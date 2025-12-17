17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.12.2025 18:55
Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (USG) ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (USG) ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'i kabul etti.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Dışişleri Bakanı Fidan Barrack’ı kabul ettiDışişleri Bakanı Fidan Barrack’ı kabul etti DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN BARRACK'I KABUL ETTİ
Fidan’dan Gazze diplomasisiFidan’dan Gazze diplomasisi FİDAN'DAN GAZZE DİPLOMASİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher’i kabul etti Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher’i kabul etti Bakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher’i kabul etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör