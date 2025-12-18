İBB’deki vurgun Sayıştay raporunda! Reklam ihaleleri üzerinden milyonluk rant sağlandı

Denetim bulgularına göre, reklam alanlarının işletme hakkının kiraya verilmesine ilişkin ihalelerde, isteklilerden yüksek sermaye, yüksek ciro ve iş deneyim belgesi talep edildi. Ancak aynı idarenin yaptığı diğer kiralama ihalelerinde yer alan "İdareye borcu olmama" şartı, bu reklam ihalelerinde özellikle aranmadı.

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre Sayıştay'ın denetim raporunda dikkat çeken en önemli unsurun ihaleleri Kültür AŞ, Medya AŞ ve Metro AŞ gibi İBB iştiraklerine verildiğini tespit etti. Normal şartlarda ihalelere katılımı engellemesi gereken bu durumun, reklam alanı ihalelerinde görmezden gelindiği kayda geçti.