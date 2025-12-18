İBB'deki vurgun Sayıştay raporunda! Reklam ihaleleri üzerinden milyonluk rant sağlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün reklam alanlarında gerçekleştirdiği vurgun Sayıştaş'ın 2024 raporunda yer aldı. Hazırlanan denetim raporunda İBB'nin reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalelerinde, rekabeti ortadan kaldırmaya yönelik şartlar ortaya koyduğu tespit edildi. Öte yandan denetim raporuna göre İBB iştiraklerinin10 ayrı reklam alanı işletme hakkı için alt yüklenici firmalara ihale bedellerinin 170 milyonun üzerinde devrederek rant sağladıkları belirtildi.
Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre iddianamede İBB'nin reklam alanlarındaki vurgunu Sayıştay'ın 2024 raporuna yansıdı. Sayıştay'ın denetim raporunda İBB'nin kent genelindeki reklam alanlarının kiralanması için çıkarılan ihalelerde rekabeti ortadan kaldırarak şartların uygulandığı ve firmaların ihaleye katılma koşulların ağırlaştırılarak tamamen devre dışı bırakacak şekilde belirlendiği tespit edildi.
Denetim bulgularına göre, reklam alanlarının işletme hakkının kiraya verilmesine ilişkin ihalelerde, isteklilerden yüksek sermaye, yüksek ciro ve iş deneyim belgesi talep edildi. Ancak aynı idarenin yaptığı diğer kiralama ihalelerinde yer alan "İdareye borcu olmama" şartı, bu reklam ihalelerinde özellikle aranmadı.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre Sayıştay'ın denetim raporunda dikkat çeken en önemli unsurun ihaleleri Kültür AŞ, Medya AŞ ve Metro AŞ gibi İBB iştiraklerine verildiğini tespit etti. Normal şartlarda ihalelere katılımı engellemesi gereken bu durumun, reklam alanı ihalelerinde görmezden gelindiği kayda geçti.
İHALEYE BELİRLİ FİRMALAR ALINARAK REKABET ORTAMI YOK EDİLDİ
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2023 itibarıyla İstanbul'da reklam sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 5 milyon TL sermaye tutarı düzeyinde bin 105 firma bulunuyor. Buna rağmen bazı ihalelerde 12, 20 ve 40 milyon TL gibi sermaye şartları arandı. İTO verilerine göre, sermayesi 12 milyon TL ve üzeri 82 firma, 20 milyon TL ve üzeri 56 firma, 40 milyon TL üzeri 25 firma olmasına rağmen, ihaleye sadece belirlenen firmaların davet edildiği kaydedildi.
Sayıştay, firma sayısının oldukça azaltılmasının rekabet ilkelerini ağır biçimde zedelediğini vurgularken ayrıca raporda, ihaleye giren firmaların tamamının İBB'nin hissedarı olduğu iştirak şirketleri olduğu belirtildi.
KAMU KAYNAKLARI ÜZERİNDEN 170 MİLYONLUK RANT
Öte yandan reklam ihalelerini kazanan İBB iştiraklerinin, reklam alanlarını alt yüklenici firmalara kiraladığı ve kiralama işleminin herhangi bir ihale yapmadan gerçekleştirdiği belirtildi.
Raporda İBB iştiraklerinin 10 ayrı reklam alanı işletme hakkını aldıkları alanların ihale bedellerinin toplamda 170 milyon 532 bin 745 TL üzerinde bedellerle alt yüklenicilere devrederek, kamu kaynakları üzerinden rant sağladıkları ortaya çıktı.
