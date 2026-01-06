Çelik Kubbe’nin 'mobil' muhafızı sahnede: 8x8 KORKUT hareket halinde affetmedi
Türkiye’nin gökyüzündeki kalkanı Çelik Kubbe projesi, en yeni üyesiyle gücüne güç kattı. İlk kez Paris’te vitrine çıkan 8x8 araç entegreli KORKUT, sahadaki en zorlu sınavını başarıyla verdi. Hareket halindeyken gerçekleştirdiği atışlarda hedef uçağı havada imha eden sistem, yüksek manevra kabiliyeti ve hassas vuruş gücüyle tam not aldı.
ASELSAN'ın 8x8 taktik tekerlekli araca entegre ettiği KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi sahaya çıktı.
Türk savunma sanayisi bünyesinde alçak irtifa hava savunmasına yönelik geliştirilen KORKUT, yeni operasyonel yetenekler kazanıyor.
Paletli versiyonuyla güvenlik güçlerinin envanterine giren, sonrasında ihracat başarıları yakalayan KORKUT, mobilite kapasitesinin artırılması, farklı arazi ve görev tanımlarına uyum sağlaması için tekerlekli zırhlı araca entegre edildi.
İlk kez Paris Eurosatory 2024 Fuarı'nda sergilenen 8x8 araca entegre KORKUT, atış testlerinde hareket halinde hedef uçağı başarıyla etkisiz hale getirdi.
Çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin de bileşenleri arasında yer alan KORKUT 140/35 sistemi, özellikle mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını sağlamak amacıyla optimize edildi.
KORKUT sisteminin operasyonel yapısı, bir takımı oluşturan 3 adet Silah Sistemi Aracı ve bu araçları koordine eden 1 adet Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.
Dakikada 1100 atım yapabilen 35 milimetre çift namlulu silah sistemine sahip KORKUT, 4 kilometre etkili menzile sahip bulunuyor.
ASELSAN üretimi ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat kullanımı sayesinde savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı etkinlik sağlıyor.
KORKUT, stabilize silah kulesi sayesinde araç hareket halindeyken dahi hassas atış gerçekleştirebiliyor.
Üç boyutlu arama radarı ile hedef tespiti yaparken, entegre takip platformundaki atış kontrol radarı ve elektro optik algılayıcılarla hassas kilitlenme sağlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AJet’ten yurt dışı uçuş kampanyası: İndirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?
- 2025 İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: 1 soru iptal edildi
- 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
- KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura çekimi tamamlandı: Mardin ve Ağrı’da hak sahipleri belli oldu
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…