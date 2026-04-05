Evlatlarımızı koruyacak tarihi adım! 15 yaş altı çocuklara dijital kalkan

Komisyondan geçen tarihi teklif, 15 yaş altı çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini korumayı hedefliyor.

DİJİTAL SURLAR ÖRÜLÜYOR: KİMLİK DOĞRULAMA ŞART

Yasaya göre, platformlara girişte artık kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Meclis Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye vatandaşlardan da tam destek geldi.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Vatandaşlar, "Çok iyi olur. Zaten çocukların hepsinin onlara bakmaktan gözleri hasta." ifadelerini kullanırken; bir diğer vatandaş ise, "Bence doğru bir karar kesinlikle. Aileler zaten denetlemiyor. Bu şekilde yasanın çıkması doğru." sözleriyle kararın gerekliliğine vurgu yaptı.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE AĞIR YAPTIRIM: CİRODAN KESİNTİ GELEBİLİR

Yasanın uygulanması noktasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tam yetkili olacak.

Kurallara uymayan şirketleri bekleyen ağır faturayı değerlendiren Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, "Sosyal medya şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanmış olacak. BTK Başkanı istediği takdirde öncelikle yüzde 50, daha sonra yüzde 90 oranında bant daraltma cezası uygulayabilecek. Ayrıca 1 milyondan 30 milyona kadar para cezaları ve cironun yüzde 3'üne kadar kesinti söz konusu olabilecek." açıklamalarında bulundu.