Bakan Fidan’dan SDG’ye net uyarı: Gecikmeden mutabakata uyulmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
18.12.2025
Bakan Fidan, "SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'ye net uyarıda bulundu.

Fidan açıklamasında, "SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" dedi.

