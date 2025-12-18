Bakan Fidan'dan SDG'ye net uyarı: Gecikmeden mutabakata uyulmalı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 12:30 Güncelleme: 18.12.2025 12:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'ye net uyarıda bulundu.
Fidan açıklamasında, "SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...