16 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 13:44 Güncelleme: 16.12.2025 14:50
Ankara’da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan Barrack’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü.

Barrack, Ankara ziyaretinden önce İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Nentayahu ile bir araya gelmişti.

