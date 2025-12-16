16 Aralık 2025, Salı
Terörsüz Türkiye'de "ikinci aşama" başladı: Sürece dair yol haritası A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.12.2025 15:25 Güncelleme: 16.12.2025 15:41
Terörsüz Türkiye’de ikinci aşama başladı: Sürece dair yol haritası A Haber’de

Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. “Terörsüz Türkiye” projesinde ikinci aşamanın başladığını belirten Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında sürecin hukuki zemininin oluşturulacağını, ceza infaz yasasında düzenlemeler yapılacağını ve PKK’nın tasfiyesine yönelik yasal adımların atılacağını açıkladı. Selvi, Suriye’de SDG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik ABD ve Şam yönetimiyle bir takvimlendirme üzerinde çalışıldığını, Türkiye’nin stratejik sabrının ise sınırsız olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve bölgesel istikrar arayışında kritik bir dönemece girildi. Siyasetin gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" projesinde, diyalog sürecinden somut yasal adımlara geçişi simgeleyen "İkinci Aşama" başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, sürecin detaylarını, masadaki formülleri ve Suriye'deki gelişmeleri tek tek anlattı. AK Parti ve DEM Parti heyetlerinin Cumartesi günü saat 14.00'te yapacağı görüşme öncesi, sürecin kodları çözüldü.

İşte Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarıyla, Terörsüz Türkiye projesinde yol haritası;

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE 2. AŞAMADA NELER OLACAK?

"GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ DOĞRU İLİKLENDİ"

Sürecin başlangıcını değerlendiren Selvi, İmralı heyeti ile yapılan görüşmeleri "gömleğin ilk düğmesi" olarak nitelendirdi. Selvi, "Bu ikinci aşamanın özelliği şu; artık ceza infaz yasasında düzenlemeler yapılması gerekiyor. İşin hukuki zemininin hazırlanması, eve dönüş yasasına benzer bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Yeni sürecin adı artık PKK'nın tasfiyesi sürecinde yasal düzenlemelerin, hukuki zeminin hazırlanması süreci olarak ifade edebiliriz" dedi.

MECLİS BİR PERSPEKTİF ORTAYA KOYACAK

Partilerin hazırladığı raporlara değinen Selvi, AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını tamamladığını, Meclis Komisyonu'nun çalışmaları nihayetlendirirken bir perspektif sunacağını belirtti. Selvi, "Meclis, 'şu yasalarda şu maddeler değişsin' şeklinde değil, 'şu düzenlemelerin yapılması gerekiyor' diye bir perspektif ortaya koyacak. Yasal düzenlemeler, yeni aşamanın çok belirleyici bir unsuru olacak" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE ABD VE ŞAM İLE "TAKVİMLENDİRME" SÜRECİ

Suriye'deki terör varlığı ve SDG'nin durumuna ilişkin çarpıcı bilgiler veren Selvi, ABD ve Şam yönetiminin bir "takvimlendirme" üzerinde çalıştığını duyurdu. Selvi şunları kaydetti:

"SDG, 10 Mart'ta Şam ile yaptığı anlaşmaya uymadı, oyaladı. Şimdi ABD'lilerle Şam yönetimi ve Türkiye'nin bilgisi dahilinde bir takvimlendirme üzerinde çalışılıyor. Yapacakları şey şu: Silahları bırakıp Suriye ordusuna entegre olacaklar. Petrol ve doğalgaz yatakları, sınır kapıları ve barajlar Suriye devletine devredilecek."

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK SABRININ BİR SONU VAR"

Türkiye'nin sahadaki duruşuna dikkat çeken Selvi, "Türkiye stratejik bir sabır gösteriyor ama bu sabrın da bir sonu var. Kum saati bir yandan işlemeye devam ediyor. Eğer süreci sabote etmeye çalışırlarsa, gerekli olan askeri operasyonlar konusu yeniden denkleme girecek" uyarısında bulundu.

EVE DÖNÜŞ İÇİN "İNCE İŞÇİLİK" GEREKTİREN DÜZENLEME

Terör örgütü mensuplarının topluma kazandırılması ve cezaevindeki durumlarla ilgili yapılacak yasal düzenlemeyi "ince işçilik" olarak tanımlayan Selvi, masadaki formülü şöyle açıkladı:

"Hiçbir ceza almayacak mı? Hayır, cezasızlık algısı olmayacak. Ancak alacakları cezalarda indirimler üzerinde çalışılıyor. Ayrıca 1925 Şeyh Said isyanından sonra çıkarılan bir düzenlemeye benzer şekilde; 3 yıl süreyle (geçmişte 5 yıldı) devletin takibinde olmaları, belirli periyotlarla kontrol edilmeleri gibi bir formül üzerinde duruluyor."

