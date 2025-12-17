Fırtına evinde kayıp! Alanyaspor'dan tek golle 3 puan
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkicin yarı düdüğünün çalmasıyla devam eden mücadelede ev sahibi takım gol bulamazken maç Alanyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda da gol bulamayan Trabzonspor evinde mağlup oldu.
MÜCADELEDEN DAKİKALAR...
17. dakikada Efecan Karaca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada Sikan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa gelişine vuran Auguston'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viktor'da kaldı.
44. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ogundu'nun vuruşunda kaleci Onaralp Çevikkan topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Sikan'ın şutunda kaleci Victor'u geçen top üst direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Ogundu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Hwang, bir anda kaleci Onuralp Çevikkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda Onuralp ayaklarıyla topu uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.
75. dakikada Zubkov'un uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, yatarak topu kontrol etti.
78. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda kaleci Victor'un yatarak çeldiği topu savunmada Hwang kornere gönderdi.
83. dakikada Batagov'un uzun pasında, Augusto topu Muçi'nin önüne uzattı. Bu futbolcu kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Victor topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu Batagov kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinde Makouta, topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
90+5. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: : Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Sikan, Olaigbe, Augusto
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Hagi, Güven, Ui-jo.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Orhan’ın Boran’ı Yiğit Uçan kimdir, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?
- İlçe ilçe duyuruldu! İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- Şendul Şaban nerede, ne zaman çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları
- SGK 1000 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları
- EuroLeague takvimi | Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Kış manzarasında saklı tüm ren geyiklerini 9 saniyede bulabilir misin?
- Gece sakın böyle uyumayın! Uzmanlar açıkladı: En kötü ve en iyi uyku pozisyonları
- Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir
- Türkiye Uzay Ajansı ne zaman kuruldu? TUA görevleri ve hedefleri neler?
- Bilim insanları uyardı: Ruhsal hastalıklar tek başına ortaya çıkmıyor
- Kimyasal yok, makine yok: Sararan yastıklar 2 malzeme ile kar beyazı gibi parlayacak!