçlara karşı "zorunlu kimlik doğrulama" devri başlıyor. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları ve VPN prangalarına karşı alınacak teknik önlemlerle, dijital dünyada yeni bir milli güvenlik hattı kuruluyor.

18 AYDIR İLMEK İLMEK İŞLENEN "TÜRKİYE MODELİ" GELİYOR

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) önemli açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı çocukları koruma altına alacak kapsamlı bir hazırlığın son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Ülkemize özgü bir modelin yaklaşık bir buçuk yıldır hazırlık aşamasında olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

Bu yeni model ile dijital oyunlardan sosyal medya kullanımına kadar her alan sıkı bir denetime tabi tutulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: DİJİTALDE ANONİMLİK BİTİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyanın kontrolsüz yapısına karşı devletin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Platformlara zorunlu kimlik doğrulama ve kullanıcı verisi paylaşımı yükümlülüğü getirileceğini ilan eden Başkan Erdoğan, dijital alandaki cezasızlık algısını yıkmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Planlanan düzenleme ile 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimine kısıtlama getirilmesi hedeflenirken; VPN gibi yöntemlerle yasakları delmeye çalışanlara karşı da yapay zeka destekli teknik önlemler devreye alınacak.

KİMLİKSİZ GİRİŞ DEVRİ KAPANIYOR: VERİLER DEVLETLE PAYLAŞILACAK

Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan düzenlemenin en kritik başlıklarından biri de "kimlik doğrulama" zorunluluğu olarak öne çıkıyor.

Artık hiçbir kullanıcı sosyal medya platformlarına sahte isimler veya anonim kimliklerle giriş yapamayacak. Sosyal medya devlerine getirilecek kullanıcı verisi paylaşma zorunluluğu ile siber suçların faili meçhul kalmasının önüne geçilecek.

Devletin dijital alandaki denetim gücü, yapay zeka sistemleriyle en üst seviyeye çıkarılarak, platformların veri paylaşımı konusunda tam iş birliği yapması sağlanacak.