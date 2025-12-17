Bakan Işıkhan duyurdu: 72 ilaç daha SGK geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme kapsamına alınan ilaçların önemli bir bölümünün kronik ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti. Buna göre; 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı başta olmak üzere toplam 72 ilaç SGK tarafından karşılanacak.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.