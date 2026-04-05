Evlatlarımızı koruyacak tarihi adım! 15 yaş altı çocuklara dijital kalkan
Türkiye, evlatlarını dijital dünyanın karanlık dehlizlerinden, siber zorbalardan ve sanal bağımlılıktan kurtarmak için dev bir hamle başlattı. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan ve çocukların sosyal medya ile dijital oyun platformlarına erişimine neşter vuran torba yasa teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni dönemde 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kapıları tamamen kapanırken, kimlik doğrulama yapmayan veya sahte hesaba göz yuman teknoloji devlerine milyonluk cezalar yağacak.
Komisyondan geçen tarihi teklif, 15 yaş altı çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini korumayı hedefliyor.
DİJİTAL SURLAR ÖRÜLÜYOR: KİMLİK DOĞRULAMA ŞART
Yasaya göre, platformlara girişte artık kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.
Meclis Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye vatandaşlardan da tam destek geldi.
VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK
Vatandaşlar, "Çok iyi olur. Zaten çocukların hepsinin onlara bakmaktan gözleri hasta." ifadelerini kullanırken; bir diğer vatandaş ise, "Bence doğru bir karar kesinlikle. Aileler zaten denetlemiyor. Bu şekilde yasanın çıkması doğru." sözleriyle kararın gerekliliğine vurgu yaptı.
SOSYAL MEDYA DEVLERİNE AĞIR YAPTIRIM: CİRODAN KESİNTİ GELEBİLİR
Yasanın uygulanması noktasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tam yetkili olacak.
Kurallara uymayan şirketleri bekleyen ağır faturayı değerlendiren Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, "Sosyal medya şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanmış olacak. BTK Başkanı istediği takdirde öncelikle yüzde 50, daha sonra yüzde 90 oranında bant daraltma cezası uygulayabilecek. Ayrıca 1 milyondan 30 milyona kadar para cezaları ve cironun yüzde 3'üne kadar kesinti söz konusu olabilecek." açıklamalarında bulundu.
SUÇ ŞEBEKELERİNE VE SİBER ZORBALIĞA DARBE
Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Kırık, "Sosyal medya suçun merkezi haline gelmeye başladı. Özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyen içerikler; sanal çeteleşme, istismar, pedofili ve siber zorbalık her yaştan herkesi olumsuz etkiliyordu." ifadelerini kullandı.
Bu yasa ile çocukların siber dünyanın barındırdığı tehlikelerden arındırılması ve güvenli bir dijital çevre oluşturulması hedefleniyor.
AİLELERE "SABIR" VE "ALTERNATİF" ÇAĞRISI
Düzenlemenin psikolojik boyutunu ele alan Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, çocukların ilk etapta yaşayabileceği yoksunluk hissine karşı aileleri uyardı.
Karaköse, "Sosyal medya beyindeki dopamin döngüsünü tetikleyen hızlı bir tatmin sunuyordu. Her bağımlılık sonlandığında biraz yoksunluk, huysuzluk ve huzursuzluk olması çok doğal. Ailelerin bu süreçte sakin kalması ve alternatif faaliyetler geliştirmeleri gerekiyor." sözleriyle ebeveynlere rehberlik etti.
Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklif, Türkiye'nin dijital geleceğini yeniden şekillendirecek.