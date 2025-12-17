Fırtına evinde kayıp! Alanyaspor’dan tek golle 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda da gol bulamayan Trabzonspor evinde mağlup oldu.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR...

17. dakikada Efecan Karaca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1