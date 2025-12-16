Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
Barrack, Ankara ziyaretinden önce İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Nentayahu ile bir araya gelmişti.