MHP lideri Devlet Bahçeli'den net mesaj: Bizim için 27 Şubat çağrısı bağlayıcı
MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Şubat çağrısına değinerek, "Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti'yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının "Terörsüz Türkiye" hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum. İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok. " dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde;
"Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır.
Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir.
CHP'nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti'nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir.
Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur.
Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler.
Ne var bunda?
DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum.
"BİZİM İÇİN 27 ŞUBAT ÇAĞRISI BAĞLAYICI"
Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır.
Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır.
Bundan mülhem DEM Parti'yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının "Terörsüz Türkiye" hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.
4 Ocak 2026'da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz.
Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin.
Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.
Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim
- KPSS nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 6225, 2023, 3222… A’dan Z’ye kodlar
- Geçmeyen kaşıntı ve kuruluk: Egzama neden olur, belirtileri nelerdir? Egzama nasıl geçer?
- Torba yasayla emeklilikte hesap değişiyor! Borçlanma, maaş, GSS... İşte yeni reformlar
- Beyin yaşı değiştirilebilir mi? Doğru alışkanlıklar beyni 8 yıl daha genç gösteriyor
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?
- KPSS 2025/2 tercih kılavuzu geldi mi? Merkezi atama ne zaman, branşlar belli mi?
- Üç aylar 2025: Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
- Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?
- MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Branş ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
- Kışın en sert dönemi zemheri geliyor! Meteoroloji kritik tarihi verdi: Buz, kırağı