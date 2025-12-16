Terörsüz Türkiye’de "ikinci aşama" başladı: Sürece dair yol haritası A Haber'de

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve bölgesel istikrar arayışında kritik bir dönemece girildi. Siyasetin gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" projesinde, diyalog sürecinden somut yasal adımlara geçişi simgeleyen "İkinci Aşama" başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, sürecin detaylarını, masadaki formülleri ve Suriye'deki gelişmeleri tek tek anlattı. AK Parti ve DEM Parti heyetlerinin Cumartesi günü saat 14.00'te yapacağı görüşme öncesi, sürecin kodları çözüldü.

İşte Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarıyla, Terörsüz Türkiye projesinde yol haritası;

"GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ DOĞRU İLİKLENDİ"

Sürecin başlangıcını değerlendiren Selvi, İmralı heyeti ile yapılan görüşmeleri "gömleğin ilk düğmesi" olarak nitelendirdi. Selvi, "Bu ikinci aşamanın özelliği şu; artık ceza infaz yasasında düzenlemeler yapılması gerekiyor. İşin hukuki zemininin hazırlanması, eve dönüş yasasına benzer bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Yeni sürecin adı artık PKK'nın tasfiyesi sürecinde yasal düzenlemelerin, hukuki zeminin hazırlanması süreci olarak ifade edebiliriz" dedi.